Depuis le début de la crise sanitaire liée à la COVID-19, de nombreux propos erronés ont été tenus ou relayés par des individus de façon répétée. Que ces propos soient volontairement ou non erronés, ils n’ont que très rarement été corrigés par leurs auteurs pour ne pas dire jamais. Des erreurs répétées qui ont alimenté une méfiance parfois irrationnelle et influé l’opinion sur l’intérêt de la vaccination ou, plus généralement, sur la compréhension de la crise sanitaire. Ils sont politiques, médecins, scientifiques, avocats, journalistes ou simples internautes et ils ont tous contribué de manière significative à l’expansion de la désinformation en France.

Aujourd’hui, environ 4,5 millions de Français (11 ans et +) ne sont toujours pas vaccinés. Parmi les raisons invoquées par les personnes qui refusent la vaccination nous retrouvons de nombreuses fausses affirmations déjà proférées par des acteurs de la désinformation. Julien Pain, journaliste à France TV dans l’émission Vrai ou Fake, s’est rendu à de nombreuses reprises à des manifestations anti-pass pour échanger avec les manifestants. Nous lui avons demandé quelles sont les fake-news les plus courantes qu’il a pu entendre de la part des opposants à la vaccination. Il nous déclare : “les fake-news évoluent dans le temps, mais les plus récurrentes sont : les vaccins à ARNm modifient l’ADN et sont dangereux pour la santé, les vaccins donnent le COVID et sont encore en phase expérimentale, il existe des traitements préventifs efficaces ou bien encore les vaccins rendent stériles et ont tué plus de 100.000 personnes” . Il déclare également que des théories conspirationnistes ont aussi émergé dans les discours de certains manifestants non vaccinés. Des théories parmi lesquelles : “Bill Gates cherche à contrôler le monde avec la vaccination, le COVID fait parti d’un plan mondial ou encore que l’Institut Pasteur aurait inventé le virus de la COVID-19” .

Ces théories et ces fake-news ont toutes été inventées ou relayées au moins une fois par un des acteurs de la désinformation que la rédaction a sélectionné selon plusieurs critères.

Les critères de sélection

Plusieurs critères ont été appliqués afin d’établir une liste objective. Sont exclus de la sélection les collectifs, les sites internet et certains comptes qui n’ont qu’une portée limitée du fait de n’être présent que sur une plateforme.

Google Trends : permet d’accéder à un échantillon de requêtes de recherche réelles effectuées sur Google. Cela nous permet d’afficher l’intérêt marqué par les internautes pour une personne particulière en France. Ici, nous avons appliqué une recherche par nom en France sur la période du 1er janvier 2020 à aujourd’hui afin de mesurer l’intérêt des internautes pour telle ou telle personne/entité. Exemple avec Silvano Trotta. Sujets associés : Les utilisateurs ayant recherché le même terme ont également effectué une recherche sur ces sujets. En progression : sujets associés ayant enregistré la plus forte progression en termes de fréquence de recherche, au cours de la période indiquée. La valeur “Record” désigne les résultats ayant une progression fulgurante, sans doute parce que ces sujets sont nouveaux et ont enregistré peu de recherches par le passé (voire aucune).

Articles de presse francophone : Un processus de veille de plusieurs moins qui consiste à relever les articles de presse (ou médias) qui évoquent ou corrigent les propos erronés d'individus. Ce relevé se veut le plus hétéroclite possible dans le choix des sources. Nous n'avons pas pris en compte les sources qui ne remplissent pas les critères de fiabilité établis par NewsGuard.

: Un processus de veille de plusieurs moins qui consiste à relever les articles de presse (ou médias) qui évoquent ou corrigent les propos erronés d’individus. Ce relevé se veut le plus hétéroclite possible dans le choix des sources. Nous n’avons pas pris en compte les sources qui ne remplissent pas les critères de fiabilité établis par NewsGuard. La popularité : Parmi les propos erronés ou trompeurs, nous avons retenu ceux qui ont été les plus médiatisés (TV et YouTube) et relayés sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Telegram). Le nombre d’abonnés sur les différentes plateformes a également été pris en compte (via SocialBlade lorsque l’outil est disponible. De nombreux comptes ont été clôturés ou suspendus par certaines plateformes ce qui peut rendre l’analyse impossible ou incomplète). De même que de nombreuses personnalités ont migré vers d’autres plateformes du type Telegram, Gitter, Odysee. Nous nous sommes également appuyés sur les analyses de Raphael Grably, chef de service tech à BFMTV pour les personnalités politiques.

