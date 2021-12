Le témoignage de Karim, patient non vacciné et en réanimation COVID à l’hôpital de Montreuil, a beaucoup circulé sur la toile ces derniers jours. Des internautes affirment que le témoignage de ce patient a été recueilli à la fois depuis la ville de Nice et de Montreuil. ICI, ICI ou encore ICI. Des affirmations fallacieuses basées sur des captures d’écran sorties de leur contexte.

Le témoignage de Karim

L’agence France Presse (AFP) est la première à publier le témoignage de Karim le 15 décembre 2021 depuis l’hôpital de Montreuil. Ce dernier explique ne pas s’être fait vacciner à cause des “théories du complot” et de “toutes ces conneries là” (sic) .

Le 16 décembre, BFMTV diffuse ce même témoignage en introduction d’un sujet sur la représentation des personnes non vaccinées et hospitalisées au CHU de Nice.

Les captures d’écran utilisées par les internautes pour discréditer le témoignage de Karim induisent en erreur. Dès la deuxième seconde du reportage, BFMTV prend pourtant soin d’ajouter un bandeau en haut à gauche de l’image indiquant le lieu du reportage : Montreuil, (Seine Saint-Denis).

La confusion

De nombreux internautes semblent avoir fait abstraction du bandeau et de la précision apportée par BFMTV. Volontairement ou non.

A ce jour, les tweets qui affirment que le patient aurait témoigné depuis Nice et Montreuil en même temps sont toujours en ligne. Bien qu’avertis, certains font fi de toute remarque indiquant leur erreur.

Fact-Check

Affirmation : Karim, le patient non vacciné et hospitalisé a témoigné depuis Nice et Montreuil en même temps.

Verdict : Faux. Les captures d’écran ont été sorties de leur contexte.

Article modifié le 19.12.2021 : Correction d’une coquille dans le texte