Le 5 mars 2021, la revue Scientific Reports publie une étude qui démontre l’inutilité du confinement pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Largement relayée sur la toile, l’étude menée par R.F. Savaris montrait pourtant des faiblesses sur la méthodologie. Lonni Besançon, accompagné de Gideon Meyerowitz-Katz et Antoine FLAHAULT décèlent rapidement les problèmes de méthodologie dans l’étude. Deux semaines après sa publication, ils envoient aux auteurs leurs conclusions. Ce n’est que le 14 décembre 2021, soit 9 mois plus tard, que l’étude sera rétractée après une longue série d’échanges et de process entre les auteurs de l’étude, la revue et le groupe de Lonni Besançon.

Comment et pourquoi l’étude a-t-elle été finalement rétractée, et pourquoi aussi tardivement ? Eléments de réponse avec Lonni Besançon.

Interview de Lonni Besançon

Voici les 2 études du groupe de Lonni Besançon qui ont conduit à la rétractation de l’article sur le confinement : https://www.nature.com/articles/s41598-021-02461-2 / https://www.nature.com/articles/s41598-021-02096-3.

Article modifié le 18.12.2021 à 17h14 : Modification de l’URL de la vidéo YouTube