Dans un article du 29 octobre 2021, le blog France Soir affirme qu’un rapport révèle que seuls 2,9 % des morts du Covid-19 ont succombé uniquement au virus en Italie. L’article a largement été relayé sur les réseaux sociaux, notamment par le candidat à la présidentielle François Asselineau.

Cette affirmation est fausse et ce n’est pas ce que le rapport montre. L’infox provient en fait du journal conservateur de droite Il Tempo.

Le rapport de l’Institut Supérieur de la Santé

Contacté par mail sur son rapport, l’Institut Supérieur de Santé italien explique :

“L’affirmation de ce site est complètement fausse. Ce que nous avons écrit dans le rapport, c’est que les 2,9% des personnes décédées n’avaient pas d’autre comorbidité. Nous le savons depuis le début de la pandémie. Et nous l’avons écrit dans ce rapport et dans plusieurs autres rapports au cours des derniers mois (avec de nombreuses autres institutions internationales).

Avoir une ou plusieurs comorbidités est un facteur de risque de Covid-19. Même si un patient a deux maladies antérieures ou plus, par exemple l’hypertension, le diabète ou l’obésité, le virus peut-être responsable du décès. Nous en avons de nombreuses preuves, par exemple notre institut national de statistique (Istat) a enregistré plus de 100 000 décès de plus en 2020, dus à la pandémie. De plus, en Italie, il est très fréquent qu’une personne, surtout si elle a plus de 65 ans, ait des comorbidités : seuls les 15% des personnes âgées n’en ont pas, et les 52% ont plus de 2 pathologies.”

La désinformation en Italie

Face à l’ampleur de la désinformation en Italie, l’ISS italien a été contraint de publier un communiqué de presse sur son site.

Extrait du communiqué de presse de l’Institut Supérieur de la Santé

Verdict

Les affirmations faites dans l’article de France Soir sont fausses. L’institut Supérieur de la Santé italien n’a jamais affirmé que “2,9 % des morts du Covid-19 ont succombé uniquement au virus en Italie” dans son rapport.