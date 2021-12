Vue dans France Soir, Dolores Cahill est titulaire d’un doctorat en immunologie et spécialiste de la protéomique, cette scientifique irlandaise s’est faite connaître pour ses positions très critiques envers les mesures sanitaires. Ses affirmations sur la gestion de la pandémie et les vaccins ont été largement partagées et traduites en plusieurs langues, dont le français.

Très active, Dolores Cahill est la fondatrice de la World Doctors Alliance et la présidente de la World Freedom Alliance. Elle a aussi participé à la création de la Freedom Travel Alliance, un projet de compagnie aérienne qui promet d’aider ses membres à prendre l’avion sans masques et sans preuve de vaccination. Bien qu’aucun des voyages prévus initialement n’a eu lieu, l’organisation continue à recruter des membres moyennant une adhésion comprise entre 100 et 500 USD.

- Publicité -

Dolores Cahill est-elle fiable ?

La scientifique est, sans conteste, très pointue dans son domaine. Son parcours académique impressionnant, presque impeccable, incite à prendre ses avertissements au sérieux.

Mais elle est critiquée.

Dès ses premières interventions, toutes les institutions avec lesquelles elle travaillait ont pris leurs distances. Elle a ainsi été priée de démissionner d’un comité de l’Union Européenne. Ses propres étudiants ont tiré la sonnette d’alarme, dès juin 2020, en envoyant une lettre de réfutation scientifique de ses affirmations aux responsables de l’University College de Dublin. Elle a depuis quitté son poste de professeure dans cette université.

Ses interventions posent question, et on pourrait se dire que seuls d’autres scientifiques du même niveau sont en mesure de démêler le vrai du faux dans ses affirmations. Par exemple, comment savoir si, comme elle l’affirme :

Les masques privent les enfants d’oxygène et font baisser leur QI.

Il suffit de prendre de la vitamine C, du zinc et de l’hydroxychloroquine pour prévenir un Covid grave.

Les vaccins à ARNm vont diminuer l’espérance de vie des personnes vaccinées ou les tuer par tempête cytokinique.

Comme de nombreuses voix qui se sont élevées contre la politique sanitaire, Dolores Cahill ne participe pas au débat entre scientifiques, par exemple en produisant des articles argumentés. Elle a choisi de faire connaître ses idées directement au public par des vidéos. Cette communication a pour avantage de toucher le plus grand nombre. Elle a pour désavantage de rendre difficile la vérification des faits avancés. Beaucoup de ses propos ont été réfutés par d’autres spécialistes, et la scientifique a notamment fait l’objet d’articles en français, en anglais et en allemand.

Mais comment savoir si les critiques de Dolores Cahill n’ont pas de conflits d’intérêts avec des lobbys ?

Quel intérêt aurait-elle à mettre en danger sa carrière en diffusant des mensonges ?

Comment se faire une idée de la fiabilité de cette experte ? En d’autres mots :

Après avoir regardé ses vidéos, j’ai essayé de trouver des éléments que je serais capable de vérifier sans formation scientifique. La première chose qui m’a frappée, c’est que beaucoup d’affirmations sont tout simplement invérifiables. Les gens qui l’écoutent doivent se fier à son expertise. Problème : elle n’est pas experte en virologie ni en épidémiologie, et elle n’est pas médecin.

Une autre chose que j’ai trouvé intéressante, dans ce mille-feuille d’affirmations, c’est tout ce que Dolores Cahill ne dit pas. Elle laisse de côté des informations plutôt pertinentes pour se faire un avis sur la situation. En voici quelques exemples, tirés de ses vidéos en français.

Dolores Cahill – Capture France Soir

J’avais en tête, de par mon parcours, ce qui est maintenant bien connu, qu’un grand nombre de papiers publiés sont erronés et imprécis, et cela conduit à des décisions gouvernementales et des politiques de santé publique fondées sur des choses erronées.

Extrait à 4:1

Dolores Cahill est en effet bien placée pour le savoir. Le dernier papier auquel elle a participé a été rétracté en 2017 par la revue qui l’avait publiée, en raison de la découverte d’erreurs significatives en matière de méthodologie et de présentation des résultats. Elle n’a plus rien publié dans des revues scientifiques depuis.

Dolores Cahill – Capture PubMed

La moitié des gens à bord du Diamond Princess avait plus de 82 ans. Une personne sur 200, en fait, a eu des problèmes avec le Covid à bord du Diamond Princess. La plupart des gens vont évidemment survivre au virus, développer une immunité et ne pas être affectés outre mesure., et cela était clair à travers l’Asie et le reste du monde.

Extrait à 20:00

Voilà des faits faciles à vérifier, car le cas du Diamond Princess a fait l’objet de nombreuses études. Par exemple, dans celle-ci, on a même un tableau. On y voit que sur les 3711 passagers, 216 avaient plus de 80 ans. Ça représente 5,82 % des passagers. Pas la moitié.

