INDEX est un laboratoire d’expertise indépendante qui enquête depuis 1 an sur des affaires de violence d’État afin d’établir les faits, ou de les rétablir. L’équipe est composée d’architectes, de scientifiques, de vidéastes, de journalistes et de modélisateurs. Une composition hétéroclite qui permet de reconstituer numériquement certaines scènes de crime ou de violence dont des détails auraient échappé à l’expertise judiciaire.

Association de loi 1901 à but non lucratif, INDEX est l’extension française de Forensic Architecture, une agence de recherche basée à Goldsmiths, Université de Londres . Depuis 1 an, Index a permis de faire la lumière sur 5 affaires dont les rapports d’expertise étaient déficients.

Son fondateur, Francesco Sebregondi, nous en dit plus.

Pourquoi avoir choisi d’importer en France le concept de Forensic Architecture ?

Dans de nombreuses affaires, comme celle de la mort Zineb Redouane notamment, les conclusions des experts sont soit biaisées soit mensongères. Beaucoup d’experts appelés à se prononcer sur ces affaires sont du milieu policier. Il y a en France une manipulation du statut d’expert qui fausse certains jugements. Un problème alarmant et récurrent que nous souhaitons rectifier avec Index. Les familles et les victimes ont droit à la vérité.

Comment choisissez-vous vos affaires ?

Nous sommes de plus en plus sollicités. Soit nous démarrons nos investigations à la demande des victimes soit sur notre initiative, en fonction de la gravité de l’affaire et de notre capacité à pouvoir la résoudre. Nous ne prenons aucune rémunération de leur part. On se rapproche des médias et on établit le contact avec les différents acteurs de l’affaire.

Concrètement, en quoi consiste votre expertise ?

Nous faisons de la modélisation dynamique en 3D de scènes de crime ou de violence. Une reconstitution numérique sous forme de vidéo où seuls les faits sont pris en compte dans le traitement des données. L’analyse de la mécanique balistique est un outil important et montre clairement ce qu’il a été possible de faire ou pas. Nos expertises ont permis de montrer que les conclusions préliminaires de 5 affaires étaient erronées ou incomplètes. (1).

Que se passe-t-il une fois que votre (contre-)expertise est terminée ?

Nos expertises peuvent être versées au dossier d’instruction par les avocat.e.s ou les juges d’instruction eux/elles-memes. En un an, trois de nos expertises ont été versées au dossier d’instruction correspondant. Nous ne sommes pas là pour plaider en défaveur ou en faveur des intéressés. Notre rôle est simplement de reconstituer objectivement et scientifiquement les faits tels qu’ils se sont déroulés. Notre travail s’arrête là.

Vous avez récemment lancé une campagne de financement participatif pour garantir votre indépendance. Il vous reste 11 jours pour trouver 13.000€, que se passera-t-il si vous n’atteignez pas votre objectif ?

Cela coupera net notre initiative. Les techniques employées représentent un coût important. Nous tenons à notre indépendance et ne souhaitons pas faire appel à des subventions publiques.

[Pour participer à leur campagne de financement participatif : https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/index-ngo ]

