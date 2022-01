Depuis le 31 mars 2021, les internautes situés en France doivent pouvoir refuser les cookies aussi simplement que de les accepter. Google et Facebook ne se sont pas pliés à cette mesure de la CNIL ce qui constitue une violation de l’article 82 de la loi Informatique et Libertés.

Les sanctions de la CNIL

Dans un communiqué du 6 janvier 2022, la formation restreinte de la CNIL a fait savoir qu’elle avait prononcé les amendes suivantes :

150 millions d’Euros à l’encontre de Google. Source.

60 millions d’euros à l’encontre de Facebook. Source.

De plus, Google et Facebook disposent d’un délai de 3 mois pour se mettre en conformité avec la loi Informatique et Libertés. Au delà de ce délai, les deux entreprises écoperont d’une pénalité de 100.000 euros par jour de retard.

Enfin, en début d’année 2021, la CNIL avait déjà attiré l’attention Google et Facebook sur ces manquements. Ces derniers n’ayant pas réagi, la commission a donc pris les mesures qui s’imposent.

