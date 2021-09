Dans une interview donnée aujourd’hui à Sud Radio, la ministre du travail Elisabeth Borne a déclaré que la France est : “au-dessus du niveau d’emploi d’avant crise (…) on a 90.000 emplois de plus qu’avant la crise” . Une déclaration qui a fait réagir Adrien Quatennens, député (LFI) de la 1ère circonscription du Nord.

Tweet du député Adrien Quatennens

Qui a donc raison ? La ministre parle emploi et le député parle des demandeurs d’emploi. Tirons tout cela au clair.

(ndlr: cet article n’est pas une analyse du “quoi qu’il en coûte” du gouvernement)

Les inscrits A,B et C

Dans son tweet, Adrien Quatennens déclare qu’il y a 5,7 millions d’inscrits en juin 2021 soit +4,4% par rapport à mars 2020. Lorsqu’il est question de chômage et d’emploi, deux bases de données sont nécessaires pour analyser les chiffres : celle de pôle emploi et celle de l’INSEE. En ce qui concerne les “inscrits” comme demandeurs d’emploi, cela fait référence directement aux chiffres de Pôle Emploi. Quels sont les chiffres de l’agence ?

Fact-Checking

En mars 2020, Pôle Emploi recensait 5.848.250 inscrits dans les catégories A,B et C. Contre 5.816.140 en juin 2021. Soit une diminution de 0,55%. Et non une augmentation de 4,4% sur la période. Un tendance confirmée par les derniers chiffres du 2e semestre 2021 de Pôle Emploi : -2,1% sur 1 an. Source : https://statistiques.pole-emploi.org/stmt/publication.

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi

Le taux de chômage

En ce qui concerne le taux de chômage, les données de l’INSEE indiquent une stabilité relative avec une légère baisse pour les jeunes (-1,4 point) par rapport à son niveau d’avant crise (fin 2019).

Evolution du taux de chômage. Source : INSEE

Elisabeth Borne et le niveau d’emploi

Sortie de son contexte, la phrase de la ministre ne veut pas dire grand chose économiquement parlant. Dans son interview, la ministre Elisabeth Borne aborde le sujet des nouveaux emplois salariés. Elle affirme qu’ils sont de l’ordre de 200.000 à 300.000 pour déclarer plus tard que ce niveau est “au-dessus du niveau d’emploi d’avant crise (…) on a 90.000 emplois de plus qu’avant la crise” .

Fact-Checking

C’est effectivement ce qu’indiquent les derniers chiffres de l’INSEE. Selon l’institut, l’emploi salarié au 2e trimestre 2021 semble avoir dépassé son niveau d’avant crise.

Chiffres de l’emploi salarié : Source INSEE

A savoir : Pôle Emploi ne recense que les personnes inscrites à l’agence. Contrairement à l’INSEE qui définit un chômeur au sens du Bureau international du travail (BIT) comme une personne âgée de 15 ans ou plus qui est sans emploi au cours de la semaine de référence, disponible pour travailler dans les deux semaines à venir et a effectué, au cours des quatre dernières semaines, une démarche active de recherche d’emploi ou a trouvé un emploi qui commence dans les trois mois.