Parmi les propos erronés ou trompeurs, nous avons retenu ceux qui ont été les plus médiatisés (TV et YouTube) et relayés sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Telegram). Le nombre d’abonnés sur les différentes plateformes a également été pris en compte (via SocialBlade lorsque l’outil est disponible. De nombreux comptes ont été clôturés ou suspendus par certaines plateformes ce qui peut rendre l’analyse impossible ou incomplète). De même que de nombreuses personnalités ont migré vers d’autres plateformes du type Telegram, Gitter, Odysee. Nous nous sommes également appuyés sur les analyses de Raphael Grably, chef de service tech à BFMTV pour les personnalités politiques. Les déclarations : Nous avons exclu les propos d’opinion pour nous concentrer uniquement sur des déclarations présentées faussement comme factuelles.

La plupart des individus cités ci-dessous ont vu leur popularité et leur audience augmenter de manière significative depuis le début de la crise sanitaire. Valeur de départ au 01.01.2020. Certains pics d’intérêt correspondent à des déclarations particulières dans les médias ou sur les réseaux sociaux.

Les acteurs de la désinformation

Navigation par ordre alphabétique. *Si des problèmes d’affichage ont lieu avec Google Trends, merci de bien vouloir rafraichir la page.

Idriss Aberkane

L’essayiste est essentiellement actif sur Twitter (156.000 abonnés) et Youtube (454.000 abonnés).

Capture du site Social Blade sur le gain d’abonnés Twitter d’Idriss Aberkane. Source.

Historique Twitter du 1er pic de gain d’abonnés (fin mars 2020) et sa prise de position sur l’hydroxychoroquine. Historique Twitter du 2e pic de gain d’abonnés (mi décembre 2021) sur l’affaire Karim.

Liste non exhaustive de sujets/articles dans lesquels il est mentionné :

Denis Agret

Médecin anti vaccin, Denis Agret a propagé de nombreuses fake news liées à la vaccination durant la crise sanitaire. Il a notamment déclaré que 50% des femmes enceintes vaccinées avec Pfizer en France avaient fait une fausse couche. Sous contrôle judiciaire, il doit comparaître le 18 janvier prochain pour des “menaces de mort” .

Liste non exhaustive de sujets/articles dans lesquels il est mentionné :

François Asselineau

Ardent défenseur de l’Ivermectine, le président de l’Union Populaire Républicaine a tenus de nombreux propos erronés sur la vaccination et la COVID-19 en général. Il accuse notamment l’AFP de s’être compromise par idéologie.

Evolution du gain d’abonnés YouTube par semaine de François Asselineau. Source.

Il y a un mois, @UPR_Asselineau expliquait sur @FacebookFR que le vaccin ne protégeait pas des formes graves du Covid.



Une affirmation contredite par toutes les études scientifiques.



La vidéo cumule désormais 1,2 million de vues. pic.twitter.com/mrYgP3adyp — Raphael Grably (@GrablyR) August 13, 2021

Liste non exhaustive de sujets/articles dans lesquels il est mentionné :

Pierre Barnérias

Journaliste et réalisateur des docu-fiction “Hold-Up” sorti en novembre 2020 puis “Hold-On” en novembre 2021. Pierre Barnérias a également prétendu dans une vidéo détenir “la preuve absolue qu’on est dans une machination énormissime“. Postée sur Facebook, la vidéo a été partagée plus de 30.000 fois.

Devenue persona non grata sur de nombreuses plateformes, il est difficile de quantifier la portée du journaliste sur les réseaux sociaux traditionnels. Toutefois, sa vidéo intitulée “Hold-Up” est rapidement devenue virale au moment de sa sortie et a totalisé 6 millions de vues.

Liste non exhaustive de sujets/articles dans lesquels il est mentionné :

Richard Boutry

L’ancien présentateur du Soir 3 de France TV a connu un regain d’activité avec la crise sanitaire. D’abord avec France-Soir puis en solo sur la minute de Ricardo. Certaines de ses vidéos postées sur les réseaux sociaux totalisent plus de 850.000 vues. Selon lui, vaccination n’a pour seul projet de “détruire une partie de l’humanité” .

