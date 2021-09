Nous le savons : les médias classiques sont loin d’être exempts de fautes concernant la propagation de Fake, notamment dans le milieu médical. On a souvent vu des chaînes de TV et des émissions de radio relayer des âneries sans nom. Il est temps que cela cesse.

Retour sur le reportage de France 2 diffusé le 3 septembre 2021 au journal national du soir.

Le reportage de France 2

“C’est un marché de plusieurs milliards d’euros. Les plantes médicinales connaissent un succès grandissant. Alors comment expliquer ce nouvel engouement ? Nous avons également voulu en savoir plus sur l’origine de ces plantes si convoitées” .

Dans cette boutique à Saint-Germain-en-Laye, uniquement des plantes pour se soigner.

On le voit déjà, on est loin des classes populaires. Boutique chic, vendeuses tirées à quatre épingles, dans un quartier riche, disons-le. Exit l’idée de se soigner à moindres coûts avec des produits naturels : l’objectif est de vendre des produits de haute qualité, pas de soigner les indigents. Leurs prix sont d’ailleurs environ 3 fois au-dessus de ce qu’on peut trouver sur Internet pour des produits aux mêmes prétentions (10ml d’HE de ravintsara bio : 2.80€ chez aromazone, 8.50€ chez Herbonata).

Sur le site de Herbonata, la fameuse boutique, on peut acheter des plantes au poids, des tisanes et infusions (pourquoi pas), mais aussi des huiles essentielles, des produits médicinaux à base de miel, des fleurs de Bach, et même des produits de lithothérapie, jusqu’aux pendules. Et puisqu’on est dans le paradis des pseudo médecines, préoccupation de clientèle principalement féminine, pourquoi ne pas en profiter pour vendre du maquillage ? Rien à voir avec les plantes, mais la cible marketing étant la même, on aurait tort de se priver…

Fort de ces informations, poursuivons notre visionnage. Une vendeuse conseille une cliente, on ne peut pas voir le produit qu’elle lui propose, mais on semble être au rayon maternité et/ou enfants.

« Ça, c’est une pulvérisation sous la langue, 4 fois par jour ». « Si ça peut m’aider, je suis preneuse. » *petit rire de la vendeuse * « Hmm hmm, d’accord ».

Compétences et formations

Les journalistes n’ont pas trouvé bon de préciser qui était cette vendeuse et quelle était sa formation. Comment connaît-elle la posologie à administrer et sur quelles données se base-t-elle ? Nous ne le saurons pas. A priori, la boutique recrute un·e naturopathe ou herbaliste, mais rien ne nous dit que tout le personnel ait cette qualification, et quand bien même, ce diplôme pouvant être octroyé par à peu près n’importe quib il n’assure donc aucune garantie de connaissance ou de compétence. La phytothérapie ne faisant l’objet d’aucune recommandation officielle, aucune posologie n’est connue ni reconnue. En ce cas, pourquoi bien préciser 4 fois par jour, et pas 3 ? Pour donner l’impression qu’elle sait de quoi elle parle, ou parce que c’est ce qu’elle a appris à l’école de naturopathie ? La suite du reportage nous apportera des éléments de réponse.

Certains se laissent tenter. « Après tout, les médicaments, c’est aussi des plantes ! C’est pour ça, j’essaye. Et si ça marche je continue, si ça marche pas, bah je passe à autre chose. »

En effet, une grande partie de la pharmacopée actuelle est issue de plantes. En vrac, la digoxine, l’aspirine, la colchicine, l’artémisinine, la morphine ainsi qu’une palanquée de chimiothérapies sont issues de plantes. Puis l’Homme découvrit la chimie, et il en fit la pharmacologie : cette science fantastique qui permet d’extraire de la nature des molécules prometteuses, et de potentialiser leurs effets en les modifiant, pour qu’elles soient plus efficaces, moins dangereuses ou plus pratiques. Ce que nous propose la phytothérapie, c’est tout simplement un bon dans le passé, une régression teintée de mépris à l’égard de ceux qui ont travaillé toute leur vie durant pour découvrir et potentialiser toutes les propriétés médicinales que nous offre le règne végétal.

D’autres ont déjà essayé, comme cette cliente qui souffrait d’une angine. « J’ai pris déjà quelques plantes que j’avais de ce magasin en stock chez moi. Ça a marché, bah c’est la fin ! Je suis quasiment guérie. Mais je réapprovisionne du coup les stocks. »

Et on comprend ici pourquoi le système fonctionne si bien. Les médecins ont un dicton (à l’origine, c’est avec la rhinopharyngite, mais ça marche aussi bien avec l’angine virale) : « une [angine], sans antibiotiques c’est une semaine ; avec, c’est 7 jours ». Les angines, les rhumes et les gastros sont des petites infections le plus souvent virales, contre lesquelles notre organisme sait très bien se défendre seul. Le traitement est simple : un peu de temps. Sauf qu’en prenant n’importe quel médicament au 2e jour des symptômes, n’importe qui aura l’impression d’aller mieux au décours. Par effets contextuels (effet placebo), et parce que c’est l’évolution naturelle de la maladie. La cliente aurait sans doute guéri de la même manière sans prendre ces plantes, mais comme elle ne voudra plus s’en passer, elle ne le saura jamais. Et c’est comme ça que les charlatans des pseudo médecines gardent leurs clients. Attirés par l’appel à la nature, capturés par leur biais de confirmation.

Les prétentions médicales

Ensuite vient l’interview de la fondatrice du magasin, présentée comme étant naturopathe. Et j’écris bien « présentée comme », car selon son profil LinkedIn, elle n’a simplement jamais travaillé en tant que naturopathe mais bien comme vendeuse en herboristerie. Elle n’a donc absolument aucune expérience en tant que professionnelle de santé en activité.

