De nombreux internautes présentent des captures de deux titres du SUN sur les micropuces. Avec ces illustrations, ils affirment notamment que “les complotistes avaient raison” en 2020 lorsqu’ils parlaient de micropuces “Covid-19” . ICI, ICI ou ICI.

-- Publicité -- -------

Tweet d’un internaute sur les articles du SUN

Bien que les captures soient authentiques, le SUN aborde deux sujets différents.

Anti-vaccins et micropuces

L’article du SUN du 30 avril 2020, consultable ICI (ou ici en archive), traite des théories du complot sur le coronavirus et les vaccins. Les vaccins n’étaient pas encore commercialisés en avril 2020, mais les théories les plus loufoques et “bizarres” commençaient déjà à voir le jour aux USA. Parmi elles, “le fondateur de Microsoft, Bill Gates, aurait voulu utiliser un vaccin contre le coronavirus pour injecter des micropuces aux gens” selon le quotidien US.

Capture de l’article du SUN du 30 avril 2020

La théorie selon laquelle les vaccins contiendraient des micropuces pour, au choix, éliminer 15% de la population mondiale ou contrôler les gens est belle et bien une théorie du COMPLOT. En 2020 comme en 2021. Dans son article, l’auteure, Liz Petite, revient également sur d’autres théories du complot en vogue comme la rumeur selon laquelle le réseau 5G était responsable du coronavirus. Rumeurs qui ont conduit à l’incendie et à “l’endommagement d’antennes relais utilisées pour les communications critiques” (ndlr: d’urgence). Des affirmations déjà contredites ICI par exemple.

Enfin, en 2009, le site Conspiracy Watch, relatait déjà les théories complotistes autour des puces RFID et de la grippe H1N1. Bien que réalisables d’une façon générale, les rumeurs liées à un « puçage » massif de la population à la faveur de la campagne de vaccination relèvent cependant du délire pur et simple.

-- Publicité -- -------

Micropuces et statut vaccinal

Le second article du SUN, publié le 21.12.2021 (et non le 22), consultable ICI ou ICI en archive, parle d’une micropuce pouvant être placée sous la peau et qui contiendrait l’état vaccinal de l’hôte.

Capture du SUN sur les micropuces

Cette information avait déjà fait l’objet de nombreux articles en France, comme par exemple celui de Ouest-France.

Vidéo ©Ouest-France sur le sujet

La puce, de la taille d’un grain de riz, sans batterie et sans signal, s’active uniquement au contact de capteurs comme le relate Ouest-France.

Sachant que les aiguilles hypodermiques utilisées pour la vaccination COVID mesurent entre 0,8 mm et 0,6 mm de diamètre, cette puce ne peut physiquement pas être injectée avec le vaccin contre la COVID-19.

Capture de l’illustration de l’article de Ouest-France

Fact-Check

Affirmation : Ces deux titres du SUN prouvent que les complotistes avaient raison sur les puces dans les vaccins en 2020.

Verdict : Faux. Le premier article parle des théories du complot sur la présence de puces dans les vaccins pour contrôler ou diminuer la population mondiale. L’autre parle de puces sous-cutanées qui contiennent le statut vaccinal de l’hôte. De plus, aucun cas de présence de micropuce dans les vaccins n’a été rapporté jusqu’à ce jour.

[NDLR] : Les archives utilisées pour les articles du SUN sont celles présentes dans les captures qui circulent sur les réseaux sociaux.