Dolores Cahill – Diamond-Princess stats

Il y avait une étude où ils administrèrent un vaccin VRS et un vaccin à ARN contre un virus respiratoire à 35 enfants et bébés et deux de ces bébés moururent. Beaucoup de bébés eurent des effets secondaires néfastes et, bien sûr, le vaccin fut retiré.

Extrait à 57:55

J’ai dû aller voir l’entretien original en anglais pour bien comprendre ce que Dolores Cahill disait. Il y a une petite erreur de traduction. Ce qu’elle dit en réalité, c’est : « Il y a eu une étude où ils ont fait un vaccin contre le VRS, un vaccin ARN, contre le virus respiratoire syncytial. »

Elle ne cite pas sa source, mais c’est un épisode connu de l’histoire du développement d’un vaccin contre le VRS, un virus qui peut causer de graves bronchiolites chez les enfants.

- Publicité -

Ce que Dolores Cahill oublie de préciser, c’est que cette étude a eu lieu en 1967. Il s’agissait d’un vaccin élaboré à partir d’un virus inactivé au formol, et donc pas du tout d’un vaccin utilisant la technologie de l’ARN messager. Comme elle parle des vaccins à ARN messager avant et après cet extrait, on a juste l’impression que l’histoire de ces enfants a un rapport avec cette technique.

Dolores Cahill – Capture Odysee

Je me suis penchée sur les vaccins pendant 20 ans, et plus précisément, depuis 2002-2003 avec le premier SRAS et aussi avec le vaccin contre le HPV en détail, puisque ma fille, vous savez, j’ai dû prendre la décision concernant le vaccin contre le HPV, oui. J’ai fait l’analyse et j’ai constaté que pour chaque année de vie sauvée dans le domaine du HPV, 8000 années étaient perdues en raison d’effets indésirables. Les médias et les écoles n’ont donc pas présenté l’information de cette manière, et j’ai pensé que si je prenais la décision de ne pas faire le vaccin contre le virus, les parents irlandais n’auraient pas donné leur plein consentement en connaissance de cause et que les enfants ne devraient pas être vaccinés dans le cadre du système éducatif, mais par le biais du système de santé. Oui, ils ne reçoivent pas d’informations, et j’ai décidé de consacrer, ce jour-là, au moins 10 ans de ma vie pour que les parents du monde entier soient informés et donnent leur consentement en toute connaissance de cause.

Extrait à 1:56

On dit qu’Internet n’oublie jamais. L’activisme de Dolores Cahill, ces dix ans qu’elle voulait consacrer à informer les parents du monde entier sur le vaccin HPV, pourraient bien être l’exception qui confirme la règle.

En cherchant dans les archives des principaux journaux irlandais, j’ai retrouvé des articles et interviews sur Dolores Cahill, mais rien en rapport avec la vaccination contre le HPV, qui a débuté dans les écoles irlandaises en 2010. Elle n’a parlé de son analyse dans aucune tribune, dans aucun article de blog.

De même, mes recherches dans les revues scientifiques n’ont rien donné. On ne retrouve aucune publication ou analyse de Dolores Cahill concernant les vaccins contre le HPV sur PubMed ou Google Scholar. Pas même une lettre à une revue scientifique.

Dolores : Il y a donc eu un article de Greg Wolff, sur un vaccin contre la grippe, qui était pour la toute première fois, normalement ils sont fabriqués sur des embryons de poulet, mais ils les fabriquaient sur des reins de chiens, ce qui est inédit, car les chiens contiennent d’énormes quantité de coronavirus. Journaliste : Ce serait donc le cas d’un éventuel vaccin contre le Covid 19, par exemple ? C’est bien ce que vous dites ? Dolores : Un vaccin contre la grippe, l’année dernière. Mais il a été testé sur des militaires aux États-Unis pendant un an. C’est comme ça que ça marche. Et dans ce grand article de Wolff, il dit qu’un sur 3 de ces soldats en bonne santé a eu des effets indésirables, pas après le vaccin, mais, parce qu’il a été fabriqué sur des reins de chien, ce qui n’aurait jamais dû être fait, ils étaient super amorcés contre le corona. Lorsqu’ils ont rencontré un coronavirus naturel, comme un rhume, ils ont eu d’énormes effets indésirables.

Extrait à 9:40

Cette étude de Greg Wolff comparait des personnes ayant reçu un vaccin contre la grippe (influenza) et des personnes non-vaccinées pour savoir quel groupe était le plus infecté par d’autres virus respiratoires pendant la saison grippale de 2017-2018.

Je ne suis pas scientifique, donc je suis incapable d’évaluer les résultats de l’étude. Mais en la lisant, je remarque deux choses :

Cette étude ne mentionne aucun effet indésirable.

L’étude ne précise pas quel type de vaccin était utilisé.

