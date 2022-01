Dans la matinée du 2 janvier 2022, la rédactrice en chef de Boulevard Voltaire, Gabrielle Cluzel, poste un tweet affirmant que la police serait entrée “dans l’église Saint Roch pendant la messe en pleine consécration pour contrôler les masques” .

-- Publicité -- -------

Tweet de Gabrielle Cluzel

Bien que cette dernière ait publié un rectificatif 2 heures plus tard, le tweet d’origine continue d’être partagé. Que s’est-il réellement passé à l’église de Saint Roch ?

La version de la paroisse de Saint Roch

Contactée par la rédaction, la paroisse de Saint Roch confirme la présence de policiers venus à la demande du curé. En effet, un individu prenait des photos des paroissiens sans autorisation. Ce qui a conduit le prêtre à téléphoner à la police afin qu’elle intervienne dans l’enceinte nous confie le vicaire de Saint Roch.

Une version corroborée par celle de la police qui a répondu à la journaliste sur Twitter :

Désinformation et engagement

La désinformation génère bien plus d’engagement de la part des internautes. Une étude relayée par le Washington Post démontre que les publications de désinformation génèrent six fois plus d’engagement que les publications issues de sources fiables. La publication initiale et erronée de Gabrielle Cluzel a généré 10 fois plus de Like et 16 fois plus de partages (RT) que le rectificatif.

-- Publicité -- -------