RT France a fait l’objet de nombreuses critiques depuis le lancement de sa chaîne d’info en décembre 2017. La presse et les médias pointent régulièrement du doigt sa ligne éditoriale controversée sur certains évènements tout en soutenant que Moscou serait à la manœuvre en coulisse. Quatre années se sont écoulées depuis son lancement dans le paysage médiatique français et le temps ne semble pas avoir réconcilié les parties entre elles.

Bien que RT France se soit toujours montré transparent sur l’origine de son financement, il a toujours été plus difficile de connecter le Kremlin à la ligne éditoriale de RT France de manière factuelle et irréfutable. Si connexions il y a vraiment. Les réponses à ce genre de questions se trouvent rarement dans le pays dans lequel l’entité opère. Il faut pour cela remonter au pays d’origine, ici la Russie, comme nous l’avions déjà fait pour l’affaire “Fazze” .

Y-a-t ‘il des intentions particulières du gouvernement russe derrière le financement de médias à l’étranger ?

Les documents

ANO “TV NOVOSTI” est une association russe à but non lucratif dirigée par Alexey Nikolov et Margarita Simonyan. Cette association est propriétaire de tout le réseau RT. Quant à Margarita Simonyan, elle est à la fois la rédactrice en chef du groupe RT mais aussi de Rossiya Segodnya qui détient le média Sputnik.

En cherchant ANO “TV NOVOSTI” sur le site du ministère Russe des affaires étrangères ainsi que celui des médias et des communications, deux documents attirent l’attention. Document 1 [Concept de politique étrangère de la Fédération de Russie (approuvé par le président de la Fédération de Russie V.V. Poutine le 30 novembre 2016)] / Document 2 [Résolution du gouvernement de la Fédération de Russie “Sur l’approbation du programme d’État Société de l’information (2011-2020)].

Capture du document 1

Traduction des premières phrases du document 1 tirées de la partie “Soutien à l’information pour les activités de politique étrangère de la Fédération de Russie” : “La Russie cherche à s’assurer que le monde ait une image objective du pays, développe ses propres moyens d’information efficaces pour influencer l’opinion publique à l’étranger” .

capture du document 2

Pour le 2e document, deux traductions possibles, nous y reviendrons plus bas dans l’article :

Capture de la traduction du document 2

Capture de la 2e traduction du document 2

La réaction de Xenia Fedorova

Dans une entrevue accordée à Fact & Furious, la présidente de RT France, Xenia Fedorova, réfute l’idée d’une “influence” étatique dans la ligne éditoriale de son média. Et ce, malgré la présentation des documents officiels ci-dessus.

Extrait de l’interview de Xenia Fedorova. UK transcription (by Anne-Sophie Ronveaux) – Retranscription FR (par Joëlle Ballestraz)

Concernant la traduction du mot “propagande” dans le 2e document, nous avons contacté Cécile Vaissié, historienne, professeure et directrice du département de russe de Rennes II. Elle nous déclare : “Le mot propagande est à relativiser ici. Le document dont est issu l’extrait recense des mesures prises par le gouvernement russe pour moderniser ses infrastructures de télécommunications. “Le grand programme” .Cette modernisation concerne également le passage au numérique pour certaines démarches administratives (amendes, papiers officiels etc…). Ici, le mot propagande devrait être interprété comme une volonté de développer et faciliter l’accès à l’information” .

[ndlr : Par soucis d’équité, nous avons laissé les documents (en russe) à X. Fedorova afin qu’elle puisse les relire plus longuement et compléter sa réponse ultérieurement si nécessaire. Un désaccord subsistait sur la traduction du 2e document essentiellement. C’est la raison pour laquelle nous avons publié les 2 versions de la traduction dans cet article].

Bien que les différents observateurs s’accordent à dire que RT France n’est pas un média de propagande, la question de l’influence reste néanmoins d’actualité.

L’interview chez RT France

Cette interview en entonnoir a été réalisée de façon objective et sans préjugés afin de recueillir les propos de Xenia Fedorova sur la polémique concernant RT France.

Intégralité de l’interview de Xenia Fedorova par Fact & Furious. (Retranscription en cours)

Différents thèmes ont été abordés : l’étiquetage de RT France par les réseaux sociaux, la commission Bronner, le problème des accréditations à l’Elysée ou encore de la répercussion des menaces reçues à la rédaction de RT.

Les réseaux sociaux

Il y a une discrimination contre nous Xenia Fedorova

Le manque de transparence de certains réseaux sociaux comme Twitter semble renforcer ce sentiment de discrimination de la part de RT. En effet, en août 2020, Twitter a mis en place un avertissement sur les profils de certains médias.

Capture Twitter RT France

Contacté par la rédaction sur les raisons factuelles d’un tel choix, le directeur de la communication de Twitter France, François Lesage, nous a renvoyé vers les CGU de Twitter sans plus d’explications. Toutefois, Twitter s’est justifié auprès de Libé en 2020 en déclarant : “Les médias sont définis comme “affiliés à un Etat” là où l’Etat opère des contrôles sur le contenu éditorial à travers des ressources financières, des pressions politiques directes ou indirectes et/ou des contrôles sur la production et la distribution. Nous pensons qu’il est important pour les gens sur Twitter de savoir quand le gouvernement contrôle les médias financièrement et éditorialement. Ce contrôle peut être exercé à travers de l’autocensure ou la publication directe d’informations sur consigne du gouvernement” . Quid d’Al Jazeera.

Capture Twitter du profil d’Al Jazeera

Les opinions alternatives

La raison pour laquelle la Russie finance de nombreuses chaînes avec des langues différentes, ce n’est pas pour influencer, mais pour donner un autre point de vue Xenia Fedorova – 28’36

Il a souvent été reproché à RT France d’appuyer sur les lignes de fractures françaises pour affaiblir le pouvoir en place. Toutefois, Xenia Fedorova préfère parler de points de vue différents. Mais un détail interpelle, sa déclaration à 9’50 de l’interview :

Pour moi, il n’y a aucun problème avec la transparence. Oui, on est financé par RT à Moscou et qui est financé par l’état Russe Xenia Fedorova – 09’50

Margarita Simonyan

Margarita Simonyan, la rédactrice en chef du groupe RT, a déclaré cette année dans une émission de débat : “Nous travaillons pour notre état, nous défendons notre Patrie !” . Cette déclaration affaiblit de fait la ligne de défense de RT France. L’allégeance de Margarita Simonyan au Kremlin ne fait aucun doute et Xenia Fedorova, de son côté, reconnait elle-même un financement de la maison mère de son média.

Tweet de Margarita Simonyan pour l’anniversaire de Vladimir Poutine : “Au chef – bon anniversaire ! Santé, joie et patience avec nous tous !”

Nous avons donc d’un côté la présidente d’un média étranger qui maintient mordicus qu’il n’y a aucune influence éditoriale du gouvernement russe. De l’autre, des documents officiels et une rédactrice en chef qui tendent à contredire cette version.

Enfin, il est difficile d’imaginer RT France faire cavalier seul sans sa maison mère ou d’agir en contradiction avec les attentes du Kremlin. Car les attentes, elles, sont bien réelles et écrites noir sur blanc.

Article modifié le 24.10.2021 à 19h45 : Mauvaise compréhension de la déclaration de Mme Fedorova. Nous avions écrit “on est influencé par RT Moscou” alors que la phrase exacte est “on est financé par RT Moscou“