Le pic d’intérêt en juillet correspond à son intrusion dans un centre pour COVID + dans les Landes. Centre qu’il a tenté de faire passer pour un camp d’enfermement pour personnes positives au COVID. Il est par ailleurs à l’origine d’une infox selon laquelle un tribunal de Nuremberg bis était sur le point de se tenir en Allemagne.

Liste non exhaustive de sujets/articles dans lesquels il est mentionné :

Carlo Alberto Brusa

Carlo Alberto Brusa (ou CAB) est avocat à la cour de Paris. En avril 2020, il fonde l’association Réaction 19 qui comptait plus de 61.000 membres en avril 2021. Cette association a pour but de défendre les droits des citoyens mécontents de la « dictature sanitaire » à travers des actions militantes et des procédures judiciaires. Au sujet de la vaccination, il déclare qu’elle est un crime contre l’humanité et « Il y a 2 milliards d’êtres humains en trop, voire 3 pour la gouvernance mondiale (…) et le petit jeu pernicieux : je te fais un virus, je te fais un vaccin (…) je te crée quelques problèmes de fécondité, sur les femmes, sur les hommes comme par hasard… ». Source.

La page Facebook de son association est suivie par plus de 110.000 internautes. Certaines de ses vidéos comptent plus de 100.000 vues.

Liste non exhaustive de sujets/articles dans lesquels il est mentionné :

Thierry Casasnovas

Le vidéaste adepte du crudivorisme compte aujourd’hui plus de 559.000 abonnés sur YouTube. Au début de la pandémie, il a notamment déclaré que le jeun et le jus de carottes étaient de bons remèdes contre la COVID-19 ou que les vaccins contribuent au renforcement des virus. Il est aujourd’hui poursuivi pour mise en danger de la vie d’autrui et est toujours actif sur YouTube.

Evolution du nombre d’abonnés à la chaîne YouTube de Thierry Casasnovas. Source.

Liste non exhaustive de sujets/articles dans lesquels il est mentionné :

Jean-Jacques Crèvecoeur

Installé au Canada, le conférencier Belge a vu sa popularité grimper en flèche avec la crise sanitaire. Il a notamment déclaré que les vaccins sont des “armes bactériologiques déguisées” et qu’un génocide se prépare. Il a récemment déclaré que les vaccins AstraZeneca, Pfizer et Moderna ont pour conséquence le détachement définitif de l’âme du corps.

Liste non exhaustive de sujets/articles dans lesquels il est mentionné :

Philippe De Villiers

Fondateur et président du Mouvement pour la France (MPF), Philippe De Villiers a déclaré à plusieurs reprises que la crise sanitaire était un prétexte pour mettre en œuvre la Grande Réinitialisation (Great Reset). Le thème du “Great Reset” a ainsi pris une signification nouvelle, celui de coup d’Etat “mondialiste” visant à instaurer un contrôle totalitaire sur l’ensemble de l’humanité voire à génocider une partie de la population mondiale comme l’explique Rudy Reichstadt dans les colonnes de l’Express.

Liste non exhaustive de sujets/articles dans lesquels il est mentionné :

Fabrice Di Vizio

L’avocat aux 100.000 abonnés sur Twitter – six fois plus qu’il y un an – s’est fait connaître dès le début de la pandémie pour ses recours contre la gestion par le gouvernement de la crise sanitaire. “Je mourrai du Covid s’il le faut mais je ne serai pas vacciné. Entre mourir comme un lâche ou mourir avec honneur, mon choix est fait“, déclare-t-il le 19 juillet dans un live Twitch. Fabrice di Vizio, 46 ans, est avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit de la santé. Source : AFP.

Il a également participé à la diffusion de fake-news sur l’affaire Karim :

Karim Azzaoui a été moqué sur les réseaux sociaux par les stars des complotistes comme @idrissaberkane ou @DIVIZIO1, qui suggéraient que son hospitalisation était une mise en scène.



Il est décédé du Covid-19 fin décembre à 48 ans. pic.twitter.com/86qJN6d1gb — Raphael Grably (@GrablyR) January 3, 2022

Evolution du gain d’abonnés Twitter de Fabrice Di Vizio. Source.

