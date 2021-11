Eric Zemmour a annoncé aujourd’hui sa candidature à l’élection présidentielle de 2022 sur sa chaîne YouTube. Au delà de la mise en scène quasi caricaturale, les mots-clés associés à la vidéo ne sont pas anodins et confirment l’idéologie du candidat d’extrême droite.

- Publicité -

Les mots-clefs de Zemmour

Accessibles depuis le code source de la page, les mots-clés ne paraissent pas dans l’affichage standard. Quels sont-ils ?

capture des mots-clés pour la vidéo d’Eric Zemmour

On y retrouve notamment les sites causeur et valeurs actuelles. Et des mots comme islam, patriote, l’émission chère au polémiste face à l’info, ou encore “il est temps d’agir” .

Etrange détournement pour “il est temps d’agir” quand on sait que c’est le titre du livre de l’activiste allemande Carola Rackete, qui milite pour venir en aide aux migrants clandestins.

Cette liste est éditée dans le YouTube Studio, outil des créateurs de contenu sur la plateforme. Voici un exemple avec notre vidéo sur Richard Boutry sur les pseudos camps COVID dans les Landes.

exemple de tags possibles lors de l’édition d’une vidéo sur YouTube

La rubrique des Tags est plus importante qu’il n’y paraît car ils permettent un référencement spécifique.

Le subtil référencement

En y incluant “il est temps d’agir” et avec la popularité de la vidéo, Eric Zemmour se place en haut des résultats de recherche Google sur ce mot-clé. Et ce, même si la description de la vidéo ne contient pas ce mot.

Capture d’écran Google

Serait-ce le début d’un “petit remplacement” (volontaire ou non) des causes militantes par une idéologie extrémiste ?