Le 23.12.2021, le chercheur Laurent Toubiana a déclaré sur CNEWS : “Il y a eu 40 malades en 1 semaine pour 100.000 habitants en France, 40 malades (…) ce qui est une épidémie très banale” .

-- Publicité -- -------

Cette affirmation a été très largement relayée sur les réseaux sociaux. ICI, ICI, ICI ou encore ICI. Les chiffres du chercheur sont incomplets et ne représentent qu’une partie des données sur la COVID-19.

Les chiffres de Laurent Toubiana

Ses chiffres proviennent du réseau Sentinelle. Un réseau de recherche et de veille sanitaire qui s’appuie sur l’observation de patients présentant une infection respiratoire aiguë (IRA) vus par un médecin généraliste ou un pédiatre. Il est composé de 1314 médecins généralistes libéraux (soit 2,1% des médecins généralistes libéraux en France métropolitaine) et de 116 pédiatres libéraux (soit 4,3 % des pédiatres libéraux en France métropolitaine).

Les données du réseau Sentinelles sont intégrées à la surveillance nationale globale coordonnée par Santé publique France. En aucun cas le réseau recense les données relatives au COVID-19 dans le milieu hospitalier ou en EHPAD. Le service CheckNews de Libération a déjà abordé le sujet dans un article ICI.

Dans son dernier rapport, celui de la semaine 50, le réseau Sentinelle a bien relevé 39 cas pour 100.000 habitants. Ce qui représente 25.509 nouveaux cas de COVID-19 ayant consulté un médecin généraliste (avec une IRA).

-- Publicité -- -------

Capture du dernier rapport du réseau Sentinelle

Evolution du taux d’incidence. Source : Réseau Sentinelle

Mais ce rapport ne prend pas en compte d’autres données, comme les données hospitalières.

Les chiffres Santé Publique France

Les chiffres de Santé Publique France sur les nouveaux cas de COVID-19 (et qui incluent ceux du réseau Sentinelle) sont en fait bien plus importants que ce que qu’affirme le chercheur Laurent Toubiana.

Au 23.12.2021, 91.608 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés ces dernières 24h et 370.426 en 1 semaine. (Source secondaire). Soit un taux d’incidence de plus de 560 pour 100.000 habitants. Toutefois, ces chiffres ne précisent pas le nombre de patients souffrant d’infection respiratoire aiguë. Néanmoins, ils sont tout de même considérés comme “cas covid“.

Cas et malades

Dans son dernier rapport, Santé Publique France rapporte que 48% des “cas” présentaient des symptômes en semaine 50 (malades donc). Source : https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/400096/3305200 . Soit 177.804 malades déclarés.(ou 265 malades pour 100.000 habitants sur une population totale de 67 millions d’habitants). Très loin donc des 40 malades pour 100.000 habitants annoncés par le chercheur et que le réseau Sentinelle considère comme “cas covid” également.

De plus, une récente étude du JAMA Network révèle que 59,5% des cas covid sont symptomatiques (malades donc). Reporté aux cas covid en France sur 1 semaine, cela représenterait environ plus de 220.000 cas symptomatiques. Bien que l’étude soit difficilement transposable, Libération notait en décembre qu’ en semaine 47, du 22 au 28 novembre, on comptait près de 30 000 nouveaux cas par jour, d’après SPF, soit 208 631 contaminations sur la semaine, dont environ la moitié de symptomatiques (malades).

Enfin, le taux d’hospitalisation est très inégal en fonction des régions :

Au moment où cet article est publié, la publication de CNEWS est toujours en ligne.

Fact-Check

Affirmation : Il y a eu 40 malades en 1 semaine pour 100.000 habitants en France

Verdict : Faux. Ce chiffre est incomplet et ne représente qu’une partie seulement des statistiques relatives à la COVID-19.

Article modifié le 24.12.2021 à 09h02 : Ajout de l’étude du JAMA Network et de l’article de Libé

Article modifié le 24.12.2021 à 12h29 : Des internautes semblaient ne pas faire la distinction entre les “cas” et les “malades”. Nous avons donc ajouté le paragraphe “Cas et malades” dans l’article. Et décalage d’un phrase au paragraphe suivant à 14h25