Aux USA, 9 vaccins contre la grippe sont disponibles. Il existe effectivement des vaccins contre la grippe qui sont fabriqués avec des cellules MDCK, une lignée cellulaire isolée à partir des reins d’un cocker en 1958. Par exemple, le Flucelvax a été approuvé pour la première fois par la FDA en 2012. Ce n’était pas le premier vaccin développé à partir de cette lignée cellulaire. Le vaccin Optaflu utilisait la même technique et a été autorisé pour la première fois en Europe en 2007.

A lire également : Non, Pfizer n’a pas recommandé de ne pas faire le vaccin contre la grippe

Étonnant qu’une personne se disant experte des vaccins présente cette technique comme quelque chose d’inédit.

Dolores Cahill a laissé de côté une autre information : en mai 2020, l’auteur de l’étude a publié une lettre où il affirme que « (…) Les résultats de cette étude ne peuvent pas et ne doivent pas être interprétés comme une relation, quelle qu’elle soit, ou une association entre la vaccination contre l’influenza et la maladie du Covid-19. Les résultats de cette étude N’APPUIENT PAS le point de vue anti-vaccin qui consiste à éviter la vaccination contre la grippe saisonnière. En fait, ils devraient être interprétés de la façon opposée, étant donné que la vaccination est associée à une protection significative contre la grippe, ainsi qu’à une légère diminution du risque d’infection par d’autres virus respiratoires. »

Dolores Cahill – Capture Quadrillage

Ce que nous faisons au Royaume-Uni et en Irlande, c’est former les gens. Parce que nous avons le pouvoir d’arrestation dans nos pays. Chaque homme et chaque femme a le même pouvoir que la police, et c’est en fait un crime de ne pas arrêter un crime. Il y a donc maintenant plus de 10 000 agents de la paix (peace constable) formés au Royaume-Uni.

Extrait à 5:02

Ce que Dolores Cahill ne dit pas, c’est qu’elle a déjà essayé d’arrêter des gens en sa qualité de peace constable autoproclamée.

- Publicité -

Le 9 juillet 2021, lors des élections locales de Dublin Bay South, elle a souhaité assister au comptage des voix, comme elle en avait le droit en tant que candidate indépendante. Problème : il fallait porter un masque pour entrer dans le bâtiment, ce qu’elle refusait. Pendant sa confrontation avec les policiers irlandais (gardaí), elle a les a accusé de viol après avoir essayé de forcer le passage, leur a dit qu’elle avait six fois plus d’abonnés sur ses profils sur les réseaux sociaux que le président irlandais et même chanté.

Après plusieurs heures, elle a finalement décider d’arrêter le sergent Hugh Shovlin et lui a ordonné de la suivre dans sa voiture. Mais il n’a pas voulu venir.

Alors maintenant, ils disent que je n’ai pas assisté à un procès concernant une arrestation qui n’a pas eu lieu à des dates en juin, juillet et août, alors que l’adresse qu’ils donnent n’a rien à voir avec moi, une adresse que je ne connais même pas. Donc c’est complètement faux de dire qu’il y a un mandat d’arrêt contre moi.

Extrait à 20:03

Le 18 août 2021, on a appris dans plusieurs médias qu’un tribunal britannique avait émis un mandat d’arrêt contre Dolores Cahill. Celle-ci était accusée d’avoir organisé une manifestation à Londres en septembre 2020, alors que les rassemblements de plus de 30 personnes étaient interdits. D’après ces informations, elle aurait donné l’adresse suivante à la police :

Irish Freedom Party, Kandoy House, Fairview Strand, Dublin 3.

Libre à elle de contester cette version des médias. Selon ceux-ci, elle aurait été condamnée à une amende de 2500 GBP dans cette affaire. Par contre, il serait vraiment étonnant qu’elle ne connaisse pas l’adresse de l’Irish Freedom Party.

Elle était en effet présidente (chairwoman) de ce micro-parti d’extrême-droite jusqu’à sa démission le 22 mars 2021. D’après cette lettre publiée sur la page Facebook de l’Irish Freedom Party, les autres membres lui reprochaient ses affirmations imprudentes, qui minaient la crédibilité du parti.

Par exemple, on peut lire dans la lettre qu’elle avait affirmé, lors d’une manifestation en novembre 2020, que « (…) l’hiver allait être sombre, et si j’étais vous, je ferais des réserves de nourriture, parce que le plan est de faire exploser une bombe à Rotterdam, ce qui va faire cesser l’approvisionnement en nourriture. Ils projettent de couper Internet, l’électricité et les distributeurs de billets, et de déclarer la loi martiale pour vous empêcher de quitter votre maison ».

Ce que Dolores Cahill ne dit pas, c’est que tout ça n’est jamais arrivé.

Dolores Cahill a été contactée le 25 novembre 2021 via le formulaire de son site https://dolorescahill.com/. Elle n’a pas donné suite aux questions de la rédaction.