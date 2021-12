Dans un tweet du 17 décembre 2021, le Président de la République Emmanuel Macron affirme que “les personnes vaccinées n’auront pas à réaliser de tests pour voyager entre les pays membres de l’Union européenne” . Or, depuis le 5 et le 16 décembre 2021, les personnes vaccinées doivent présenter un test négatif pour entrer en Irlande ou en Italie par exemple.

-- Publicité -- -------

Tweet du Président de la République Emmanuel Macron

L’annonce de l’ambassade de France en Italie

Le 15 décembre 2021, l’ambassade de France en Italie a prévenu les voyageurs sur Twitter, mais aussi sur son site internet, qu’à compter du 16 décembre 2021 tous les voyageurs vaccinés doivent présenter le résultat négatif d’un test antigénique de moins de 24 heures.

Tweet de l’ambassade d’Italie en France

Même son de cloche depuis le Ministère de la Santé transalpin (archive) qui explique que pour les personnes vaccinées, “il est obligatoire de présenter le certificat attestant un écouvillonnage négatif” . La page a été mise à jour le 16 décembre 2021.

Voyager dans l’Union Européenne

Sur le site du gouvernement, il est expliqué que “pour voyager au sein de l’Union européenne, il n’est actuellement pas nécessaire de justifier du motif de son déplacement, mais des obligations de test préalable et de quarantaine peuvent s’appliquer” . Et que “les États pourront en outre établir des mesures sanitaires supplémentaires si elles sont nécessaires et proportionnées” .

L’Irlande fait également partie des pays qui exigent un test PCR en sus d’une vaccination. La mise à jour des conditions a été effectuée le 15 décembre 2021 sur le site reopen.europa. (archive)

-- Publicité -- -------

Capture du site reopen.europa.eu. Source : https://reopen.europa.eu/fr/map/IRL/7001

Information confirmée par le site du gouvernement Irlandais.(Archive). Mesure en vigueur depuis le 5 décembre 2021 sans date de fin.

Toutefois, l’affirmation d’Emmanuel Macron est au futur. Mais la propagation du variant Omicron incite certains états à renforcer leurs mesures sanitaires dans le cadre des voyages depuis l’étranger. A ce jour et sans précisions supplémentaires, cette affirmation reste donc fausse.

Contacté par téléphone pour en savoir plus, le service presse de l’Elysée nous a redirigé vers le Quai d’Orsay qui n’a toujours pas répondu à nos sollicitations.