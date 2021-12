Stupeur dans le petit et nauséabond milieu des négationnistes et antisémites français. Vincent Reynouard, nouveau pape de la négation de la Shoah depuis la mort de Robert Faurisson en 2018 à Vichy (ça ne s’invente pas), aurait été victime d’une tentative d’enlèvement le 25 octobre dernier à Londres. Depuis, il n’aurait pas donné de nouvelles à ses proches selon l’hebdomadaire antisémite Rivarol.

-- Publicité -- -------

La publication de Jérôme Bourbon

C’est d’ailleurs par cette publication, dirigée par le journaliste Jérôme Bourbon, que l’information a été dévoilée dans l’édition de fin novembre sous le titre : « Qu’est devenu Vincent Reynouard disparu depuis un mois sans laisser de traces ? ». Selon le récit très détaillé que fait l’auteur de l’article d’une scène à laquelle il n’a pas assisté, « la police britannique et Interpol (si c’est bien d’eux qu’il s’agit) » s’est présenté au domicile londonien de Vincent Reynouard. L’écrivain négationniste vit en effet en exil au Royaume-Uni depuis déjà plusieurs années pour échapper à de nombreuses condamnations à de la prison ferme en France, notamment pour contestation de crime contre l’humanité.

Couverture du RIVAROL du 25.11.2021

Face aux forces de l’ordre de sa majesté, l’homme de 52 ans aurait décliné une fausse identité avant de leur claquer la porte au nez, de se saisir d’argent liquide et de s’enfuir par la cour intérieure de la petite maison de banlieue londonienne qu’il louait. C’est ainsi qu’il aurait réussi à semer les Bobby’s lancés à ses trousses. Pas de nouvelle depuis les faits, même au sein du milieu des néo-nazis et négationnistes français. Jérôme Bourbon lui-même s’est mis à douter que ça soit bien la police qui s’est présentée chez Vincent Reynouard en novembre.

Au point d’écrire : «Si ce n’est ni Interpol, ni la police britannique qui a sonné chez lui ce jour-là, qui cela pouvait-il bien être ? Mais qui ? Serait-ce le fameux « qui » de Claude Posternak apostrophant le général Delawarde le 18 juin dernier sur CNews ?». L’expression « qui ? » renvoyant en réalité à la communauté juive, et est même devenue le signe de ralliement de toute la mouvance antisémite qui voient derrière la pandémie de Covid-19 un complot juif mondialisé.

Le complot

Et si Jérôme Bourbon s’interroge sur la possibilité d’un complot visant à enlever Vincent Reynouard, plusieurs autres personnalités d’extrême droite en sont persuadées. C’est notamment le cas du peu recommandable Saint Claude 88, vidéaste néonazi (un temps proche du suprémaciste blanc Daniel Conversano), lui aussi réfugié à l’étranger et particulièrement mégalomane (même au regard de cette mouvance aux égos très développé).

-- Publicité -- -------

Dans une vidéo diffusée sur Odysee, la plateforme préférée des complotistes et de l’extrême droite, il explique que la « thèse la plus probable actuellement est que Vincent Reynouard se soit fait rafler chez lui par un commando juif ».

Même son de cloche sur Twitter auprès d’internautes anonymes. « Mais quelqu’un aurait des nouvelles de Vincent Reynouard ?? (…) une rumeur court selon laquelle il s’est fait capturer par les nègres en col blanc… », s’interroge un internaute caché derrière un compte anonyme dont la photo de profil est une photo de Claude Posternak. « Où est Vincent Reynouard? Lui est-il arrivé une bricole? S’est-il fait choper par une brigade talmudique du Mossad? », surenchéri le compte « JeSuisMbalaMbala », en référence à l’humoriste antisémite Dieudonné.

Les réactions ne sont pas différentes sur la nouvelle chaîne du journal Rivarol sur YouTube (dont elle avait pourtant été bannie). « Difficile de savoir qui précisément a fait cela, mais oui c’est en relation avec les juifs. Je crains qu’on l’ait fait disparaître, j’apprends ça ce matin en me réveillant » peut-on ainsi lire en commentaire d’une version audio de l’article sur la disparition de Vincent Reynouard.

ZOG

« Il a été enlevé par ZOG », écrit un autre internaute. L’acronyme ZOG pour Zionist Occupation Gouvernement fait référence à la théorie du complot qui a vu le jour au sein de l’extrême droite américaine, en particulier dans la mouvance néo-nazie, selon laquelle les Etats-Unis, leur gouvernement et leurs médias, sont en réalité contrôlés par les Juifs. Actualisant ainsi la vieille thèse des Protocoles des Sages de Sion, un texte inventé de toutes pièces par la police secrète du tsar et publié pour la première fois en Russie en 1903 qui décrit un plan de conquête du monde établi par les Juifs et les francs-maçons.

« La fable des policiers qu’il aurait réussi à berner sur son identité, comme si les policiers n’avaient pas en tête et dans leur poche la photo de la personne qu’ils viennent voir, n’est pas crédible », explique ainsi un contributeur du site pétainiste Jeune Nation. Le même pointe du doigt le fait que l’écrivain négationniste aurait été sur le point de diffuser une vidéo importante au sujet d’Oradour-sur-Glane. Comprendre : on aurait voulu le faire taire. Le nom de Vincent Reynouard et d’autres inscriptions négationnistes avaient d’ailleurs été tagués en août 2020 sur le mémorial d’Oradour-sur-Glane.

Et l’auteur de se mettre à fantasmer un retour en France de Vincent Reynouard à la faveur d’une élection d’Eric Zemmour qui abrogerait la loi Gayssot punissant, entre autres choses, la négation des crimes contre l’humanité. Evoquant même la possibilité que l’équipe de campagne d’Eric Zemmour soit impliquée dans la cavale du négationniste français…

Les forces de l’ordre britanniques

Mais de tout cela il n’en est rien. De sources policières, Fact & Furious s’est fait confirmer qu’aucun commando de la mort du Mossad n’était sur les traces de Vincent Reynouard mais qu’il s’agissait bien d’une opération des forces de l’ordre britanniques. Il serait depuis en « cavale », une situation qu’il a déjà expérimenté entre 2008 et 2009 alors qu’il était recherché par la justice française et belge pour « contestation de crimes contre l’humanité ». Il avait vécu clandestinement en Belgique, soutenu par des partisans de Robert Faurisson et une communauté religieuse chrétienne traditionaliste.

D’ailleurs, le compte qui est prêté à Vincent Reynouard sur le forum néo-nazi américain Stormfront publie régulièrement des messages. Peu de risques qu’il le fasse depuis une prison secrète du Mossad.