Lors d’un déplacement à Dallas, l’ancien Président des Etats-Unis Donald Trump a été hué par des partisans après avoir révélé être vacciné avec le rappel (“booster”). Ce déplacement intervient dans le cadre de la série de conférences “History Tour” animées par l’ancien animateur de Fox News Bill O’Reilly.

Pourtant, en septembre, Donald Trump avait déclaré qu’il “n’aurait probablement pas” de dose de rappel comme le souligne le magazine Forbes.

Donald Trump et la vaccination

Début décembre, le site National Public Radio (NPR) publie une analyse qui démontre que les comtés pro-Trump ont des taux de mortalité COVID beaucoup plus élevés. Selon l’auteur de l’article, “les personnes vivant dans des comtés qui ont atteint 60% ou plus pour Trump en novembre 2020 avaient 2,73 fois le taux de mortalité de celles qui ont opté pour Biden” . Toutefois, l’analyse ne porte que sur l’emplacement géographique des décès dus au COVID-19 et les opinions politiques de chaque personne prise par la maladie restent inconnues.

Capture de l’analyse réalisée par Daniel Wood pour NPR

Les conséquences de la désinformation

Toujours selon l’analyse du NPR, la désinformation semble être un facteur majeur sur les faibles taux de vaccination dans les comtés pro-Trump. Un sondage de la Kaiser Family Foundation montre que les républicains sont beaucoup plus susceptibles de croire à de fausses déclarations sur COVID-19 et les vaccins.

La croyance en la désinformation diffère en fonction de sources d’information fiables pour les informations COVID-19

Les démocrates et les républicains font confiance à différentes sources d’information pour les informations sur COVID-19 SOURCE: KFF COVID-19 Vaccine Monitor (October 14-24, 2021)

Le sondage explique que les sources d’information fiables des gens sont corrélées à leur croyance en la désinformation sur le COVID-19. Parmi ceux qui disent faire confiance aux informations COVID-19 de CNN, MSNBC, des actualités du réseau, de la NPR et des actualités télévisées locales, entre trois sur dix et quatre sur dix ne croient à aucune des huit informations erronées testées dans l’enquête, bien que petites les parts (entre 11 % et 16 %) croient ou ne sont pas sûres d’au moins quatre mensonges

Les huées à l’encontre de l’ancien Président des USA à Dallas résultent aussi d’une dissonance cognitive de partisans bercés par des discours complotistes depuis des mois.