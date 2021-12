De nombreuses statistiques de la DREES sur la COVID-19 sont publiées par des internautes ou des sites internet depuis l’été 2021. Bien qu’authentiques, les lectures de ces statistiques aboutissent à des interprétations différentes sur l’efficacité de la vaccination par exemple. Pour en savoir plus, nous avons interrogé Frédéric Tallet, coordinateur des données statistiques relatives à la COVID-19 à la DREES. (Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques).

-- Publicité -- -------

Interview de Frédéric Tallet, de la DREES

Interview de Frédéric Tallet

L’interview est composée de 7 parties :

Présentation de la DREES SI-VIC, SI-DEP et VAC-SI L’histoire des 50% “oubliés” Les marges d’erreur Interprétations de données Le statut vaccinal Questions des internautes

Le but de cet entretien est de donner aux internautes les outils nécessaires à la compréhension des données fournies par la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques . Ces données relatives à la COVID-19 doivent être, dans des cas bien précis, rapportées aux parts de populations vaccinées ou non. Sans cette perspective, les interprétations peuvent être erronées comme nous l’explique Frédéric Tallet.

Site de la DREES : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/

Lien vers le dernier rapport hebdomadaire : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/estimation-de-lefficacite-vaccinale-contre-les-formes-graves

-- Publicité -- -------

Lien vers le fichier PDF étudié dans la vidéo : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-12/2021-12-24%20-%20Appariements%20sivic-sidep-vacsi%20Drees.pdf