Des internautes et des sites internet affirment qu’il y aurait eu une augmentation de 287% à 500% des décès par crise cardiaque dans le football en 2021. Ici, ici et ici par exemple. Des affirmations basées sur une pseudo “enquête” qui recense 24 décès intervenus pendant un match de football en 2021. Aucun site ne donne les mêmes chiffres. D’autres affirment qu’il y aurait eu 108 décès ces 6 derniers mois. Fact-Checking de cette affirmation ici (par LCI), ici (par REUTERS), et là (par l’AFP).

Le site 360 Planètes, a par ailleurs revu à la baisse cette augmentation. Le 23 novembre, le site titrait une multiplication par 5 des décès, puis, le 8 décembre, une augmentation de 287%. Au passage, une augmentation de 500% a un coefficient de 6, et non de 5…

Ces comparaisons sont donc trompeuses et les chiffres sont faux.

Les chiffres des décès

Deux infographies sont utilisées pour illustrer ces augmentations de décès :

Nombre de décès de joueurs de 2001 à 2021. Source : Real Time News

Illustration du nombre de décès de joueurs de 2009 à 2021. Source : The Daily Expose

Ces recensements s’appuient essentiellement sur une liste non exhaustive présente sur Wikipédia et sur différents articles de presse étrangère. Contactée par l’AFP, la FIFA explique que les chiffres de 2021 sont en cours d’analyse et qu’il n’y a pas de dynamique particulière par rapport aux années précédentes.

Dans le 2e graphique, celui du daily expose, la valeur moyenne annuelle des décès est estimée par le site à 7,9 de 2009 à 2020. Avec une valeur de 22 pour l’année 2021, cela donnerait une évolution de +178,5%. Et non 278% !

Tableau des estimations du Daily Expose. Le tableau indique 22 décès pour 2021, mais l’article en présente 24.

Bien que le chiffre de 24 décès en 2021 semble sourcé sur le site, il reste bien en dessous de la moyenne annuelle observée entre 2014 et 2018.

L’étude du British Medical Journal (BMJ)

Le 23 décembre 2020, le BMJ publie une étude intitulée : Registre des morts subites de la FIFA (FIFA-SDR) : une étude observationnelle prospective de la mort subite dans le football mondial de 2014 à 2018. L’étude a recensé 617 cas de morts subites en 4 ans chez des joueurs de football âgés de 16 à 34 ans. 142 joueurs ont survécu, ce qui porte à 475 le nombre de décès réels, soit en moyenne 119 décès par an. Bien au dessus donc des chiffres avancés dans les différentes “enquêtes” réalisées par des sites déjà connus pour diffuser de la désinformation.

Les problèmes cardiaques

Les malaises cardiaques dans le sport font l’objet de préoccupations depuis plusieurs années déjà comme le relève Le Parisien dans cet article. Une étude publiée dans le Journal of the American College of Cardiology en 2013 conclue notamment que les victimes de mort subite (cardiaque) sont souvent entièrement asymptomatiques avant leur présentation initiale et ne présentent que des anomalies subtiles lors de l’investigation.

Conclusion

L’affirmation selon laquelle il y aurait eu une augmentation des décès des footballeurs de 287 à 500% en 2021 est fausse.

Article mis à jour le 14.12.2021 à 13h49 : modification mineure d’éléments visuels