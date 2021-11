Dans la Grèce antique, Socrate, Platon et Aristote dénonçaient déjà la rhétorique fallacieuse des sophistes qui enseignaient l'art de la persuasion par l'éloquence. Aristote écrira une série de traités logiques dont Réfutations sophistiques dans lequel il recense et analyse les différents types de sophismes et paralogismes.