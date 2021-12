Défendu par des organisations de défense des droits humains et de la liberté de la presse, Julian Assange est aussi soutenu par une complosphère fascinée par le Kremlin. Un soutien qui n’a rien de contre-nature au regard des faits d’armes du fondateur de WikiLeaks.

Actuellement en détention provisoire dans la prison de haute-sécurité de Belmarsh, en Grande-Bretagne, le cybermilitant australien Julian Assange est toujours dans l’attente d’une décision de la Haute-Cour de Londres qui doit accepter ou non son extradition aux États-Unis, où il risque 175 ans de prison. Le 10 décembre, la cour a « autorisé l’appel » formé par les États-Unis il y a près d’un an mais doit toujours statuer prochainement sur son extradition. Washington l’accuse d’avoir aidé l’ancienne analyste militaire Chelsea Manning a pénétrer le système de sécurité des renseignements américains, et d’avoir ainsi publié plus de 700 000 documents classifiés sur les activités diplomatiques et militaires américaines, notamment en Irak et en Afghanistan. Il avait au passage livré en pâture les noms d’Afghans travaillant pour l’armée américaine et menacés par les Talibans.

De nombreuses organisations de défense des droits humains comme Amnesty International dénoncent ce qu’elles considèrent comme un « simulacre » de justice contre un « lanceur d’alerte » qui serait à l’origine de « révélations d’intérêts publics ». Des organisations de défense de la liberté de la presse, comme Reporters Sans Frontières, assurent que « la contribution d’Assange au journalisme est incontestable » et parlent de « persécution ». Elles affirment qu’il aurait été sujet à de la « torture psychologique », et que son état de santé ne permettrait pas son extradition aux États-Unis.

Mais Julian Assange est aussi défendu par plusieurs figures qui ont toutes en commun une forte inclinaison pour la politique de Vladimir Poutine et n’hésitent pas à diffuser des théories du complot pour couvrir les crimes de ce dernier. Comme l’a justement fait WikiLeaks à de nombreuses reprises.

Le complot féministe

Si l’hypothèse d’un procès aux États-Unis pour espionnage est réelle, c’est bien pour avoir violé les conditions de sa remise en liberté conditionnelle accordée par la justice britannique en 2010, quand la justice suédoise souhaitait l’interroger au sujet d’accusations de rapports sexuels non consentis, qu’il a été arrêté en 2019. Et c’est pour échapper à la justice suédoise, et non aux États-Unis, qu’il s’était réfugié en 2012 à l’ambassade d’Équateur.

Très tôt, la théorie du complot a été mobilisée pour blanchir Julian Assange de ces accusations et les lier à une supposée stratégie de la CIA pour l’appréhender. Évidemment sans preuves. L’Australien assure à l’époque que s’il se rend en Suède pour répondre des accusations à son encontre, il sera en fait emprisonné à Guantanamo. En décembre 2010, il balance au Sunday Times qu’il est « tombé dans un nid de frelons de féministes révolutionnaires », allant jusqu’à qualifier la Suède « d’Arabie Saoudite du féminisme ». Dans le film Risk (2016) de Laura Poitras, on peut l’entendre assurer à son avocate qu’il s’agit ni plus ni moins d’un complot contre lui.

Un réflexe que l’on retrouve d’ailleurs chez au moins un des plus fervents soutiens d’Assange : Jean Lassalle, membre d’un groupe de députés français signataires d’un récent appel à accorder l’asile à l’Australien en France. En octobre 2017, accusé d’agression sexuelle par plusieurs femmes, le député des Pyrénées Atlantiques avait répondu à RTL : « C’est parti d’une main aux fesses et maintenant je suis quasiment un violeur notoire. […] Tout cela est téléguidé ».

« Ni le Pentagone ni personne d’autre n’a orchestré ces accusations », répondait l’une des femmes accusant Assange dans un entretien accordé à un journal suédois en 2010. « La responsabilité de ce qui est arrivé à moi et à l’autre femme incombe à un homme qui a une attitude tordue avec les femmes et qui est incapable d’accepter un non comme une réponse. »

En novembre 2019, la justice suédoise a finalement décidé d’abandonner les poursuites contre Julian Assange. La preuve que tout ça était bidon ? Pas vraiment. La procureure suédoise notait en réalité que les témoignages des plaignantes étaient bien crédibles, et que de nouveaux éléments avaient même été collectés par les enquêteurs, mais que dix ans après les faits les preuves avaient naturellement finit par perdre de leur consistance. Les complots de la CIA sont décidément bien faciles à déjouer : il suffit d’attendre.

Des supporters encombrants

Ce qui lie Julian Assange et une partie de ses soutiens, c’est avant tout un amour partagé pour Vladimir Poutine et d’autres dictateurs de la planète. Jean Lassalle est lui-même un fan inconditionnel d’Hugo Chavez et invité de la chaîne d’information du Kremlin RT France(et pas seulement en plateau). Le 16 novembre dernier, à l’Assemblée nationale, c’est le chef de file de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon qui accueillait le père de Julian Assange, John Shipton. Le candidat à l’élection de 2022 a assuré que, lui président, l’Australien aurait droit à l’asile en France. Depuis des décennies, Jean-Luc Mélenchon défend une ligne conciliante avec le Kremlin. Quitte à raconter n’importe quoi, comme en 2016, quand il assurait que la Russie allait « régler le problème en Syrie » et niait que les frappes russes se concentraient sur les rebelles plutôt que sur l’État islamique.

