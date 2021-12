Dans un article du 26 novembre 2021, le magazine de mode ELLE présente 5 pierres sensées “booster sa libido” . L’auteure affirme que certaines pierres “permettent de booster la libido et même d’améliorer les rapports sexuels” . Une pratique à la mode plus connue sous le nom de lithothérapie. La publication du magazine a fait réagir de nombreux internautes. Bien que cette pratique gagne en popularité, son efficacité n’a jamais été prouvée scientifiquement.

La lithothérapie

Du grec lithos (pierre) et therapeia (cure/traitement), la lithothérapie fait de plus en plus d’adeptes. Groupes Facebook, boutiques New Age ou encore ouvrages sont désormais légion sur la toile.

Illustration de la lithothérapie – Photo by Susan Wilkinson on Unsplash

Considérée comme une pseudoscience, la littérature scientifique n’est pas très abondante à ce sujet. En 2009, l’historien des sciences Brian Regal porte un regard critique sur les mythes de longue date et les controverses pseudo-scientifiques actuelles, dont la lithothérapie dans “Pseudoscience: A Critical Encyclopedia” .

Pour en savoir plus, nous avons contacté Christian Chopin, directeur de recherche émérite au CNRS, au département des géosciences de l’Ecole Normale Supérieure.

Science et croyance

Pour Christian Chopin, “les minéraux n’ont ni pouvoir de protection ni pouvoir de guérison ni pouvoir curatif” . Selon lui, cette pratique exploite la crédulité de personnes en état de faiblesse. De la pure “magie qui ne repose sur rien” .

La lithothérapie n’est pas de la science, c’est de la croyance. On sort du rationnel. Christian Chopin

Il précise également que l’inversion de la charge de la preuve est souvent utilisée par les promoteurs de cette pseudoscience. Le manque de littérature scientifique à ce sujet est utilisé par ces derniers pour en justifier les vertus. En d’autres termes, tant que ce n’est pas prouvé que cela ne fonctionne pas, c’est que ça fonctionne. Toutefois, la Société Française de Minéralogie et de Cristallographie serait en train de se pencher sur le sujet face à l’ampleur que prend ce phénomène afin de couper court à toutes les rumeurs nous confie C. Chopin.

Pour Pierre Thomas de l’ENS de Lyon, certaines pierres peuvent même représenter un danger potentiel comme l’Œil de Tigre par exemple. En effet, selon le chercheur au laboratoire des Sciences de la Terre, cette pierre contient des fibres d’amiante scellées dans le quartz. Une usure prématurée de cette dernière peut exposer son porteur à des dangers relatifs à l’amiante.

Verdict

Aucune étude scientifique ne démontre les effets de la lithothérapie sur l’être humain. La communauté scientifique dans le domaine de la géologie est unanime sur cette pratique : la lithothérapie est une croyance, et non une science. L’affirmation “ces pierres permettent de booster la libido et même d’améliorer les rapports sexuels” est donc fausse.

Contactée à plusieurs reprises, la rédaction du magazine ELLE n’a pas donné suite à nos sollicitations.

