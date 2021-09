Le 17 septembre sur Twitter et Facebook, le docteur Denis Agret et la suisse Chloé Frammery ont divulgué des informations confidentielles sur une infirmière de l’Hérault. L’infirmière en question, dont l’identité et l’immatriculation figurent sur le document divulgué, a vacciné Mélanie Macip le 11.07.2021. Un avis de décès au nom de Mélanie est ensuite paru dans Midi Libre le 10 août 2021.

Données télétransmises à l’Assurance Maladie (Les données personnelles ont été floutées par la rédaction)

Aujourd’hui, l’infirmière est la cible de menaces et de harcèlement sans qu’aucun lien de causalité n’ait été établi à ce jour. En divulguant ces informations confidentielles, Denis Agret et Chloé Frammery violent l’article 4 du code de déontologie médicale relatif au secret professionnel. De plus, depuis mercredi 25 août, le fait de révéler l’identité d’une personne sur Internet ainsi que des informations personnelles la concernant, dans le but de lui nuire, est désormais puni pénalement : Loi contre le séparatisme.

Capture Twitter Denis Agret

Capture Facebook Denis Agret Captures Twitter et Facebook du docteur Denis Agret

Tweet de Chloé Frammery

L’information a ensuite été massivement relayée sur les réseaux sociaux avec le nom et le prénom de l’infirmière qui a effectué l’injection.

Les conséquences sur l’infirmière

Une fois l’identité révélée, des internautes ont pris d’assaut son profil Google pour y laisser des messages et des notations. (1 étoile sur 5).

Messages Google

Les messages laissés sous les posts sur Twitter et Facebook sont tout autant intimidants.

commentaire Twitter

L’ordre National des Infirmiers

Dans un tweet posté le 18 septembre, l’Ordre des Infirmiers a condamné ces actions ciblée. “@OrdreInfirmiers condamne avec la plus grande fermeté les menaces explicites relayées sur les réseaux sociaux à l’encontre d’infirmiers ayant vacciné des patients contre la #COVID19. Il demande @gouvernementFR de prendre des mesures de protection adaptées” .

Les zones d’ombre

A ce jour, la famille de Mélanie Macip n’a toujours pas répondu aux sollicitations de la rédaction. Selon le docteur Agret, ce serait la mère de Mélanie qui aurait transmis le document confidentiel. Information qu’il nous est impossible de vérifier pour l’instant. De plus, le père et la mère n’ont jamais fait allusion à la vaccination dans leur communication sur Facebook.

Sans éléments supplémentaires, il est IMPOSSIBLE de connaitre l’imputabilité du vaccin dans le décès de Mélanie Macip.

Capture Facebook des messages du père

Denis Agret et Chloé Frammery

Le docteur Denis Agret, qui a fermé son compte twitter hier, fait déjà l’objet d’une plainte par le CNOM pour ses positions controversées sur le COVID. Quant à Chloé Frammery, proche de Dieudonné, elle fait actuellement l’objet d’une suspension administrative de son poste de professeure de mathématiques en Suisse.

Affaire à suivre.

NDLR : Afin de préserver l’identité de l’infirmière, la rédaction a choisi de ne pas publier certaines informations. Notamment, les liens qui renvoient vers tous les partages de l’information sur les réseaux sociaux.