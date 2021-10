Dans une cave, des participants à une expérience fiction cherchent des indices pour pouvoir poursuivre le jeu. Sur le sol en terre battue, des petits morceaux de bois sont éparpillés au hasard. Trois semblent former une flèche parfaite, pointant vers un mur vide. Après délibération, les joueurs décident que l’indice se trouve certainement dans le mur. Alors que ceux-ci s’apprêtent à démolir le mur au pied de biche, le concepteur du jeu, qui avait observé avec horreur ses joueurs partir dans cette direction, les redirige rapidement vers la suite du jeu en utilisant son plan de rechange.

Ces morceaux de bois étaient vraiment là par hasard, mais avaient conduit les joueurs à tirer des conclusions complètement fausses.

Reed Berkowitz

Reed Berkowitz conçoit des jeux destinés à être joués dans la réalité, comme les jeux à réalité alternée (JRA). C’est lors de cette expérience qu’il a vu à l’œuvre, pour la première fois, un phénomène qui peut faire des dégâts dans son métier. Il s’agit de l’apophénie, la tendance à percevoir un lien ou un motif qui a du sens entre des choses sans relations entre elles ou prises au hasard. Dans tous les jeux où les joueurs ont de l’autonomie, l’apophénie est un problème potentiel, car elle peut éloigner les joueurs de l’intrigue.

Quand il s’est intéressé à QAnon, son expérience de créateur de jeux lui a permis de voir immédiatement à quoi il avait affaire. Les mécanismes qu’il y décelait lui étaient familiers. Pour lui, il s’agit du jumeau maléfique des jeux qu’il crée. QAnon est un jeu qui joue avec les gens. Reed Berkowitz compare ces mécanismes au reflet d’un jeu dans un miroir ; ça y ressemble exactement, mais tout est inversé.

Les concepteurs de QAnon font de l’apophénie une fin en soi.

Dans son article A Game Designer’s Analysis of QAnon, le directeur du Curiouser Institute explique que ce sont les différences entre QAnon et un jeu normal qui donnent un éclairage sur le fonctionnement de cette mouvance. Nous avons traduit pour vous la totalité de cet article passionnant. Il est disponible sous forme de fichier pdf au bas de cet article, qui en résume quelques idées-clés.

Q est un personnage fictif, qui agit comme le ferait un personnage de fiction

Cliché rebattu dans tous les polars dignes de ce nom : un mystérieux inconnu (Q), vient à la rencontre du protagoniste (vous) et lui donne des indices. Seuls vos talents d’investigation permettront de résoudre l’énigme. Dans les fictions, ces mystérieux inconnus connaissent déjà la réponse, mais au lieu de vous donner la solution dans les dix premières minutes, ils vous donnent des indices.

Sinon, il n’y aurait pas d’intrigue.

Dans le monde réel, aucun lanceur d’alerte ne s’amuse à vous faire résoudre des énigmes ! Au contraire, quand des personnes doivent diffuser des informations importantes, elles le font de la façon la plus rapide et la plus spécifique possible.

Pourquoi on vous encourage à faire vOS prOPRes rEcHErCHes

Ce n’est pas par politesse, mais pour que vous vous appropriez le message de Q.

En effet, nous sommes souvent réticent·e·s à modifier nos convictions quand elles sont directement remises en cause, en particulier si ces croyances sont au cœur de notre identité. Dans certains cas, l’exposition à des preuves du contraire peut même renforcer la confiance d’une personne en la véracité des convictions qui lui sont chères.

En semant des « miettes de pain » qui sont autant d’énigmes à résoudre, Q n’expose aucun fait et ne s’expose donc pas à de la résistance psychologique chez les adeptes. De plus, la résolution d’énigmes produit des « déclics » qui activent les systèmes de récompense du cerveau. Nous tenons aux idées que nous obtenons de cette manière, et cet « effet eurêka » renforce notre désir de chercher et de résoudre de nouvelles énigmes. Les “miettes de pain” deviennent addictives.

Autre point important, les recherches ont déjà été faites.

D’innombrables organisations gouvernementales et ONG travaillent sur la maltraitance d’enfants ou la traite des êtres humains depuis des décennies. Mais au lieu de se former dans des domaines qui leur permettraient de faire de vraies recherches sur ces problématiques, comme la psychologie ou le travail social, les adeptes sont encouragés à « arriver à leurs propres conclusions » dans le cadre de QAnon.

Enfin, la résolution d’énigmes est un moyen bien connu de souder des personnes au sein d’une communauté. C’est pour cela qu’elles sont souvent utilisées dans les exercices de team building. Chaque « miette de pain » représente une tâche sur laquelle les adeptes de QAnon peuvent collaborer. Ils peuvent soumettre le résultat de leurs « recherches » sur des forums où leur vision du monde se trouve renforcée par l’approbation de la communauté.

Un jeu de piste qui mène en dehors de la réalité

Les mécanismes du jeu permettent de motiver les participant·e·s par des doses de dopamine et de leur donner l’impression de connaître un secret inconnu du grand public. Peu à peu, les adeptes développent une vision alternative du monde, très gratifiante d’un point de vue psychologique.

