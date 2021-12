NewsGuard France a publié hier une liste des 10 producteurs de fake-news francophones les plus influents dans l’hexagone en 2021. On y retrouve FranceSoir.fr à la première place, SputnikNews à la seconde et RT France à la 3e. Selon l’entreprise, ces sites publient tous fréquemment de fausses informations, notamment sur le COVID-19. La moitié d’entre eux ne révèlent pas complètement à qui ils appartiennent – dont deux sites qui sont financés par le gouvernement russe. Et 8 sur 10 ne donnent pas d’informations sur leurs créateurs de contenu.

Cette liste s’appuie sur le travail effectué par les analystes de NewsGuard tout au long de l’année. Ce classement est également accompagné d’une liste de sites fiables et en vogue et qui ont suscité, eux aussi, le plus d’engagement sur les réseaux sociaux en 2021. Parmi eux 20minutes.fr, Rfi.fr et France24.com.

Les critères de notation de NewsGuard

Fondée en 2018 aux Etats-Unis, NewsGuard est une entreprise composée de journalistes professionnels chargés d’évaluer la fiabilité des sites internet selon 9 critères. Ces critères sont répartis sur 2 catégories distinctes : La crédibilité et la transparence du site évalué.

Capture du site NewsGuard

L’entreprise affirme ne toucher aucune rémunération des sites évalués et engage ses évaluations soit sur demande, soit dont les contenus représentent 95% de l’engagement avec l’actualité en ligne aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Italie.

De plus, l’entreprise propose une extension pour navigateur pour les internautes désireux de connaitre la fiabilité d’un site d’information en temps réel. Comme l’illustre cette capture de Google Actualités par exemple.

Capture Google Actualités

Un outil qui peut s’avérer utile en cette période de désinformation particulièrement massive sur internet.