Will Blunderfield, ancien chanteur à succès ayant déjà signé chez Nettwerk Music Group, est en train de se reconvertir en un gourou du bonheur et du sexe, se spécialisant dans la réflexologie du pénis, l’urinothérapie, le Kung-Fu sexuel et autres duperies.

La santé et le bien-être étant des nouvelles tendances à la dérive, Will a su tirer son épingle du jeu en se plaçant en un tour de main comme influenceur Wellness. Il aime se faire appeler “The Wild Naked Man“ ce qui veut dire “ l’homme sauvage nu ”. Il prétend pouvoir guérir la sexualité par la musique, l’amour, le yoga ésotérique et la musique mantra. Son site internet est un cocktail d’apologie du narcissisme et de pratiques totalement loufoques.

Parmi les pratiques que Will propose à ses clients, on peut trouver des cours de yoga nu. Dans sa bio description de yogi, Will explique avoir passé onze années à parcourir le monde en étudiant avec des professeurs puissants qui l’ont aidé à surmonter la dépendance au porno. Ce qui, au passage, ne l’empêche pas de proposer à sa fan base sur les réseaux sociaux une chaîne Only Fans payante à son effigie. Will est également l’auteur du podcast Urban Yogi disponible sur Spotify. Étonnement, son logo ressemble de très près au logo de “L’expérience Joe Rogan ”, podcast controversé donnant la parole aux antivax et complotistes d’extrême droite.

Du Japon à l’Inde, Will a passé des années à étudier l’herboristerie. En partenariat avec la marque “Holistic Justice League”, une start-up pratiquant le “Greenwashing“, Will ambassadeur de la marque est devenu expert en nutrition et santé en proposant des programmes détox : “ 30 Days Ultimate Lifestyle Transformation ”. Un programme axé sur la réparation des intestins, nettoyage intensif, détox, perte de poids, équilibre hormonal.

Les résultats sont très prometteurs, abdos gainés sans sport et ce, uniquement à base d’inondation de compléments alimentaires.

De façon à monétiser ses conseils en pseudo-médecine et autres supercheries, Will a besoin de ses réseaux sociaux. Instagram étant le nerf de la guerre, c’est là que les choses se corsent pour lui.

À force de généreusement prodiguer des conseils dangereux pour la santé, Will se retrouve régulièrement banni de la plateforme. Il faut dire que Will en est déjà à son huitième compte Instagram. Mais peu importe rien ne l’arrête, refusant de se remettre un minimum en question Will préfère hurler à la censure, le problème vient d’Instagram, mais certainement pas de lui. A ce sujet, il déclare :

“Mes posts sont purement éducatifs et ne montrent pas d’organes génitaux, la plateforme n’aime pas les gens qui disent la vérité ….. Suivez-moi vers un nouveau compte“

Inlassablement, Will s’efforce à recréer des nouveaux comptes afin de repêcher sa communauté.

Il faut dire que sur Instagram Will n’y va pas de main morte, voici un petit éventail du contenu quotidien qu’il partage activement à sa communauté. Pour ce faire, Will commence toujours ses stories Instagram par un “Quoi de neuf les Yogis?” . A partir de là, Will va proposer le déroulé de sa journée sous la forme d’une routine santé à suivre.

Le matin : Un verre de “Juju“ plasma ultra filtré

Quoi de neuf les Yogis?🙏 “Je vais faire la pratique matinale de mon noyau, je claque mes noix, je respire dans mes testicules. Je stimule ma virilité, tout ce bon “juju” de mes reins parce que les reins sont les batteries du corps. Et voici le filtre hyper-plasmique de mon sang.

Ce n’est pas de l’urine !! C’est tout un monde idiot.

C’est de l’ultra plasma filtré, buvons notre pipi pour être de meilleurs amants. C’est incroyable, buvez votre plasma ultrafiltré.

Essayez !!

Je ne suis pas médecin, et de toute façon la plupart des médecins ont reçu un lavage de cerveau par Rockefeller”

Le midi : Conseil pour vous aider à ancrer vos chakras

Quoi de neuf les Yogis?🙏 “Je suis juste là pour charger mes testicules et ensuite, je vais me connecter à mon OnlyFans. J’ai juste fait une petite sorte de mini rituel ; un rituel d’amour de soi où vous pouvez gicler un peu de sperme de votre pénis juste pour ensuite le sortir hors de la surface de votre empire énergétique. Ensuite, enfoncez-le dans votre anus, c’est un rituel très avancé. Je sais que c’est très déclencheur pour beaucoup de mecs, mais ne critique pas avant d’avoir essayé. De toute façon, je vais faire un second rituel où j’utilise ce petit peu de sperme déjà éjaculé pour littéralement l’aider à s’insérer dans mon chakra. Vous pouvez utiliser mon code promo pour bénéficier de 10 % de remise. Un plug anal est un outil spirituel, la plupart des hommes sont déconnectés de leur chakra racine et si vous mettez un plug anal et respirez, vous obtiendrez votre chakra si enraciné que vous allez vous sentir si jeune et si juteux” .

