C’est une question que de nombreux internautes se pose. Certains pensent que Pfizer aurait tardé à présenter sa demande de renouvellement d’AMM conditionnelle auprès de l’Agence Européenne du Médicament. Un détail qui pourrait potentiellement poser des problèmes de validité du vaccin.

Face à l’argumentaire de cet internaute et à l’authenticité des documents présentés, la rédaction a cherché à en savoir plus.

- Publicité -

L’AMM conditionnelle

L’autorisation de mise sur le marché conditionnelle a bien été accordée au vaccin Comirnaty le 21 décembre 2021 par l’EMA. Cette AMM est valable 1 an. Toutefois, les laboratoires doivent formuler leur demande de renouvellement 6 mois avant la date de fin de validité. Cette demande doit être accompagnée des éventuelles nouvelles informations de sécurité, d’effets secondaires, de méthode de production, de stockage et d’injection (posologie etc.).

Néanmoins, comme le remarque l’internaute dans une capture tronquée du site de l’EMA, rien ne paraît dans la colonne “Marketing authorization”. Demande de commercialisation en cours.

Capture du site de l’EMA sur les vaccins. Source : EMA

La partie texte sous le tableau ne paraissait dans le tweet de l’internaute.

Est-ce un bug du site ? Un retard de la part de Pfizer ou un retard dans l’actualisation du site ? Nous avons directement contacté l’Agence Européenne du Médicament.

- Publicité -

La réponse de l’EMA

Contactée par mail sur le respect des délais impartis aux laboratoires pour déposer leur demande, voici leur réponse :

“Les autorisations de mise sur le marché conditionnelles accordées aux quatre vaccins approuvés sont assorties de toutes les garanties, contrôles et obligations correspondants. Lors du renouvellement annuel, notre comité des médicaments à usage humain (CHMP) vérifie que (1) le respect de l’obligation spécifique est en bonne voie et (2) que les bénéfices du médicament concerné continuent de l’emporter sur les risques. Une fois que toutes les obligations ont été remplies à la satisfaction du CHMP, le comité peut recommander que l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle soit transformée en une autorisation de mise sur le marché complète.

Tous les titulaires d’autorisation de mise sur le marché pour les vaccins COVID-19 approuvés ont soumis leur demande de renouvellement annuel conformément aux exigences légales à l’EMA et l’évaluation de celle-ci est actuellement en cours. Une fois que le CHMP aura rendu son avis, la Commission européenne adoptera une décision finale juridiquement contraignante. À ce moment-là, les informations sur le vaccin respectif sur le site Web de l’EMA seront mises à jour en conséquence pour refléter ce résultat. Dans le cadre de ce résultat, l’annexe II des informations sur le produit pour chaque vaccin, qui énumère les obligations spécifiques, peut être mise à jour pour refléter les conditions qui ont été remplies (suppression de la condition) et celles qui restent.

Dans le contexte de la pandémie actuelle, l’EMA surveille de manière proactive l’avancement des études qui font partie des obligations spécifiques pour explorer si des ajustements aux délais initialement fixés pour le respect de ces obligations seraient justifiés sur la base des preuves accumulées jusqu’à présent” .

L’avis du CHMP

Joint au mail de réponse de l’EMA, l’avis du CHMP daté du 16 septembre 2021 concernant le vaccin Pfizer. Dans son avis, le comité déclare : “Le CHMP a examiné les données soumises par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, en tenant compte les dispositions de l’article 14, paragraphe 11, du règlement (CE) n° 726/2004, et considère que la nouvelle indication thérapeutique apporte un bénéfice clinique significatif par rapport aux thérapies existantes comme expliqué plus en détail dans le rapport d’évaluation public européen” .

Les métadonnées du PDF montre que le document a bien été créé le 16 septembre 2021.

Les délais ont été respectés

Pour information, Pfizer avait jusqu’à juillet 2021 pour déposer sa demande de renouvellement.

page 21 de l’avis du CHPM

Toutefois, au 16 septembre, l’avis du CHMP était encore en attente de traduction et d’approbation par la Commission européenne. Rien d’anormal donc à ce que le site de l’EMA n’ait pas encore mis à jour ses données.

Verdict

A ce jour, aucune anomalie ou vice de procédure apparent ne permet d’affirmer que certains vaccins présentent un problème de validité juridique. L’avis favorable du CHMP sera très probablement acté officiellement dans les semaines à venir. Sauf si problème exceptionnel entre temps.