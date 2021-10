Depuis quelque temps, les médias montrent leur complaisance, voire leur soutien, à des mouvements à l’éthique douteuse, comme Le Monde avec l’anthroposophie, ou encore Libération avec les pseudo médecines. Récemment, une tribune a été publiée dans Libération, proposant une cohabitation entre médecine conventionnelle et médecines douces.

Mais cette tribune pose plusieurs problèmes.

Le conditionnel

Intéressons-nous au fond : « Généraliser une approche complémentaire serait le signe d’une pratique plus ouverte aux ressentis et aux besoins des patients, selon un collectif de professionnels de la santé et de patients. » On notera ici deux points importants :

– l’emploi du conditionnel ne nous donne aucune garantie sur ce qui est dit. « C’est possible que ce soit un signe de », c’est un peu faible comme argument.

– puis on nous précise que c’est l’opinion d’un collectif de professionnels de la santé et de patients. De rapides recherches nous montrent qu’ils sont tous praticiens de médecines alternatives et/ou en font le commerce. Le conflit d’intérêt est donc évident et on sait qu’on aura affaire à un argumentaire intéressé, donc biaisé.

La première assertion, au conditionnel, est donc une proposition de 16 personnes qui pourrait peut-être avoir l’effet escompté. L’idée défendue est que s’ouvrir aux médecines douces (ou médecines alternatives et complémentaires MAC) serait plus en adéquation avec les ressentis et les besoins des patients. Le postulat est donc celui-ci : intégrer les MAC de manière systématique dans le parcours de soin améliorera la satisfaction du patient. Sur le papier, l’objectif à atteindre est louable. Mais est-ce vrai ?

Le sondage

Un sondage réalisé par un institut spécialisé montrerait que 85% des français interrogés ont une bonne image des MAC, 56% les ont testées dont 79% déclarent avoir constaté une amélioration de leur santé un mois après.

Penchons-nous sur ce sondage : il a été réalisé sur 9 jours, en ligne, sur 1575 personnes de plus de 18 ans selon la méthode des quotas. C’est une méthode classique dans les sondages qui permet d’avoir une cohorte représentative de la population, en sélectionnant un nombre défini de telle ou telle catégorie (ex : il y a 20% d’ouvriers en France, donc le sondage n’acceptera que 20% de réponses venant d’ouvriers, soit 315). La méthode de recueil de données semble donc être fiable et le protocole, sérieux.

(Voyons maintenant les résultats : 8% des sondés n’ont jamais entendu parler des médecines douces, et seulement 53% affirme savoir vraiment ce que c’est. On a donc un échantillon qui, pour 47%, déclare ne pas connaitre le sujet. C’est une notion très importante, car la connaissance d’un sujet est indispensable pour avoir un avis dessus. Nous avons tous un avis sur le nucléaire, l’homéopathie, les compteurs Linky ou les pesticides, mais combien ont un avis éclairé basé sur une vraie connaissance du sujet ? Ici, on a donc près de 50% du panel qui déclare elle-même ne pas connaitre le sujet. Quant à l’autre moitié, on sait juste qu’elle déclare « savoir ce que c’est », mais sans plus de précision : on a donc un panel non-expert qui a un avis construit sur des données très parcellaires, voire inexistantes pour 8% d’entre eux. Cependant, les résultats présentés à la suite montrent que 8% des sondés répondent ne pas avoir d’opinion sur les médecines douces. On peut penser que ces mêmes 8% qui ne connaissaient pas les MAC ne se sont pas exprimés sur la question, mais rien ne permet de l’affirmer avec les données publiques.)

Sur le chiffre de 85% qui ont une bonne image des MAC, les réponses étaient en fait « plutôt bonne » ou « très bonne », une nuance langagière importante : un « bon » gratin et nettement plus appétissant qu’un gratin « plutôt bon ». On a donc déjà ici une première méthode fallacieuse pour tordre les informations.