Les messages de Q ne servent pas à dévoiler des faits, mais à créer le doute. Une fois créés, les doutes sont difficiles à dissiper. Mais il est extrêmement facile de les alimenter, ce n’est pas la matière qui manque. Par exemple, beaucoup de célébrités aiment choquer en utilisant des symboles occultes. Il suffit d’attirer l’attention des adeptes sur ces symboles pour que ceux-ci finissent par voir des satanistes partout.

Illustration de l’utilisation des célébrités

Il ne faut pas forcément que les gens croient à tout, il faut juste les faire douter un petit peu. Si ces personnes font l’objet de moqueries ou d’insultes, elles se rabattent simplement vers des forums familiers, où elles sont rassurées et encouragées. De plus en plus, si ces personnes mettent certaines idées en doute, ça veut dire qu’elles doivent douter de leur aptitude à voir la vérité, de leur communauté, voire du monde autour d’elles.

Tout devient QAnon

Quand les adeptes sont passés de l’autre côté du miroir, ils peuvent continuer à jouer seuls, sans qu’on ne doivent les y encourager. Tout ce qui existe fait maintenant partie du jeu. Chaque coïncidence étrange est une énigme à résoudre. La mouvance se raccroche à n’importe quel événement et démultiplie son impact.

Qanon avance masqué

L’objectif d’un jeu est d’être si attrayant que les gens aient envie d’y jouer, et d’y jouer avec leurs amis. C’est aussi le cas de QAnon, dans une certaine mesure : la mouvance a des qualités virales.

Mais il y a une différence majeure, et troublante : Q enseigne comment faire du prosélytisme en ne parlant pas directement de QAnon. Les adeptes reçoivent des instructions spécifiques sur la façon de faire avaler « la pilule rouge » à leur famille et leurs amis, en faisant en sorte que les gens leurs posent des questions.

Le but est de les lancer à la poursuite du lapin blanc sans qu’ils ne fassent le lien avec Q au début.

QAnon n’a pas pris son essor spontanément

On a tendance à penser que QAnon est parti de forums obscurs et est devenu viral spontanément. C’est ce que QAnon veut qu’on pense.

Mais d’après Reed Berkowitz, le fonctionnement de QAnon est à l’opposé de celui d’un JRA normal. En général, quand un JRA indépendant devient viral de façon inopinée, ça marque le début des ennuis pour ses créateurs : ils ont moins d’argent, qu’ils doivent dépenser pour plus de gens, davantage d’interactions et leur histoire est consommée de plus en plus vite.

Pour QAnon, on observe l’inverse : plus il y a de personnes qui rejoignent la mouvance, plus la création de contenu et les efforts de relations publiques s’intensifient. Plus on essaie de l’arrêter, par exemple en supprimant des groupes sur les réseaux sociaux, plus QAnon reçoit des soutiens de personnalités, comme Donald Trump lui-même.

Tout cela représente un travail considérable, avec de l’argent derrière. Peut-être pas des sommes énormes, mais il s’agit bien d’une campagne médiatique qui n’a rien de spontané.

Ceci n’est pas un jeu

Si on vous demandait de résoudre un crime dans le cadre d’un jeu, est-ce que vous appelleriez la police ? Même si vous êtes complètement immergé·e dans une fiction très réaliste, même si on vous répète « ceci n’est pas un jeu », comme c’est souvent le cas dans les JRA, vous savez que ce n’est pas réel.

À l’inverse, dans la mouvance QAnon, « Ceci n’est pas un jeu » est pris au pied de la lettre. Des adeptes appellent réellement la police, ou un membre de la Chambre des Représentants, parce qu’ils sont convaincus d’avoir élucidé la réalité.

Comment en sont-ils arrivés à cette conviction ? Ce qui fait la différence entre l’apophénie et la science, c’est que cette dernière s’appuie sur la méthode scientifique et sur les preuves.

Si des scientifiques émettent une hypothèse, ils testent celle-ci à l’épreuve des faits. Normalement, les hypothèses qui ne sont pas confirmées par la réalité sont abandonnées. Mais ce n’est pas toujours le cas. Il arrive que des scientifiques rechignent à abandonner une théorie, et c’est la raison d’être de la revue par les pairs.

Mais quand Q pose des questions, c’est l’ensemble de la communauté qui finit par sélectionner la solution la plus attrayante, celle qui s’aligne le mieux avec la vision du monde instillée par QAnon. Dans QAnon, en fait de preuves, tout ce qu’on reçoit c’est une nouvelle dose d’apophénie.

Une nouvelle flèche sur la terre battue, pour vous encourager à produire un récit à partir des informations aléatoires tout autour de vous.

En cherchant à nous faire douter de la réalité, ceux qui manipulent QAnon cherchent à créer une réalité alternative qu’ils peuvent contrôler directement. Où ils peuvent blâmer un élément fictionnel de l’intrigue pour les conséquences de leurs actions.

Ceci n’est vraiment pas un jeu, en effet. Mais c’est de la propagande politique à l’état pur.