Liste non exhaustive de sujets/articles dans lesquels il est mentionné :

Nicolas Dupont-Aignan

Le candidat à l’élection présidentielle et président du parti Debout la France est très active sur Facebook et Twitter. Sa page Facebook compte plus de 550.000 abonnés et ses vidéos figurent parmi les plus vues de la plateforme. Source. Il a tenu à plusieurs reprises des propos erronés sur les vaccins COVID qu’il considère comme expérimentaux.

Les 4 candidats à la présidentielle les plus "puissants" de Facebook France en novembre:



1. Nicolas Dupont-Aignan (1.225.000 interactions)

2. Eric Zemmour (1.215.000 interactions)

3. Marine Le Pen (1.115.000 interactions)

4. Florian Philippot (1.050.000 interactions) pic.twitter.com/Suq6IhiY4U — Raphael Grably (@GrablyR) December 7, 2021

Liste non exhaustive de sujets/articles dans lesquels il est mentionné :

Chloé Frammery

Selon Conspiracy Watch, Chloé Frammery (alias Chloé F.) est une youtubeuse conspirationniste suisse. Sa médiatisation est concomitante à la crise sanitaire du Covid-19. Le Décodex du Monde indique que cette « professeure de mathématiques genevoise […] a notamment diffusé des affirmations erronées mettant en cause le milliardaire Bill Gates, présenté sans preuve comme ayant planifié l’épidémie [de Covid-19], ou minimisant l’ampleur de la crise sanitaire. Elle est également en première ligne dans le lancement d’Agora TV, une webtélé suisse qui invite de nombreuses personnalités dont le discours frise régulièrement le conspirationnisme. »

Liste non exhaustive de sujets/articles dans lesquels elle est mentionnée :

Louis Fouché

Médecin réanimateur et opposé à la vaccination, Louis Fouché minimise par exemple la crise du Covid-19 à plusieurs reprises. Sa gravité a été “surjouée”, parce que la vérité scientifique serait “majoritairement établie par l’industrie pharmaceutique” et que les services hospitaliers y avaient tout intérêt afin de gagner plus de matériel, de postes et d’argent. Comme le relate l’Express. Il a également déclaré que les vaccins pouvaient rendre stérile.

Liste non exhaustive de sujets/articles dans lesquels il est mentionné :

Alexandra Henrion-Caude

présentée comme une égérie antivax dans la presse, la généticienne a fait l’objet de nombreux articles qui reprennent ses propos erronés sur la vaccination. Elle affirme notamment que les vaccins sont dangereux pour notre ADN.

Evolution du gain d’abonnés Twitter par semaine d’Alexandra Henrion-Caude. Source.

Liste non exhaustive de sujets/articles dans lesquels elle est mentionnée :

Ema Krusi

Le 3 mai 2020, dans l’une de ses vidéos vues plus d’un million de fois, la blogueuse appelle à refuser les tests de dépistage du Covid-19. En octobre 2021, elle diffusera également la fausse information selon laquelle un hôpital suisse prive les mères non vaccinées de voir leurs bébés après la naissance. proche de la mouvance QAnon, elle parait régulièrement dans des vidéos aux côtés de Jean-Jacques Crèvecoeur, Salim Laïbi et Christian Tal Schaller [archive]. Le youtubeur controversé Thierry Casasnovas recommande la chaîne YouTube d’Ema Krusi, qu’il considère comme une « lanceur d’alerte ». Source : Conspiracy Watch.

Evolution du gain d’abonnés Twitter par semaine d’Ema Krusi. Source.

Liste non exhaustive de sujets/articles dans lesquels elle est mentionnée :

Salim Laïbi

Aussi connu sous le nom “Le Libre Penseur”, Salim Laïbi est chirurgien dentiste à Marseille. Depuis 2020, il anime l’émission « l’info en QuestionS » sur YouTube avec les youtubeurs Jean-Jacques Crèvecoeur, Christian Tal Schaller et Chloé Frammery. Pour lui, la crise sanitaire du COVID-19 est une escroquerie de même que la vaccination. En juin 2020, France Info classait déjà le compte Twitter du Libre Penseur comme étant un “super propagateur” de fausses informations.

Evolution du gain d’abonnés mensuels de Salim Laibi sur Twitter. Source.

