BFMTV a diffusé aujourd’hui un reportage sur un patient en réanimation COVID à l’hôpital Saint André de Bordeaux prénommé Toufik . De nombreux internautes affirment que cette personne serait en fait Karim, filmé le 16 décembre à l’hôpital de Montreuil, également en réanimation et non vacciné. ICI, ICI, ICI ou encore ICI.

Capture utilisée pour affirmer que Karim et Toufik seraient la même personne

Tweet de l’AFP sur le témoignage de Karim à l’hôpital de Montreuil

Le témoignage de Karim avait déjà fait l’objet de nombreuses affirmations erronées sur les réseaux sociaux par des internautes.

Bien qu’il y ait de nombreuses similitudes entre les 2 patients, des éléments permettent d’affirmer que Toufik et Karim ne sont pas la même personne. De plus, contacté par téléphone, le service de réanimation de Saint-André à Bordeaux nous confirme que le patient se prénomme bien “Toufik”, et non Karim.

Le jeu des 7 différences

Il y a bien des similarités trompeuses. Même corpulence, même couleur de cheveux et d’yeux et même grain de beauté sur le nez (bien qu’il ne soit pas exactement au même endroit). Mais il y a des différences qui invalident le fait que Karim et Toufik seraient la même personne.

1ère comparaison entre Karim (en haut) et Toufik (en bas)

Les formes des oreilles ne sont pas les mêmes. Les lobules, hélix, scaphas, fausses triangulaires et les conques sont différents. Un grain de beauté est également présent au dessus du sourcil gauche de Karim, et non chez Toufik.

2e comparaison entre Karim et Toufik

Un autre grain de beauté est également présent chez Karim juste au dessus des sourcils. Mais la vidéo de comparaison est bien plus parlante que des captures.

Comparaison vidéo et audio entre Karim et Toufik

Affirmation : Karim et Toufik, les deux patients en réanimation filmés par BFMTV et l’AFP, sont la même personne

Verdict : Faux. Des éléments comme la voix et certains détails permettent de distinguer les deux.