Cette boussole qui pointe invariablement vers l’Est, on la retrouve aussi dans la poche de soutiens moins connus de Julian Assange : deux eurodéputés irlandais d’extrême gauche, Clare Daly et Mick Wallace. Le duo a ces dernières années multiplié les prises de positions en faveur des pires parias de la planète, mais s’est aussi illustré plus récemment avec des propos polémiques sur les vaccins contre le Covid-19. Depuis juin, ils sont aux côtés de Thierry Mariani (RN) et Leïla Chaibi (LFI) sur une liste noire de députés accusés d’avoir mené de fausses missions d’observations électorales à l’étranger.

En avril dernier, Daly et Wallace se sont aussi rendus au chevet des milices chiites soutenues par l’Iran, en Irak, pour saluer leur « combat contre le terrorisme ». Leur critique féroce de la politique étrangère américaine a été réutilisée par ces milices dans l’un de leurs clips de propagande. En octobre, Mick Wallace a également affirmé devant le Parlement européen que le mouvement de contestation de l’élection de Loukachenko au Bélarus n’était qu’un complot de la CIA pour conduire à un changement de régime.

En avril, toujours au Parlement européen, les deux Irlandais ont enfin publiquement accusé Fernando Arias, secrétaire général de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), d’avoir manipulé le rapport d’enquête sur l’attaque chimique de Douma, commise en 2018 en Syrie, afin de justifier une intervention militaire occidentale. Daly et Wallace reprenait alors une fausse information publiée par… WikiLeaks, et maintes fois démentie depuis. « Comme le disait Julian Assange : si les guerres peuvent être déclenchées par des mensonges, la paix peut être obtenue par la vérité », professait alors Mick Wallace pour donner du crédit à son histoire.

Les deux députés dépensent beaucoup d’énergie pour défendre l’Australien, et ce depuis longtemps. Clare Daly avait ainsi vivement critiqué la façon dont la justice britannique gérait le cas d’Assange, en 2019… sur RT UK, l’antenne britannique de la chaîne d’information du Kremlin.

À l’Est, rien de nouveau

Ce tropisme complotiste et pro-Poutine ne sort pas de nul part. La publication par WikiLeaks des mails du parti démocrate pendant la campagne présidentielle américaine de 2016, piratés par le renseignement militaire russe, a démontré que ce combat pour la transparence correspondait surtout à la stratégie du Kremlin. Rebelotte avec les « MacronLeaks » en 2017, où les services russes sont là encore suspectés d’avoir piratés les boîtes e-mails d’En Marche ! avant que leur contenu ne soit publié par WikiLeaks.

Dès 2010, WikiLeaks avait fait un choix étonnant pour sa représentation en Russie : Israel Shamir, figure russe de l’extrême droite et de l’antisémitisme et, pour ne rien gâcher, fervent défenseur de Vladimir Poutine. Shamir était même à l’époque chargé d’obtenir un visa russe pour Assange, d’après des documents internes à WikiLeaks révélés par AP en 2018.

En 2016, le site américain The Daily Dot révélait qu’au moment de publier les SyriaFiles en 2011, WikiLeaks aurait pris soin de ne pas inclure des documents qui prouvaient un transfert de 2 milliards de dollars de la banque centrale syrienne vers une banque russe majoritairement détenue par le Kremlin. En réponse, WikiLeaks avait accusé The Daily Dot de participer « aux théories complotistes maccarthystes d’Hillary Clinton contre les médias critiques », menaçant même les journalistes de se venger s’ils continuaient à travailler sur ce sujet. En 2016, WikiLeaks a aussi jugé inutile de publier des documents sur l’implication russe dans le conflit ukrainien.

En 2017, interrogé par un journaliste italien sur l’angle mort russe de WikiLeaks, Assange répondait sans sourciller que l’environnement médiatique russe laissait toute la place à la critique du pouvoir et aux enquêtes compromettantes, et que WikiLeaks n’y était donc pas nécessaire.

En réaction à la publication en 2016 des Panama Papers qui mouillaient des proches de Poutine, WikiLeaks avait déclaré sur Twitter :« L’attaque contre Poutine a été écrite par l’OCCRP, un organisme qui cible la Russie et les anciennes républiques soviétiques et qui est financé par l’USAID et George Soros », ajoutant que les financements américains de l’OCCRP « minaient sa crédibilité ». Le tout pour le plus grand bonheur du très poutinophile Thierry Mariani qui notait aussitôt qu’il partageait les mêmes réserves. « À méditer », avait-il tweeté.

« L’attaque contre Poutine a été écrite par l’OCCRP, un organisme qui cible la Russie et les anciennes républiques soviétiques et qui est financé par l’USAID et George Soros » – Tweet de WikiLeaks le 5 avril 2016

Assange était pourtant bien moins regardant sur les sources de financement en 2012 lorsqu’il lançait sur RT, chaîne financée par le Kremlin, The Julian Assange Show : une série de 12 entretiens avec des « acteurs, penseurs et révolutionnaires politiques ». Pour son premier épisode, Assange avait réussi à décrocher une rare interview d’Hassan Nasrallah, leader du Hezbollah, qui avait alors eu l’opportunité d’expliquer le rôle positif, selon lui, de ses milices dans le conflit syrien, où elles se sont en réalité rendues coupables de massacres au service de Bachar Al-Assad.

En avril dernier, le site américain Newlines a révélé les dessous de l’opération de désinformation contre l’enquête de l’OIAC sur l’attaque chimique de Douma, en Syrie. Une opération menée par WikiLeaks, avec le concours du Working Group on Syria, Propaganda and Media, un groupe de chercheurs britanniques conspirationnistes pro Assad. L’un d’eux a involontairement avoué qu’il coordonnait ses actions avec « des diplomates russes ».

Alors quelles étaient vraiment les motivations de Julian Assange ? C’est peut-être lui qui répond le mieux à la question. Dans un entretien accordé, encore, à RT en 2012, il expliquait à ses hôtes russes que la « confrontation majeure [de WikiLeaks] est avec l’Occident ».