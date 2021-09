Dans un tweet du 19 septembre 2021, la généticienne Alexandra Henrion-Caude affirme que la FDA aurait déclaré que “nous tuons plus de gens que nous en sauvons avec ces injections” . La FDA (Food and Drug Administration) n’a jamais déclaré une telle chose.

Capture Twitter Alexandra Henrion-Caude

L’audience de la FDA

La phrase a bien été prononcée lors d’une réunion virtuelle de la FDA, mais n’est pas de cette dernière.

Vidéo de la réunion virtuelle de la FDA

La phrase “Pfizer vaccine kills more people than it saves” apparait à 4h20:31s mais est prononcée par Steve Kirsch lors d’une audience publique ouverte. Régulièrement, la FDA encourage la participation de toutes les parties prenantes publiques à ses processus décisionnels. Des comités consultatifs améliorent la capacité de la FDA à protéger et à promouvoir la santé publique en veillant à ce que la FDA ait accès à ces conseils par le biais du processus d’audience publique. Source : https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/open-public-hearing-fda-advisory-committee-meetings

Steve Kirsch

Steve Kirsch est un entrepreneur américain titulaire d’une maîtrise de sciences en génie électronique et informatique du MIT. En avril 2020, il lance le COVID-19 Early Treatment Fund (CETF) dans lequel il injecte 1 million de dollars pour financer la Recherche sur la réutilisation des médicaments COVID-19.

En mai 2021, il déclara : “les ovaires reçoivent la plus forte concentration de [nanoparticules lipidiques des vaccins à ARN]. Cela transforme les ovaires en une très grande usine de fabrication pour produire des protéines de pointe toxiques” . Des propos controversés et corrigés par healthfeedback.com.

Il déclarera également dans une vidéo que “la protéine de pointe est très dangereuse, elle est cytotoxique” . Le service de fact-checking de l’agence Reuters lui donnera tort peu de temps après. Il fera également l’objet d’une interview par le blog France Soir en mai 2021.

Avec 1 million de dollars investi dans la réaffectation de médicament pour le traitement du Covid-19, la question des liens d’intérêts se pose légitimement.

L’étude Pfizer

Alexandra Henrion-Caude mentionne également une étude Pfizer. Un preprint du 28 juillet 2021 qui nécessite donc l’emploi du conditionnel jusqu’à sa “review” par des pairs. Quant aux interprétations de la généticienne, un internaute les reprend point par point dans un thread Twitter :