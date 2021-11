La désinformation est devenue un fléau dans notre société. Un phénomène qui s’est amplifié avec la crise sanitaire et les confinements successifs. Faire la chasse aux fake-news c’est aussi chercher les différents mécanismes à l’œuvre dans leur propagation. Parmi ces mécanismes, il y a des biais cognitifs qui freinent la pensée rationnelle indispensable à la compréhension des évènements ou de l’actualité en général.

Cette série spéciale sur les biais de la désinformation n’est pas exhaustive et se veut concise. La rédaction a relevé 5 biais cognitifs qui altèrent significativement le jugement et le raisonnement dans le traitement de l’information.

Le biais de confirmation

Tendance naturelle à traiter l’information en la recherchant ou en l’interprétant de façon à ce quelle corresponde à nos préjugés, nos idées reçues ou nos convictions. C’est un biais de raisonnement.

L’effet de halo

Aussi effet de notoriété ou effet de contamination, il apparait quand notre cerveau construit une interprétation, positive ou négative, à partir d’une perception sélective d’informations liée à la première impression.

Le biais de croyance

Se produit quand le jugement sur la logique d’un argument est altéré par la croyance en la vérité ou la fausseté de la conclusion. La formation d’hypothèses et la prise de décisions en fonction de ce que l’on désire et que l’on se plaît à imaginer au lieu de prendre en compte l’évidence, la rationalité et la réalité.

La corrélation illusoire

Conduit un individu à associer deux informations objectivement indépendantes ou à surestimer la liaison entre deux informations en réalité faiblement associées. L’individu fonde ainsi son analyse sur un échantillon trop faible d’informations et s’en contente, par simplification.

L’effet Dunning-Kruger

Ce biais de jugement est constaté quand des personnes peu qualifiées sur un sujet sont persuadées d’être compétentes. Les deux psychologues Dunning et Kruger attribuent ce biais à une difficulté métacognitive des personnes non qualifiées qui les empêche de reconnaître exactement leur incompétence et d’évaluer leurs réelles capacités.