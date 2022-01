Le CDC américain (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies) a mis à jour mi-décembre une liste des mythes les plus répandus sur les vaccins COVID-19. Ces mythes sont accompagnés de faits pour contredire les “rumeurs” les plus courantes sur la vaccination. Retour sur les 10 mythes les plus populaires recensés par le CDC.

Depuis le début de la campagne de vaccination, les vaccins ont été la cible de nombreuses infox (information mensongère ou délibérément biaisée). La plupart du temps, cette désinformation naît d’une méconnaissance totale du sujet. Mais dans d’autres cas, les infox trouvent leurs origines dans le militantisme anti vaccinal. Un mouvement, parfois radical, aux motivations idéologiques, politiques, financières, religieuses ou simplement par anti conformisme.

Les mythes sur les vaccins COVID

Tout y passe ou presque. Composants imaginaires, immunité, variants, ADN, magnétisme, fertilité…Chaque mythe est accompagné d’un fait sourcé pour le contredire.

Capture du site du CDC sur les mythes au sujet de la vaccination

Ces infox ont également fait l’objet de nombreux articles de fact-checking à travers le monde et la désinformation n’a pas de frontières. En France, les mêmes mythes ont été propagés sur internet par des individus ou des organisations. Bien qu’ils ne soient qu’une poignée, leur influence sur l’opinion de millions d’individus n’est pas négligeable.

Pour de nombreux désinformateurs, la fiabilité du CDC est à géométrie variable. Certains n’hésitent pas à citer le centre pour le contrôle et la prévention des maladies pour valider leur narratif. Mais ils rejetteront en bloc tout ce qui pourrait les contredire.

Comme expliqué plus haut, pas un seul mythe n’a pas déjà fait l’objet d’une vérification par un service de presse dédié. Pour l’ADN par exemple, le sujet a déjà été traité par Reuters ICI ou l’AFP ICI entre autres.

Article mis à jour le 08.01.2021 à 13h42 : changement de la phrase “Le CDC a publié” par “le CDC a mis à jour” dans le 1er paragraphe.