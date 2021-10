Une vidéo montrant des gendarmes dans l’enceinte d’un hôpital à la Martinique circule massivement sur les réseaux sociaux. On y voit une vingtaine de gendarmes parcourir les couloirs de l’hôpital Pierre Zobda-Quitman à Fort-de-France. De nombreux internautes affirment qu’ils sont à la recherche de soignants sans passeport sanitaire.

Vidéo tournée dans un CHU de la Martinique

Bien que la vidéo soit authentique, elle ne montre pas des gendarmes en “patrouille” dans l’établissement de santé. Ils sont en fait à la recherche d’individus qui auraient forcé les contrôles à l’entrée de l’hôpital.

Capture du Tweet du Général

Capture de l’article du Média en 4-4-2 Capture du compte Twitter et du site qui ont propagé la Fake News. Archive 1 – Archive 2

Capture du Tweet d'Idriss Aberkane

Le contexte

La vidéo a été tournée le jour d’une manifestation anti-pass dans la cour des urgences de l’hôpital Pierre Zobda-Quitman le 15 octobre 2021. Evènement rapporté par nos confrères de FranceInfo TV. Des échauffourées ont éclaté entre les manifestants et les forces de l’ordres. Contactée par la rédaction, l’équipe chargée du reportage nous indique qu’ils sont arrivés au moment où les incidents ont débuté. Et que donc il leur a été “difficile de dire ce qui s’est passé exactement” . La rédaction a donc contacté toutes les parties concernées par les incidents afin d’y voir plus clair.

La version du syndicat UGTM Santé

Contacté par téléphone, le secrétaire général de l’UGTM Santé Martinique, Serge Aribo, nous confirme qu’il y a bien eu deux arrestations dans l’enceinte. Selon lui, les personnels interpellés se seraient “trompés de sortie” bien qu’ils “possédaient leur pass sanitaire” . Il nous a également indiqué que “des forces de l’ordres sont présentes pour renforcer les contrôles de sécurité” à l’entrée de l’hôpital. Selon lui, les forces de l’ordre n’avaient aucune raison de procéder aux interpellations. Toutefois, ce dernier n’a pas été en mesure de nous confirmer la présence permanente de forces de l’ordre dans les couloirs de l’hôpital pour de quelconques contrôles. Il a également insisté pour affirmer que ce sont ces arrestations qui auraient provoqué des échauffourées.

Pour le CHU de Martinique

De son côté, le CHU de Martinique nous indique qu’aucune “patrouille des forces de l’ordre n’a lieu dans les couloirs de ses établissements” . Le CHU explique que des individus ont forcé les contrôles de sécurité à l’entrée. Un geste qui a conduit les forces de l’ordre à pénétrer dans l’enceinte pour trouver les individus. Ils nous confirment également la présence de la gendarmerie pour renforcer les contrôles de sécurité mais de manière ponctuelle et à l’entrée de l’hôpital.

Du côté de la préfecture

Contactée par téléphone, la préfecture de Martinique nous déclare : “En lien avec l’ARS de Martinique et sur les informations des renseignements territoriaux, nous avons choisi de renforcer les contrôles de sécurité à l’entrée des hôpitaux. Notamment lorsqu’il y a des manifestations. La sécurité des personnels soignants vaccinés est régulièrement compromise. La présence des forces de l’ordre est ponctuelle et permet d’anticiper certains débordements de la part d’opposants au passe sanitaire ou à la vaccination” .

Dans son communiqué du 15 octobre, la préfecture de Martinique a fermement condamné les incidents survenus à l’hôpital Pierre Zobda.

Verdict

La vidéo présentée sur les réseaux sociaux et sur le site du Média en 4-4-2 a été sortie de son contexte. Le compte twitter du Général, déjà banni à plusieurs reprises de la plateforme, est tout autant connu que le média en 4-4-2 pour diffuser régulièrement de la désinformation sur la crise sanitaire.