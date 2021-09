Dans le magazine municipal de Montfermeil du mois de septembre, le maire Xavier Lemoine prend la plume pour un édito truffé d’erreurs factuelles et scientifiques. Magazine en libre accès ICI (site de Montfermeil) ou ICI.

Il y déclare par exemple : “Soyons précis, il ne s’agit en aucun cas de vaccins, tout au moins à ce jour pour les différents produits proposés en France, mais de thérapies géniques” . Qu’à cela ne tienne, soyons donc précis.

Vaccins et thérapies géniques

Quatre vaccins sont actuellement utilisés en France. Les vaccins à ARNm (Moderna et BioNtech) et les vaccins à adénovirus (AstraZeneca et Janssen). Dans “thérapie génique” il y a le mot gène. Les gènes sont des segments d’acide désoxyribonucléique (ADN) qui se trouvent dans les chromosomes, et les chromosomes se trouvent dans le noyau des cellules. Or, les solutions injectées par les vaccins ne pénètrent pas le noyau des cellules.

schéma injection d’un vaccin à ARNm – Source : ANSM

Pour ne perdre personne en cours de route, voici le schéma d’une cellule telle que représentée sur un site d’info pour les 6-10 ans :

Toutefois, les thérapies géniques ont très largement contribué à l’élaboration des vaccins à ARNm. Mais cela n’en fait pas pour autant des thérapies géniques.

Les traitements précoces

Sans jamais les citer, le maire de Montfermeil parle de traitements précoces en déclarant : “il est également vital de consulter immédiatement un médecin pour lui demander, en fonction des pathologies déclarées, les traitements précoces appropriés qui existent, qui sont efficaces et qui sont tout à fait légaux quant à leur emploi” .

Entre la US FDA (Food and Drug Administration) qui supplie les américains d’arrêter de prendre de l’Ivermectine comme des Tic-Tac et les études qui concluent à une absence d’effets, que reste-t-il ? L’hydroxychloroquine ? Non, à ce jour, seule la vaccination permet d’éviter les formes graves de COVID.