Liste non exhaustive de sujets/articles dans lesquels il est mentionné :

Francis Lalanne

Fervent soutien du mouvement des “gilets jaunes”, Francis Lalanne est devenu l’une des figures de proue du mouvement anti-vaccins. Le chanteur, a multiplié les apparitions médiatiques pour critiquer pêle-mêle la gestion de la crise sanitaire ou le port du masque. Il a également regretté sur le plateau de l’émission TPMP qu’on ait “empêché les Français d’avoir accès à des traitements précoces tels que l’hydroxychloroquine, l’azithromycine ou l‘ivermectine” qui permettraient, selon lui, de guérir “très rapidement” du Covid-19 – une affirmation infondée. Fin janvier 2021, Francis Lalanne a publié une tribune appelant à “mettre l’Etat hors d’état de nuire“, écrivant que “le gouvernement est en train de commettre insidieusement un coup d’État au nom de la Covid ; et s’apprête à instituer la tyrannie comme un avatar de la République, à l’insu du peuple français“. Extrait tiré de l’AFP. Il associe également la vaccination à un “crime contre l’humanité” .

Liste non exhaustive de sujets/articles dans lesquels il est mentionné :

Laurent Mucchielli

A travers le blog de Mediapart, le sociologue Laurent Mucchielli s’est éloigné de son domaine de compétence pour évoquer une “mortalité inédite” liée à la vaccination contre le Covid comme l’explique le Huffington Post. Le directeur de recherche en sociologie au CNRS a fait l’objet d’une tribune signée par un groupe de sociologue. Ce dernier déplorait des manipulations de données “pour étayer une position idéologique”.

Liste non exhaustive de sujets/articles dans lesquels il est mentionné :

Christian Perronne

Y a-t-il une fake news qu’il n’a pas commise ? titrait l’Express le 01.04.2021. En décembre 2020, il est démis de ses fonctions de chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches après des propos « indignes de la fonction qu’il exerce ». Il avait notamment affirmé qu’une large prescription de ce traitement, promu par le professeur Didier Raoult mais dont les études ont conclu qu’il n’avait pas d’efficacité contre le Covid-19, aurait permis d’éviter 25 000 morts en France. Il a, par ailleurs, accusé des médecins du CHU de Nantes d’avoir « laissé crever (son) beau-frère » en refusant de lui prescrire ce traitement selon Le Monde. Durant la crise sanitaire, le professeur était régulièrement invité sur les chaînes d’info et à la radio pour faire la promotion de son livre.

Liste non exhaustive de sujets/articles dans lesquels il est mentionné :

Florian Philippot

Très actif sur les réseaux sociaux, Florian Philippot compte 314.000 abonnés sur Twitter, 226.000 sur Facebook et 297.000 sur sa chaîne YouTube. Le président des Patriotes et candidats à l’élection présidentielle publie et relaye régulièrement des fake-news. Entre désinformation et populisme, Florian Philippot a adapté son discours aux militants antivax selon Le Monde. Fervent défenseur de traitements présentés faussement comme alternatifs, les vaccins sont pour lui des thérapies géniques expérimentales.

Evolution du gain d’abonnés mensuels de Florian Philippot sur Facebook. Source.

Evolution du gain d’abonnés Twitter par semaine de Florian Philippot. Source.

Effet pass sanitaire: @f_philippot passe devant @dupontaignan parmi les candidats à 2022 les plus "influents" (nombre d'interactions) sur Facebook.



Une nouvelle démonstration que le follower ne fait pas l'électeur: il plafonne à moins de 1% des intentions de vote. pic.twitter.com/Uox63IZw0i — Raphael Grably (@GrablyR) September 23, 2021

Liste non exhaustive de sujets/articles dans lesquels il est mentionné :

Didier Raoult

Le professeur Didier Raoult a, à plusieurs reprises, tenu des propos erronés sur Twitter et sur la chaîne YouTube de l’IHU. Au delà de la promotion d’un traitement dont l’efficacité est contestée, le professeur marseillais a récemment déclaré sur YouTube que les vaccins seraient responsables de l’augmentation des contaminations. Une étude de 2020 a révélé que les Français qui rejettent les masques étaient plus susceptibles de soutenir Raoult et plus susceptibles de refuser un vaccin s’il leur était proposé.

Evolution du gain d’abonnés YouTube par semaine de l’IHU Méditerranée. SOURCE.

Didier Raoult : "Plus on parle, plus il y a de chance qu'on se contredise".

