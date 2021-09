Dans un tweet du 21 septembre, une internaute partage un article du site “The True Defender” intitulé : “Les vaccins Covid-19 ne fonctionnent pas, selon trois études publiées par le CDC, le gouvernement britannique et l’Université d’Oxford” . Or, aucune ne conclut à l’inefficacité des vaccins Covid-19. Cette rumeur provient en fait du site “The Expose” , connu pour diffuser de la désinformation liée au COVID-19 selon NewsGuard.

Que disent exactement ces 3 études ?

L’étude du CDC

L’étude du CDC a été réalisée sur 469 cas de COVID-19 dans le Massachusetts, dont beaucoup étaient la variante Delta. Le document recommande des stratégies de prévention élargies, y compris le port du masque dans les lieux publics intérieurs, mais ne fait pas allusion à l’inefficacité des vaccins COVID-19.

Le document détaille également les limites de l’étude :

“Premièrement, les données de ce rapport sont insuffisantes pour tirer des conclusions sur l’efficacité des vaccins COVID-19 contre SARS-CoV-2, y compris la variante Delta, pendant cette épidémie. À mesure que la couverture vaccinale au niveau de la population augmente, les personnes vaccinées sont susceptibles de représenter une plus grande proportion des cas de COVID-19.

Deuxièmement, les infections asymptomatiques percées pourraient être sous-représentées en raison d’un biais de détection.

Troisièmement, la démographie des cas reflètent probablement celles des participants aux rassemblements publics, car les événements ont été commercialisés auprès de participants masculins adultes ; une étude plus approfondie est en cours pour identifier d’autres caractéristiques de la population parmi les cas, telles que en tant que caractéristiques démographiques supplémentaires et santé sous-jacente conditions, y compris les conditions immunodéprimées” .

” .

Extrait de l’étude du CDC

L’étude d’Oxford

L’étude de la prestigieuse université d’Oxford est un preprint paru dans The Lancet le 10 aout 2021.

Elle servira de base à un article trompeur (paru dans The Defender) et publié le 25 août dans lequel le Dr Peter A. McCullough déclare que l’étude a révélé que les individus vaccinés portent “251 fois la charge de virus COVID-19 dans leurs narines par rapport aux non vaccinés” et sont une “menace pour les patients non vaccinés” . Robert F. Kennedy Jr., qui est le fondateur de Children’s Health Defence et a l’habitude de publier des informations erronées sur les vaccins , a twitté l’article dans un post qui a été partagé 3 000 fois.

Selon l’unité de recherche clinique de l’Université d’Oxford à Ho Chi Minh-Ville, au Vietnam, qui a mené l’étude en partenariat avec l’Hôpital pour les maladies tropicales, l’article et les publications associées déforment les conclusions de l’étude.

“Il est regrettable que notre étude ait été complètement mal interprétée et mal citée par un site Web anti-vaxx“, a déclaré Chi Ngo, responsable de la communication de l’unité de recherche, à l’Associated Press.

Ngo a déclaré que l’unité de recherche ne soutient “aucune déclaration” partagée dans l’article de McCullough et s’efforce de signaler les publications sur les réseaux sociaux partageant les fausses informations.

Source : https://apnews.com/article/fact-checking-275980853664

L’étude financée par le Ministère anglais de la santé

L’étude, en preprint, conclue que “la vaccination contre le SRAS-CoV-2 réduit toujours les nouvelles infections, mais l’efficacité et l’atténuation du pic de charge virale sont réduites avec Delta” mais que “la protection était plus élevée chez les personnes vaccinées à la suite d’une infection antérieure et chez les jeunes adultes” .

“Le fait que nous voyions (…) plus de charges virales laisse entendre (…) qu’en effet l’immunité collective pourrait devenir plus difficile“, a déclaré le co-auteur Koen Pouwels. L’immunité collective se produit lorsqu’une partie suffisamment importante de la population est immunisée contre un agent pathogène, soit par vaccination, soit par infection antérieure, empêchant ainsi le nombre d’infections de croître.

“Les vaccins sont probablement les meilleurs pour prévenir les maladies graves et un peu moins pour prévenir la transmission“, a également déclaré Pouwels.

Les auteurs ont averti que la concentration virale dans la gorge n’était qu’une approximation de la gravité des symptômes. Et qu’ils n’avaient aucune nouvelle donnée sur la durée des infections. Source : https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/british-study-shows-covid-19-vaccine-efficacy-wanes-under-delta-2021-08-18/

Contrairement à la conclusion de Nina Pierpont dans l’article du Daily Expose selon laquelle les mandats de vaccination sont un “acte potentiellement nocif et dommageable“, les experts ont convenu que même si les vaccins n’empêcheront pas tout le monde d’être infecté, ils aident à réduire la gravité.

Astuce & verdict

Ne vous contentez pas de ne lire que les titres des articles. Ces trois études ne concluent pas que les vaccins ne fonctionnent pas.