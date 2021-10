Les traitements précoces, à base d’Ivermectine et d’hydroxychloroquine, sont souvent présentés comme inintéressants financièrement, car ces molécules sont tombées dans le domaine public. Ceci expliquerait pourquoi ils ne seraient pas encouragés et étudiés, d’après un certain nombre d’experts, et des associations les promouvant.

Ils intéressent pourtant certaines compagnies, qui investissent dans la recherche, la commercialisation et les brevets autour des traitements précoces.

Topelia Therapeutics

C’est le cas de Topelia Therapeutics. Cette entreprise américaine, spécialisée dans le microbiome, est impliquée dans divers essais thérapeutiques liés à des traitements précoces à base d’hydroxychloroquine ou d’ivermectine, ou tournant d’avantage autour du microbiome. Par exemple celui-ci : Trial of Combination Therapy to treat Covid19-Infection, à base notamment d’Ivermectine.

La liste de leurs essais en cours est disponible sur leur site. On trouve aussi des traitements à base d’hydroxychloroquine en prophylaxie, une quintuple thérapie à base d’hydroxychloroquine/azythromicine/Vitamine C/Vitamine D/Zinc…

L’entreprise Topelia Therapeutics, créée en août 2020, est citée notamment dans l’étude “Ivermectin: a multifaceted drug of Nobel prize-honoured distinction with indicated efficacy against a new global scourge, COVID-19”, ayant comme auteurs notamment Peter McCullough, le célèbre cardiologue proche des America’s Frontline Doctors, invité pour un séminaire à l’IHU et invité régulièrement par France Soir, et Thomas Borody, très impliqué dans la promotion de l’Ivermectine comme traitement du Covid.

Thomas Borody est un des membres fondateurs de Topelia Therapeutics.

Il déclare correctement ses liens d’intérêts dans cette étude, en indiquant que Topelia cherche à commercialiser des traitements contre le covid, notamment à base d’Ivermectine.

Pr Peter McCullough

Cependant un autre auteur possède des liens avec Topelia Therapeutics : il s’agit de Peter McCullough. En effet, il est cité comme étant membre du board of directors de Topelia Therapeutics sur leur site web. Selon la revue PLOS Biology, la bonne pratique veut que ce genre de lien, même sans compensation financière, soit déclaré dans les liens d’intérêts.

Un autre membre cité comme faisant partie du board of directors est bien connu pour ses études sur les traitements précoces : il s’agit du Pr Mohammed Tarek Alam, auteur de deux études promouvant l’utilisation de l’ivermectine dans le cadre du traitement du Covid.

Dr Sabine Hazan

L’entreprise est fondée et dirigée par Sabine Hazan-Steinberg. Thomas Borody est co-fondateur. Sabine Hazan-Steinberg mène notamment des recherches pour guérir l’autisme par transplantation fécale. Cette dernière a déposé des brevets en février 2021 sur des « méthodes pour prévenir et traiter le covid ».

Plusieurs brevets incluent l’hydroxychloroquine associée à l’azithromycine et des vitamines, ainsi que l’association doxycycline/ivermectine du Dr Borody.

Le docteur Borody a lui aussi déposé un brevet en février 2021, au nom du center for digestive diseases, une clinique qu’il a fondée, pour des traitements du Covid incluant l’ivermectine et l’hydroxychloroquine :

USA & Australie

Si en Europe les méthodes et procédés de traitement ne sont pas brevetables, ils le sont aux Etats-Unis et en Australie. Il est donc possible de breveter des médicaments tombés dans le domaine public, s’ils sont utilisés pour une autre indication que l’indication initiale : c’est le principe des médicaments repositionnés, régulièrement expliqué par le Pr Raoult en France. Les associations de médicaments ont généralement plus de chance d’obtenir un brevet valide qu’un repositionnement « simple ».

Topelia Therapeutics a par ailleurs ouvert une branche en Australie fin mars 2021.

Le lien « études » du site de Topelia Therapeutics mène vers les études de Progenabiome , une autre entreprise de Sabine Hazan, fondée pour mener des essais cliniques.

Sa confiance dans les traitements précoces l’a menée à financer les essais via Progenabiome. On y retrouve une partie de l’équipe de Topelia Therapeutics, ainsi que Peter McCullough, membre de l’advisory board selon le site de Progenabiome.

On peut aussi noter comme membre de Progenabiome, selon leur site, le docteur Ryan Cole, qui dirige un réseau de laboratoires d’analyses, fervent militant anti-vaccins contre le covid19 et promoteur des traitements précoces.

