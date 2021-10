Dans un tweet du 16 octobre 2021, un internaute affirme que Pfizer a recommandé de ne pas faire le vaccin contre la grippe en même temps que celui contre la COVID-19. L’internaute, connu pour diffuser régulièrement des fake news, présente un document qui ne provient pas des laboratoires Pfizer.

Capture du Tweet de VirusWar sur la vaccination

Document de l’assurance maladie

Capture du document du ministère canadien de la santé Détails du tweet de l’internaute

La déclaration erronée intervient pourtant peu de temps après l’approbation de la double vaccination par la Haute Autorité de Santé (HAS) et le CDC américain.

- Publicité -

Le document du ministère canadien de la santé

Le document présenté par l’internaute ne provient pas de Pfizer mais du ministère canadien de la santé. Consultable ICI. Il est daté du 20 décembre 2020 au moment où le vaccin Comirnaty venait tout juste d’être commercialisé donc. Et effectivement, à cette date, les données récoltées par la pharmacovigilance étaient insuffisantes pour recommander une vaccination simultanée Covid-19 – grippe.

Depuis, le CDC américain et la Haute Autorité de Santé française ont validé la double vaccination.

Grippe et COVID-19

Sur son site, la HAS explique :

“Dans son avis du 23 août , la HAS avait proposé la co-administration des vaccins contre la grippe et contre la Covid-19. Aujourd’hui, la HAS confirme qu’elle ne comporte aucun danger. Le risque potentiel serait celui d’une diminution de la réponse immunitaire sur l’un ou l’autre des vaccins, mais les résultats récents d’un essai rapportés par le Joint Committee on Vaccination and Immunisation sont rassurants sur ce point[1]. La HAS rappelle également que cette co-administration est une solution pertinente pour optimiser la couverture vaccinale contre ces deux épidémies.

Sur la base de ces éléments, la HAS rappelle que la réalisation concomitante des vaccins contre la grippe et la Covid-19 est possible afin d’éviter tout délai dans l’administration de l’une ou l’autre de ces injections. Concrètement, les deux injections peuvent être pratiquées le même jour, mais sur deux sites de vaccination distincts – un vaccin dans chaque bras” .

Même son de cloche pour le CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies) aux USA : “Les vaccins contre la grippe et les vaccins COVID-19 peuvent être administrés en même temps” .

Quels sont les risques ?

Interrogée par The News & Observer, la Dr Anita Skariah de l’UNC Health explique que le vaccin contre la grippe ne devrait en aucun cas interférer avec le vaccin COVID. Elle déclare également qu’il est possible de “ressentir des effets secondaires bénins de chacun des vaccins” et que les patients peuvent espacer de deux semaines par exemple les deux injections.