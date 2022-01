Les opposants aux mesures sanitaires de lutte contre la pandémie de Covid-19 appellent à de grandes manifestations ce samedi 8 janvier. Une “Union sacrée” rejointe par 50 nuances de complotistes. Mais aussi de nombreux politiques d’extrême droite, des Patriotes de Florian Philippot aux soutiens d’Eric Zemmour, Jean-Frédéric Poisson ou Jacline Mouraud.

-- Publicité -- -------

L’Union sacrée

Une grande marche contre le « pass vaccinal » doit se tenir samedi 8 janvier dans plusieurs grandes villes de France dont Paris. Les participants entendent défiler au nom de « l’Union sacrée ». Nom récupéré du mouvement de rapprochement politique qui a soudé les Français de toutes tendances politiques lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale et après l’assassinat de Jean Jaurès. Chez les politiques, l’initiative en revient à Florian Philippot (Les Patriotes), l’ancien bras droit de Marine Le Pen, qui mène depuis bientôt deux ans des manifestations pour s’opposer à la politique vaccinale du gouvernement. L’instauration du pass sanitaire à l’été avait permis à ces mobilisations de prendre bien plus d’ampleur.

Dans les faits, à l’exception de certaines villes comme Nantes où la gauche appelle aussi à se mobiliser, les manifestations semblent être la poursuite de la convergence entre complotistes et extrême droite déjà observé cet été.

« Si vous avez, le 8 janvier, une myriade de leaders politiques qui sont là, dont sept candidats à l’élection présidentielle qui a lieu trois mois plus tard, vous imaginez que, là, on ne peut plus échapper au débat. Alors là on met les pieds dans le plat », avait expliqué Philippot sur Sud Radio avant Noël. Et il pourrait mobiliser, surtout après la récente déclaration d’Emmanuel Macron dans Le Parisien : « Les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire, jusqu’au bout ». Sans doute à dessein, le président de la République semble avoir chauffé à blanc les opposants à la politique sanitaire comme en témoignent les nombreux messages outrés sur les réseaux sociaux.

L’extrême droite

Une chose est sûre, d’autres personnalités politiques d’extrême droite, ou proches des milieux complotistes, ont d’ors-et-déjà annoncé qu’elles rejoignaient « l’Union sacrée ». A l’image de l’ancienne Gilet jaune Jacline Mouraud ainsi que du président du mouvement via Jean-Frédéric Poisson. En lutte contre la politique sanitaire déployée contre le Covid depuis des mois, tous deux avaient pris la parole au meeting de Villepinte d’Eric Zemmour.

-- Publicité -- -------

Même son de cloche chez le complotiste Alexandre Juving-Brunet, qui se présente régulièrement sous le grade de « capitaine ». L’homme est aussi à l’initiative d’une lettre ouverte, peu après la fameuse tribune des généraux, où il dénonçait la présence de musulmans au sein des forces armées françaises. Une « cinquième colonne » selon lui en cas de conflit contre un pays musulmans. Le même accuse ceux qui ne dénonceraient pas cet état de fait fantasmé d’être « coupables de trahison envers les intérêts fondamentaux de la Nation française ». Alexandre Juving-Brunet a été à plusieurs reprises invité chez France-Soir ou encore à LaUneTV, le média de Richard Boutry.

Ce dernier, qui est actuellement en « pause » de quelques semaines après une convocation à la gendarmerie dont il n’a pas souhaité donner le motif, est évidemment « à fond » derrière l’initiative Union sacrée. Même chose pour la députée Martine Wonner, récemment tancée par Olivier Véran à l’Assemblée nationale (« l’hydroxychloroquine ça ne se fume pas », lui a lancé le ministre). Signe de sa radicalisation et de son rapprochement avec l’extrême droite, elle a accepté une invitation sur la radio d’extrême droite Radio Courtoisie, ce mercredi 5.

Sur Telegram, Fact & Furious a pu identifier que des militants issus de courants radicaux d’extrême droite ont par ailleurs également appelé à prendre part aux manifestations de samedi. “Le 8 janvier, rassemblement massif dans toutes les villes de France. Préparez-vous à tenir la rue. Il va falloir se relayer jours et nuits”, fantasment des nationalistes qui rêvent du grand soir. L’appel à se mobiliser est aussi relayé sur le pendant complotiste de la chaîne nazifiante qui avait menacé des leaders de la France insoumise et des journalistes.

Capture d’écran du groupe Telegram

Philippe de Villiers

Dans l’entourage d’Eric Zemmour, on drague ouvertement les complotistes. Et le ton s’est largement durci. Fini le Philippe de Villiers qui déclarait goguenard avoir réussi à « guérir » de la Covid-19 avec « du pastis », clin d’œil au Marseillais Didier Raoult. Le chouan rallié à la Zemmourie après avoir un temps boudé, recycle à loisir l’infox de la simulation de l’épidémie de Covid en 2019. Ou celle sur la mise en place du passe vaccinal par la Commission européenne en septembre 2019 alors même que personne ne connaissait l’existence du Covid-19. Une fausse information par ailleurs également reprise par Jean-Luc Mélenchon. Philippe de Villiers, opposé à la vaccination des enfants, estime désormais que le passe vaccinal « c’est l’apartheid » et clame son hostilité contre la troisième dose.

Eric Zemmour

Ce dernier point est d’ailleurs partagé par Eric Zemmour qui trouve « qu’on en fait trop » avec l’épidémie de Covid-19. « Si j’étais président, la dose de rappel c’est uniquement pour les gens de plus de 65 ans », expliquait-il en novembre dernier. Avant de s’opposer au principe du passe sanitaire début décembre en expliquant : « le vaccin [n’empêche] pas la transmission et la contagion, et [n’empêche] en vérité que les cas graves… A partir de ce moment-là, on peut être avec quelqu’un qui est vacciné ou non, ça ne change rien, on peut l’attraper quand même, donc le passe sanitaire ne sert à rien ». Une manière de nier la protection contre les formes graves du virus que permet la vaccination.

Marine Le Pen

A la différence de son rival d’extrême droite, Marine Le Pen et son Rassemblement national ont tenté de jouer sur le tableau de la rationalité, sans pour autant renier les complotistes. Le parti affiche ainsi “en même temps” une ligne favorable à la vaccination et était très en pointe sur la promotion de Didier Raoult et de ses traitements par exemple. Toutefois, la présidente du RN a fait savoir jeudi qu’en cas de victoire à la présidentielle, elle supprimerait le pass vaccinal. Une façon de donner des gages à une partie de son électorat sans se compromettre dans des manifestations qui ont mauvaise presse.

Tweet de Marine Le Pen sur le pass vaccinal

Ce rapprochement entre les conspirationnistes et l’extrême droite n’est ni nouveau ni surprenant. Les premiers se refusent à croire les discours officiels, les explications rationnelles et scientifiques des faits et se complaisent dans les visions “alternatives” des évènements. La seconde a toujours eu cette propension à voir des complots derrière toutes les évolutions de la société qui lui déplaisent ou à s’en servir pour manipuler des faits. L’alliance se fait donc assez naturellement entre deux mouvances qui jouent et appuient sur les lignes de fractures de la société à leur profit.