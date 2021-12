Dans une vidéo visionnée plus de 20.000 fois sur Facebook, une internaute affirme que les personnes décédés et vaccinées émettent encore un signal Bluetooth. La scène se déroule en Polynésie et à proximité d’un cimetière selon l’internaute. Elle affirme également que les personnes “injectées sont tatouées numériquement” .

-- Publicité -- -------

Capture de la vidéo Facebook

Le sujet a déjà fait l’objet de nombreux debunks (ICI, ICI ou ICI), mais la croyance reste tenace. Nous avons montré la vidéo à Stephane Marty, ingénieur en micro-électronique et qui possède également la chaîne YouTube Deus Ex Silicium.

Le bluetooth

Après une analyse minutieuse de la vidéo, l’ingénieur repère rapidement certains détails techniques. “Son smartphone est un Alcatel Shine Lite, il supporte donc le Bluetooth 4.2. Le bluetooth 4.2 a une portée allant jusqu’à 60m sans obstacle du point d’émission au point de réception. On peut voir des habitations derrière la personne dans la vidéo, sont elles à moins de 60m ? ça me semble être le cas. Si c’est le cas, on peut supposer qu’il y a des sources d’émission bluetooth dans ces habitations” .

Capture d’écran de la vidéo Facebook avec les adresses Mac

Concernant les adresses MAC présentes dans la vidéo, Stephane Marty explique qu’elles ne font partie d’aucun bloc connu vérifiable sur des sites comme https://macaddress.io/ ou https://macvendors.com/. Il précise néanmoins que de nombreux fabricants ne déclarent pas les adresses MAC de leurs objets connectés, en particulier ceux qui proviennent d’Asie. Ce qui explique que les sites cités plus haut ne les répertorient pas.

Vaccins et Bluetooth

A la question de savoir s’il est techniquement possible d’introduire des antennes bluetooth dans le corps avec une seringue, l’ingénieur répond : “

-- Publicité -- -------

Le bluetooth utilise une porteuse de 2.4GHz qui nécessite obligatoirement une antenne mesurant entre 1 et 2 cm à cause de la longueur d’onde de cette fréquence. Si l’antenne est trop petite et n’a pas la bonne “forme”, il sera impossible de capter le signal émis. A titre d’info, voici un lien vers un article qui explique comment designer une antenne Bluetooth : http://gaidi.ca/weblog/designing-a-bluetooth-antenna-how-to-go-about-it et voici un document technique très complet issu du fabricant de semi-conducteur NXP sur la conception d’antenne Bluetooth : https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10992.pdf. Une puce bluetooth basse consommation typique (de type Texas Instruments CC2540) consomme environ 15mA de courant à une tension de 3V en mode réception, et 18mA en mode transmission à -6dBm, ça fait donc une puissance d’environ 54mW. Mais les puces bluetooth standard (non BLE) consomment au moins 2 fois plus” .

Enfin, il reste la question de la source d’énergie nécessaire pour alimenter un tel dispositif, surtout dans une personne décédée et enterrée. La rédaction note au passage que la personne qui a mis en ligne la vidéo est abonnée à la page Facebook de Reaction19. L’association de maître Carlo Alberto Brusa.