Le 28 décembre 2021, Marlène Schiappa, la ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur et chargée de la Citoyenneté aurait bloqué sur Twitter un collectif de lutte contre les dérives sectaires. Une affirmation largement relayée ICI et ICI. Pour information, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) a été placée sous l’égide de la ministre chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa donc, depuis juillet 2020.

Le collectif en question, connu sur Twitter sous le nom de Chanology France, échange pourtant régulièrement ses travaux avec la Miviludes. Contacté par message privé, le collectif nous confirme son blocage par la ministre, captures à l’appui.

Chanology France

Contactés via Twitter, les membres du collectif déclarent à la rédaction : “Chanology, c’est bientôt 14 ans de lutte contre les dérives sectaires, essentiellement la scientologie mais également les anthroposophes, les mormons, les sectes catholiques et bien d’autres. On est un petit groupe qui travaille de façon peu conventionnelle, on échange avec de nombreux réseaux situés à l’international. Certains militaient déjà contre les dérives sectaires dans les années 90 et même avant. On connaît la Miviludes depuis le début et on a conscience de l’importance de cette mission, c’est un crève cœur de la voir dépérir depuis toutes ces années” . Il déclare également que le collectif utilise des approches et des moyens différents lors de leurs enquêtes. Cette méthodologie leur permet de fouiller autrement et de découvrir des éléments que d’autres moyens plus conventionnels n’aurait peut-être pas permis de trouver.

Il nous confie également que certaines victimes de dérives sectaires n’osant pas aller vers les autorités, elles contactent parfois en premier le collectif.

Selon le collectif, ce blocage “inadmissible” (sic) serait intervenu après la parution de ce tweet :

Marlène Schiappa

Contacté par mail à deux reprises, le conseiller de Marlène Schiappa n’a pas répondu à nos sollicitations.

Mi-novembre, un consultant, Jean-Marc Laffont, avait également fait l’objet d’un blocage par la ministre. Le conseiller en communication de Marlène Schiappa avait alors partagé une capture du blocage pensant que ce dernier provenait du consultant. Comme le montre cet échange, la capture montre en fait que le blocage provenait bien du compte de Marlène Schiappa.

N’ayant pu engager la conversation avec le cabinet de la ministre, il nous a été impossible de déterminer avec certitude si le compte Twitter de Marlène Schiappa est géré en partie par cette dernière ou non.

Article modifié le 30.12.2021 à 11h13 : Reformulation de l’introduction du 3e paragraphe