Et Didier Raoult a beaucoup parlé. pic.twitter.com/dCF1gmJeqA — Loopsider (@Loopsidernews) October 30, 2020

Liste non exhaustive de sujets/articles dans lesquels il est mentionné :

Laurent Toubiana

L’épidémiologiste de l’INSERM a fait de nombreuses prédictions et analyses erronées. Intervenant du docu-fiction “Hold-up”, il a notamment nié l’existence d’une deuxième vague de COVID-19. En septembre 2020, il affirmait sur les plateaux TV que l’épidémie était “terminée“.

Comme l’intervention de l’épidémiologiste Laurent Toubiana semble beaucoup intriguer aujourd’hui je me permets de retweeter cet échange que j’avais eu avec lui en décembre 2020. #PasDe2eVague pic.twitter.com/Rhx7AKCueZ — Julien Pain (@JulienPain) December 23, 2021

Le pic d’intérêt en décembre 2021 correspond à sa déclaration selon laquelle il y n’y aurait eu que 40 malades COVID pour 100.000 habitants en France en semaine 50.

Liste non exhaustive de sujets/articles dans lesquels il est mentionné :

Silvano Trotta

Banni de Twitter et YouTube, le chef d’entreprise est désormais sur Telegram où il compte plus de 132.000 abonnés. Silvano Trotta s’est illustré en requalifiant la pandémie en “plandémie” . Il est également à l’origine de nombreuses fake-news qui ont circulé sur la toile. Comme par exemple celle selon laquelle Tiffany Dover, une infirmière US, serait décédée après sa vaccination. Source.

Le 5 mai 2020, Trotta participe à un live YouTube en compagnie de Thierry Casasnovas, Christian Tal Schaller et Jean-Jacques Crèvecoeur autour du thème : « Alerte à la pensée, alerte à la liberté » (plus de 575 000 vues). Ciblant Bill Gates, Trotta explique que l’influence et la nocivité du milliardaire sont considérables, qu’il utiliserait les Africains comme « cobayes » et financerait « ce qu’il veut […], surtout les médias ». Il affirme enfin qu’une étude scientifique explique qu’« en fait, on vivrait à côté de mondes parallèles » Source.

Liste non exhaustive de sujets/articles dans lesquels il est mentionné :

Martine Wonner

Sur Twitter ou à l’assemblée nationale, la députée du Bas-Rhin a tenu de nombreux propos erronés sur la vaccination, les traitements et plus généralement sur la COVID-19. Marraine d’une organisation QAnon et fondatrice d’un collectif qui promeut l’ivermectine et l’hodroxychloquine comme traitement contre la COVID, Martine Wonner a notamment soutenu que les hôpitaux au Brésil étaient vides et que plus de 22.500 enfants ont été vaccinés sans autorisation en France.

"Chaque mois qui passe, ce sont des centaines de vies que nous pourrions sauver. Vous continuez à nier pour des raisons qui vous échappent le droit de chacun à être soigné !" répond @MartineWonner à @olivierveran.#DirectAN #QAG pic.twitter.com/WIKiLZwfYx — LCP (@LCP) February 9, 2021

Mentions spéciales

Des membres du gouvernement ont également tenus des propos erronés. *Nous n’avons pas pris en compte les engagements non tenus qui ne relèvent pas de la désinformation stricto-sensu (comme les déclarations selon lesquelles il n’y aura pas de pass sanitaire en France ou que ce dernier ne sera pas prolongé).

Jean-Michel Blanquer

Sibeth Ndiaye

Bien que l’ex porte-parole du gouvernement se défende d’avoir “menti“, ses propos sur les masques n’en sont pas moins erronés et ont alimenté un forme de méfiance.

Jean Castex

Olivier Véran

Emmanuel Macron

La sphère de désinformation

De nombreux “sujets associés” aux individus présentés ci-dessus mettent en évidence une sphère de désinformation autour de laquelle gravite les mêmes sujets/personnes : Florian Philippot, Didier Raoult, l’hydroxychloroquine, Alexandra Henrion-Caude, Martine Wonner et la vaccination. Les médias les plus souvent associés à cette sphère de désinformation sont : France Soir, CNEWS et Sud Radio.

Article mis à jour le 13.01.2022 à 14h56 : Correction d’une faute d’orthographe.