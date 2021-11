Le biais de croyance se produit quand le jugement sur la logique d'un argument est altéré par la croyance en la vérité ou la fausseté de la conclusion. La formation d’hypothèses et la prise de décisions en fonction de ce que l’on désire et que l’on se plaît à imaginer au lieu de prendre en compte l’évidence, la rationalité et la réalité.