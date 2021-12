Le 16 décembre 2021, un garçon de 8 ans décède d’un malaise cardiaque dans une cour d’école à Argenteuil. Une tragédie qui marquera à jamais la famille de l’enfant et les élèves présents le jour du drame. Deux jours après cette tragédie d’Argenteuil, dans un contexte de deuil douloureux, le docteur Denis Agret récupère l’information pour déclarer sur Twitter : “Recherchez bien les causes de la mort y compris du côté des vaccins anticovid….? (Il suffit de demander aux parents)” . Son message est accompagné des émoticônes “mort de rire” et “clin d’oeil” .

Capture du tweet de Denis Agret le 18 décembre 2021. Archive.

La rédaction a pu s’entretenir avec un membre de la famille dont l’identité a été scrupuleusement vérifiée (carte d’identité, attestation CAF et échanges de mails). Le proche nous confirme que le petit Nolhan n’était pas vacciné (contre la COVID19).

La récupération de Denis Agret

On peut arrêter d’instrumentaliser les morts d’autrui ? C’est assez dur pour nous Membre de la famille de Nolhan

Les propos de Denis Agret n’ont pas manqué de faire réagir ce membre de la famille du défunt qui souhaite rester anonyme. “Nolhan n’était pas vacciné” nous déclare t-il.

Le docteur Agret, porte-parole des antivaccins et des anti-pass sanitaire, fait déjà l’objet de poursuites judiciaires pour menaces de mort et divulgation de données personnelles. Des poursuites judiciaires sont actuellement engagées contre lui après avoir jeté en pâture une infirmière sur les réseaux sociaux. Mais aussi après avoir menacé de mort le directeur de l’ARS Occitanie.

De plus, début décembre, la cour d’appel de Montpellier a assoupli son contrôle judiciaire en lui permettant à nouveau de s’exprimer sur les réseaux sociaux. Une info France 3 Occitanie.

Une fois n’est pas coutume, le docteur Agret a supprimé son compte Twitter au moment où ces lignes sont rédigées. Il avait déjà supprimé son compte après avoir divulgué les données personnelles d’une infirmière en septembre 2021, pour le réactiver une fois la tempête passée.

Enfin, la rédaction n’a pas trouvé le moyen d’entrer en contact avec Denis Agret.

La cagnotte pour Nolhan

Les délégués de parents d’élèves Paul Langevin 2 Primaire ont lancé une cagnotte en ligne pour venir en aide à la famille. Cette dernière vient tout juste d’être clôturée.

Article modifié le 22.12.2021 à 13h47 : ajout de la précision “(contre la covid19)” au mot “vacciné” au 2e paragraphe