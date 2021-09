Jean-Paul Belmondo est décédé aujourd’hui à l’âge de 88 ans. “Bébel” pour les intimes laisse derrière lui plus de 60 années de carrière cinématographique. Il démarra sa carrière à la fin des années 50 comme acteur dans Les Copains du Dimanche d’Henri Aisner.

La carrière

Bébel c’est plus de 63 films et une trentaine de pièces de théâtre. C’est aussi le César du meilleur acteur pour Itinéraire d’un enfant gâté lors des Césars 1989. Le cinéma français perd aujourd’hui l’un de ses plus grands acteurs.