Premier carton jaune

Quant aux 79% qui ont constaté une amélioration de leur santé un mois après… Aucune idée de la source. La note de bas de page fait mention des avis laissés sur le site Medoucine (5628 avis recueillis après 30 jours). Mais impossible de trouver ces chiffres sur le site en question, on a seulement 572 avis Google, et les taux d’efficacité par discipline tournent plutôt autour de 82-89% donc cela ne correspond pas. J’ai alors envoyé un mail à une des employées de Medoucine pour savoir si elle savait d’où venait ce chiffre. On m’a répondu très professionnellement que sur le site, ce pourcentage est affiché en temps réel en petit, sur des données récoltées à partir d’une question unique envoyée par mail aux consultants après 30 jours. Sur le site, on n’a cependant pas le nombre total de participants, les praticiens qu’ils ont consulté, le motif, et surtout le taux de réponse au questionnaire… bref, il manque pas mal de données. On ne sait donc pas à quoi correspondent exactement ces 5628 avis…

Et surtout, cette formulation pose un énorme problème : elle considère les avis laissés sur le site Medoucine comme étant représentatifs de tous les patients ayant consulté. Or, si dans le sondage, la méthode des quotas permettant d’avoir un échantillon représentatif de la population, ici, on a une population très restreinte : qui a accès à Internet et sait l’utiliser, qui a pris un rendez-vous sur ce site précisément, qui a créé un compte avec une adresse mail, et qui est retournée sur le site après sa séance pour poster un avis. Bref, on laisse beaucoup de monde sur le carreau, et ces avis ne peuvent en aucun cas être considérés comme une source d’informations représentative de toutes les personnes ayant recours aux MAC, d’autant que ceux qui laissent des avis sont souvent ceux qui ont la vision la plus polarisée, en bien ou en mal.

Enfin, les sources étant différentes, on ne peut pas dire que 56% des français les ont testées, dont 79% en sont satisfaits, car les 79% ne sont pas issus de la même cohorte.

Deuxième carton orange

Sur le premier sondage de tout à l’heure, on trouve un élément intéressant : les motifs de consultation en MAC. Plus de 40% recherchent uniquement du bien-être et un peu moins de 40% consultent pour un problème ponctuel (plusieurs réponses possibles). Et ces résultats expliquent en bonne partie le succès des MAC et la perception positive qu’en ont ses utilisateurs. Le bien-être est une dimension éminemment subjective, et très sensible aux effets contextuels. La bienveillance, l’empathie et l’écoute du praticien sont des éléments fondamentaux dans la perception de mieux-être du patient. D’autre part, ceux consultant pour des problèmes ponctuels ont souvent des soucis de santé bénins et passagers : angine, rhume, urticaire, lombalgies, gastro… Des pathologies qui guérissent spontanément en quelques jours, avec ou sans consultation, avec ou sans traitement médicamenteux, avec ou sans soin énergétique ou acupuncture. Mais le patient qui a eu des symptômes le lundi, a vu son naturopathe le mardi, et va mieux le jeudi, conclut que c’est forcément grâce à son naturopathe… en ignorant qu’il aurait guéri le jeudi dans tous les cas.

Pour résumer sur ces trois chiffres : nous pouvons affirmer que les français sont globalement favorables aux MAC, qu’un peu plus de la moitié y a déjà eu recours, et que ceux qui en témoignent sur le site Medoucine en sont en majorité satisfaits. Et puis c’est tout, en fait…

Nous ne sommes toujours pas sortis du 3e paragraphe qu’on nous sert une superbe conclusion : si l’on est contre les MAC, on considère que « nos concitoyens sont crédules ou irresponsables ».