L’après midi : “Atelier anus vraiment juteux “

Quoi de neuf les Yogis?🙏 “Aujourd’hui, Brian et moi faisons un atelier sur l’anus vraiment juteux. On s’en est mis un peu dans la prostate et cela a causé la sécrétion de précum de virilité. Donc un peu de sperme et de la testostérone, le sperme est bon pour la croissance musculaire et nerveuse ce qui est donc excellent pour votre cerveau et votre système nerveux. Des vitamines, minéraux, ocytocine, ainsi non seulement, j’obtiens le bénéfice de la thérapie de l’urine qui elle-même est puissante et a cela, j’ajoute le bénéfice du sperme ! Mélangé, avec mon urine qui est très très très puissante, j’adore !“.

Le soir : Une méditation du pénis

Quoi de neuf les yogis?🙏 “Ce soir, je suis sur le point de faire ma méditation du pénis, je médite sur mon pénis, mes testicules, ma prostate et chaque cellule de mon être pendant cinq minutes. Comme si l’énergie sexuelle entre mes jambes ressemble à une braise brûlante sur un poêle de cette émanation sort la lumière de guérison tel un champ morphogénétique autour de la planète. La matrice nous coupe de notre pouvoir et fait barrage, il faut laisser votre énergie sexuelle couler librement comme si c’était un acte de révolution et de rébellion et notre révolution est attendue depuis longtemps” .

Anthroposophie

Will est un fin gourmet, c’est avec plaisir qu’il partage avec ses abonnés ses meilleures recettes culinaires.

Comme ici tout en faisant la promotion de Rudolf Steiner fondateur de l’anthroposophie, doctrine ésotérique répandue dans le monde entier. Se filmant en train de préparer la cuisson d’un steak ayant la certification Déméter produit issu de l’agriculture biodynamique.

Troy Casey

En août 2022, la chaîne YT Channel 5 animée par Andrew Callaghan décide de partir à la rencontre de Will en le filmant durant 48 heures. En deux jours, la vidéo sur YT a été visionnée 1,2 million de fois. Durant une séquence Will, parle de son cursus professionnel en mentionnant Troy Casey comme son mentor.

Avant de s’infiltrer dans le milieu du bien-être en se faisant appeler “Certified Health Nut “ Troy Casey, était connu comme un célèbre anti-vax vouant un culte à Donald Trump. Durant la pandémie de COVID-19 Troy a animé un canal Télégram en partageant toute la rhétorique anti vaccination, anti masques, ainsi que des messages de haine à caractère antisémite.

À ce jour, le lien vers le canal Telegram de Troy est toujours proposé sur le site de “Certified Health Nut“.

On le retrouve également filmé en pleine “blague” discriminatoire en public comme ici dans un café :

Les trois personnes issues de minorités ethniques et ciblées par les attaques verbales de Troy ont déclaré :

“Nous avons regardé ses réseaux sociaux et avons vu qu’il avait beaucoup de fans et qu’il profite de la sagesse et des pratiques spirituelles indigènes.”

Conspirationnisme

De manière à coller à son mentor, Will anime aussi son propre canal Télégram. On y retrouve un charmant cocktail de bric-à-brac, comme des théories fantasmatiques autour d’Antony Fauci. Un jour, des photos faisant l’éloge du “Butthole Sunning“, pratique dangereuse qui consiste à se faire bronzer l’anus.

Le lendemain un “Certificat de réussite décerné aux personnes non vaccinées pour avoir survécu à la plus grande campagne de peur psychologique de l’histoire de l’humanité“.

On retrouve ici toute l’éloquence du mouvement QAnon qui utilise le milieu de bien-être comme une porte d’entrée.

Et en ce moment, même la chaîne YT de “Certified Health Nut“ de Troy Casey propose des cours de yoga en collaboration avec Will.

Durant son interview pour Channel5, Will explique le déroulé de ses cours de yoga en déclarant :

“Dans mes cours, nous nous déshabillons et nous nous massons littéralement nos pénis ensemble“.

Ce qui laisse à penser à un étrange processus durant un cours de yoga.

Se laisser entraîner par l’effet de halo du professeur et la sensation de cohésion de groupe, se soumettre plus rapidement sans réellement réfléchir au consentement et aux conséquences psychologiques.

Peu de temps après la diffusion de l’émission sur son compte Instagram, Will a diffusé une annonce à sa communauté en lui demandant :

“J’enseigne le yoga aux jeunes adultes atteints d’autisme et de trisomie 21. Si vous connaissez quelqu’un qui pourrait en bénéficier, envoyez-moi un message privé pour en savoir plus“ .

Cette déclaration sur Instagram illustre l’emprise que Will Blunderfield cherche à avoir sur des personnes jeunes et vulnérables. Une dérive inquiétante à baliser d’un drapeau rouge (Red Flag 🚩).