Une centaine de plantes aux vertus médicinales, explique la fondatrice du magasin. « Ici on a la passiflore, qui est une très bonne plante pour favoriser l’endormissement et favoriser un sommeil plus profond et réparateur. De la mélisse, une plante antispasmodique qui soulage les douleurs du ventre. »

Ces assertions sont aisément vérifiables. Concernant la mélisse, une seule étude française pourrait indiquer une action de la mélisse sur l’intestin grêles de rats : un poil léger en termes de preuve. Un rapide tour sur PubMed (base de recherche d’études dans le domaine de la santé) nous permet de dégager 14 articles intéressants sur les 37 papiers proposés concernant la passiflore et le sommeil, pour au final retenir 2 études positives et 1 négative sur des rats, et 2 études positives sur les Humains (ndlr: Ce qui est marrant, c’est qu’il y a même une étude qui montre que la forme homéopathique marche, alors qu’elle devrait avoir l’effet inverse à la plante, une fois diluée. Mais passons, Boiron fait pareil avec l’Arnica depuis des années et ça ne semble gêner personne). Donc la passiflore est une sérieuse candidate pour devenir un vrai médicament qui marche, mais elle nécessite encore des études sérieuses menées sur un échantillon suffisamment large avec un protocole solide. Mais tout ça, ça coûte de l’argent. Alors que la sagesse populaire arrosée d’appel à la nature, ça marche aussi bien sans avoir à débourser un centime. Car rappelons-le :

Une large gamme pour un marché de plusieurs milliards d’euros dont l’un des fournisseurs est l’Albanie.

Passons sur la partie détaillant la culture des herbes médicinales en Albanie et son impact positif sur l’emploi, dans ce pays où le SMIC est cinq fois inférieur au nôtre.

Retour en France où ces stagiaires étudient les plantes de près. Cours de phytothérapie, de réflexologie, 1200h au total pour devenir naturopathe, c’est-à-dire spécialiste des méthodes douces.

Vous n’avez pas l’impression qu’il manque quelque chose dans cette formation qui étudie les plantes ? Des cours de biologie végétale, peut-être ? Impossible de savoir exactement quel est le contenu de la formation, mais les sciences ne semblent pas faire partie du pack… En effet, le formateur, Xavier Mauroy, est naturopathe, mais aussi iridologue, Heilpraktiker, réflexologue, praticien en médecine chinoise, chromothérapie, médecine orthomoléculaire… Généralement, quand quelqu’un est spécialisé en tout, surtout si ce sont des pratiques reconnues comme pseudoscientifiques, c’est louche. En tout cas, aucune mention sur Internet d’une quelconque compétence de ce monsieur en biologie végétale et/ou botanique. Donc pour la connaissance des plantes, on repassera.

Le tiercé gagnant

Des soins naturels qui suscitent de plus en plus d’engouement.

Et c’est bien ça le problème. Ces formations payantes pour des thérapeutiques à l’efficacité douteuse font perdre de l’argent, du temps, et surtout de la santé, à celleux qui les pratiquent, voire les enseignent.

Pour autant, ce médecin formé aux pratiques alternatives met en garde : les plantes ne peuvent pas tout traiter.

Extrait du 20h de France 2

Il est intéressant de noter que les journalistes, pour parler de pseudosciences, ont choisi une praticienne qui en fait le commerce, puisque le Dr. Karine Phan, en plus de la naturopathie, pratique l’acupuncture, la mésothérapie, et bien sûr l’homéopathie, tiercé gagnant de tout médecin charlatan qui se respecte. Et comme ce sera la dernière intervenante de ce reportage, on peut déjà conclure qu’il s’agit d’un sujet sans aucun contradicteur et très complaisant avec les pseudo médecines, voire complice de leurs dérives (cf. intro).

« On peut accompagner un traitement de chimiothérapie, éviter qu’il y ait des effets secondaires embêtants, donc le patient sera plus confortable. Mais dire juste avec des plantes, je vais vous tuer votre cancer, il faut se méfier quand même. »

« Tout est complémentaire, c’est ça qui est bien, la médecine conventionnelle classique et la médecine par les plantes. »

On notera la prudence du Dr. Phan, probablement bien consciente qu’elle soigne par effet placebo et que ses thérapeutiques n’ont donc pas vocation à guérir, mais simplement à soulager des symptômes. Et présenté comme cela, c’est plutôt louable et honnête car elle ne met pas ses patients directement en danger en opposant médecine et pseudosciences comme aiment souvent le faire les praticiens non-médecins.

Mieux vaut se faire conseiller par son pharmacien ou son herboriste pour choisir les bonnes plantes et s’assurer de leur innocuité.

Par cette dernière phrase, les journalistes se protègent bien plus qu’ils ne remplissent leur devoir d’information. Les pharmaciens sont payés pour vendre, et principalement de la parapharmacie et des médecines alternatives, non remboursées et donc à tarif libre. Donc si vous demandez à votre pharmacien s’il peut vous vendre une huile essentielle ou une plante pour vous soulager, si cela ne vous met pas directement en danger, il le fera, et c’est bien humain de sa part. Malhonnête et en contradiction avec le serment de Galien, mais humain.

Parce qu’au final, c’est bien cela l’histoire des pseudosciences : des clients humains qui veulent se soigner, des naturopathes humains qui pensent bien faire, des vendeurs humains qui aiment bien les plantes et la nature, et des journalistes humains qui veulent boucler leur sujet.

France Télévisions, soyez parfois un peu moins humains et un peu plus factuels.

Bisous, marmottes et chocolats.