Progenabiome a déposé plusieurs marques pour des préparations pharmaceutiques relatives au Covid 19 (et au Covid 20), dont Topelia Therapeutics:

Le Pr Peter McCullough, éditeur en chef de la revue « Reviews in cardiovascular medecine », publie régulièrement dans cette revue des articles favorables à l’utilisation de l’ivermectine et l’hydroxychloroquine dans le cadre du traitement du Covid19. On peut voir que dans la liste des articles les plus lus, les trois premiers sont relatifs à des associations de médicaments (incluant l’hydroxychloroquine et l’Ivermectine) dans le cadre du traitement du Covid.

L’article le plus lu de la revue est un article publié en décembre 2020, comprenant Peter McCullough, Sabine Hazan et Thomas Borody entre autres auteurs, et présentant des résultats positifs sur les traitements précoces.

Le professeur McCullough n’a pas donné suite à nos sollicitations.

Le site de Topelia Therapeuthics est à ce jour, et depuis le 5 octobre dernier, en maintenance.

Contactée par mail au sujet des éléments avancés dans cet article, la Dr Sabine Hazan nous répond un message sans réel lien avec les questions initialement posées :

“Un laboratoire de séquençage génétique a entrepris des études controversées sur HCQ et IVM pour voir leur rôle sur le microbiome alors que le laboratoire a découvert que Covid 19 existe dans les selles et a trouvé des marqueurs de sensibilité potentiels dans le microbiome. Elle s’est associée au Dr Thomas Borody qui est le père de la transplantation fécale, une procédure controversée tentée par les deux comme un remède potentiel pour l’autisme. Le microbiome est la source de l’immunité et est très important à regarder, dit-elle. Le Dr Hazan n’a pas peur de la controverse car elle se salit les mains quotidiennement avec des excréments pour comprendre de multiples maladies comme l’autisme, la maladie de Parkinson, la SEP, la maladie d’Alzheimer et la maladie de Crohn. Son intérêt, ainsi que celui du Dr Borody, est de déchiffrer le code du microbiome pour aider une myriade de maladies, de la santé neurologique à la santé mentale en passant par le cancer. Je crois que toutes les maladies commencent dans l’intestin. Pourquoi l’ivermectine ? Parce que c’est un produit fermenté d’une bactérie appelée Streptomyces et donc son rôle dans le microbiome et COVID est CRUCIAL.

Plus de données viendront. En attendant, le Dr Hazan suggère aux médias de cesser d’interférer avec la recherche car cela pourrait affecter l’humanité. La recherche est sacrée et finalement nous sommes les patients. En tant que PDG d’une organisation de recherche clinique, le Dr Hazan a mené plus de 300 essais pour des sociétés pharmaceutiques, elle ne peut pas comprendre pourquoi les politiciens et les médias sont si impliqués dans ce virus alors que des millions de personnes meurent quotidiennement de plusieurs maladies et qu’aucun ne discute de ces protocoles. La recherche est sacrée. Ce virus a exposé le plus gros problème que la civilisation ait à « la dysbiose intestinale ou un déséquilibre des microbes intestinaux ». Ces microbes perdus trouvés chez les patients Covid ne sont que le début de la pénétration d’autres virus et bactéries toxiques. C’est la pointe de l’iceberg comme je le vois, dit Hazan. Nous avons ouvert la boîte de Pandore. La diversité des microbes est synonyme de santé. La perte de diversité des microbes équivaut à la maladie et à la pénétration virale. Il en va de même à plus grande échelle pour l’humanité. La perte de races équivaut à une perte d’humanité, nous devons donc nous assurer que la diversité des races et la diversité du microbiome sont préservées pour survivre à Covid et pour que l’humanité ne s’éteigne pas. C’est plus important que le profit d’une action ou la reconnaissance dans la recherche. C’était notre objectif, le Dr Borody et moi-même lorsque nous avons cherché des combinaisons de médicaments pour aider à Covid. Nous voulions une solution sûre et bon marché pour tout ce qui protège le microbiome et empêche ce virus de devenir plus fort ou d’activer d’autres virus. Nous le constatons certainement dans notre laboratoire. Ce virus ne disparaîtra pas jusqu’à ce que nous nous attaquions aux microbes perdus dans l’intestin de ces millions de personnes touchées qui ont permis au COVID de pénétrer en premier lieu. Je vous renvoie à cet article https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.02.21262832v1.

Et les livres “Let’s talk shit and Regenesis” pour comprendre le rôle du microbiome sur de multiples maladies” .