Le Ministère de la Santé et l’ARS d’Occitanie portent plainte contre le docteur Denis Agret pour les menaces qu’il a proférées dans un live sur Facebook.

Les menaces de Denis Agret

Le lundi 20 septembre 2021, le docteur Denis Agret s’est rendu devant le siège de l’ARS Occitanie pour y diffuser une vidéo en Live sur Facebook.

Extrait du live du docteur Denis Agret

Sa page Facebook a été supprimée depuis.

Le communiqué de l’ARS Occitanie

Publié sur Twitter et sur le site de l’ARS, le communiqué indique : “La gravité des faits a conduit le ministère des Solidarités et de la Santé et l’ARS Occitanie à saisir immédiatement le Procureur de la République et les représentants de l’Ordre des médecins, afin que des poursuites judiciaires et des mesures disciplinaires soient engagées à l’encontre de ce médecin, au regard de ses propos. Un signalement a également été réalisé sur la plateforme des signalements internet du ministère de l’Intérieur” .

