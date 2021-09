Des internautes affirment que la Norvège aurait reclassifié le Covid-19 et qu’il ne serait pas plus dangereux qu’une grippe ordinaire. Des affirmations essentiellement basées sur un article du Free West Media.

Contacté par mail, l’Institut norvégien de santé publique (Norwegian Institute of Public Health – NIPH ou FHI en norvégien) donne une autre version.

La réponse du NIPH sur le COVID-19

“Il n’est pas exact que l’Institut norvégien de santé publique ait affirmé que le Covid-19 n’est pas plus dangereux que la grippe ordinaire. Cette déclaration est probablement une mauvaise interprétation de cette interview dans un grand journal norvégien qui a pu causer une certaine confusion” nous écrit le NIPH par mail.

En effet, le journal norvégien VG a récemment interviewé le directeur adjoint du NIPH et responsable des vaccins Geir Bukholm. Mais cette phrase de l’article : “Cela signifie que le coronavirus peut désormais être comparé notamment à la grippe saisonnière et aux infections à RS.” n’est pas du directeur adjoint. Elle est de l’auteur de l’article.

Extrait de l’article de VG

Quelle est la position du NIPH ?

Dans son mail, le NIPH ajoute : “Notre position (…) est qu’à ce stade de la pandémie, nous devons commencer à aborder le covid-19 comme l’une des nombreuses maladies respiratoires circulant avec des variations saisonnières. Cela signifie que les mesures de contrôle qui seront applicables pour diverses maladies respiratoires nécessiteront le même niveau de préparation sociétale. Cela ne signifie pas que les maladies dues au virus corona et à la grippe saisonnière sont similaires. Au niveau individuel, les personnes doivent recevoir le traitement approprié pour la maladie spécifique. Nous suivrons en permanence l’épidémiologie du covid-19 et d’autres maladies respiratoires et serons prêts à réagir différemment lorsque les circonstances s’aggravent” .

A ce jour, plus de 67% de la population norvégienne est vaccinée. Bien que la Norvège fut peu impactée par le COVID, le directeur adjoint du NIPH rappelle que les habitants malades doivent rester chez eux. Il n’exclu pas la possibilité d’une “vague hivernale” qui pourra être absorbée par les capacités de leur système de santé.

Verdict

L’affirmation selon laquelle la Norvège considère que le COVID-19 n’est pas plus dangereux que la grippe ordinaire est FAUSSE.

Article modifié le 27.09.2021 à 21h19 : erreur d’attribution de phrase à l’auteur de l’article (interview). La phrase écrite par l’auteur est bien : “Cela signifie que le coronavirus peut désormais être comparé notamment à la grippe saisonnière et aux infections à RS” .