Et là, c’est un énorme troisième carton rouge

Cette phrase est un parfait exemple de faux dilemme. Les auteurs postulent que si on n’est pas d’accord avec eux, alors il n’y a que deux explications : on prend les gens pour des crédules ou des irresponsables. Mais a-t-on demandé leurs avis aux opposants des MAC ? Visiblement non, alors je vais donner le mien, que je sais partagé par une bonne partie de la communauté NoFakeMed : les personnes ayant recours aux MAC ne sont pas plus crédules que d’autres. Nous aimons tous croire parce que nous sommes humains. Croire est par ailleurs indispensable quand on n’a pas de connaissance technique sur le sujet, car on ne peut pas tout savoir. Et sur les nombre de patients prenant de l’homéopathie ou faisant des cures detox, combien savent réellement comment ces méthodes fonctionnent, d’un point de vue chimique et moléculaire (ou du moins comment elles sont supposées marcher) ? De la même manière que n’importe quel patient fait confiance à son médecin quand il lui dit qu’il doit prendre tel médicament, ou faire tel exercice physique. De la même manière que quand un plombier ou un garagiste nous dit que telle ou telle réparation est nécessaire, on le fait quand on n’y connait rien soi-même. Et c’est bien normal, sinon il faudrait tout connaître sur tout, et ce n’est simplement pas possible.

Donc non, les personnes ayant recours aux MAC ne sont pas crédules : elles font confiance à ceux qui se présentent comme experts d’un domaine qu’ils ne connaissent pas. Et encore une fois, c’est tout à fait naturel.

Deuxièmement, on parle d’irresponsabilité, comme si le fait d’aller voir quelqu’un se présentant comme un expert de la santé était irresponsable. Mais au contraire, vouloir prendre soin de sa santé, surtout en prévention (plus de 15% des motifs), c’est un signe de grande responsabilité qui montre l’implication que ces personnes ont dans le maintien de leur santé, et l’absence de « médecin spécialisé en prévention individuelle » rend le recours aux MAC assez logique de ce point de vue. Je ne sais donc pas qui a jamais dit que les personnes ayant recours aux MAC sont irresponsables, mais cela semble tout aussi absurde.

Les auteurs tentent ensuite une définition des médecines douces, qui n’est même pas une définition, mais plutôt une liste d’exemples : produits naturels, plantes médicinales, huiles essentielles, pratiques spirituelles, approches traditionnelles… qui visent « à améliorer la santé, la longévité et le bien-être sans entrer dans le périmètre de la médecine occidentale ». Donc en gros, cela représenterait absolument toutes les méthodes de prévention et de bien-être non prouvées, puisque par définition, une méthode thérapeutique efficace rentre dans le périmètre de la « médecine occidentale ». On notera également le fantastique eurocentrisme de cette phrase, qui considère que la médecine douce est forcément non-occidentale (c’est les homéopathes qui vont être contents…), et réalise donc un superbe appel à l’exotisme.

Quatrième carton orange

L’article souligne très bien la difficulté à définir ces pratiques sous une seule et même bannière. Les articles scientifiques sur le sujet parlent de MAC (Médecine Alternative et Complémentaire) ou MCA ou CAM en anglais, mais les auteurs décident d’utiliser le terme d’« Intervention Non Médicamenteuse ».

Cinquième carton rouge

Cette phrase est très grave, et à la fois très symptomatique de l’état actuel de la prévention en France. Opposer les interventions non médicamenteuses à la médecine conventionnelle, c’est en oublier un énorme pan. Les conseils d’activité physique, la diététique, l’addictologie, la psychothérapie, la chirurgie, la kinésithérapie, les manœuvres de secourisme comme celles de Heimlich ou la PLS, les manœuvres thérapeutiques de réanimation comme le massage cardiaque, l’intubation, la mise en décubitus ventral… Bref, la médecine, ce ne sont pas que des médicaments. L’utilisation de médicaments, notamment en médecine générale, est l’ultime recours quand les conseils de prévention ont échoué, notamment dans le cadre du diabète, de l’hypertension, des pathologies liées au tabac etc…

De plus, les auteurs de l’article incluent dans les MAC la phytothérapie et l’aromathérapie. Reprenons la définition du médicament dans le Code de Santé Publique : « […] Toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, […] en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. […] » L’homéopathie, la phytothérapie, l’aromathérapie sont donc des médicaments. Ainsi, les auteurs de cette tribune donnent une mauvaise définition de la médecine conventionnelle ainsi que des MAC, ce qui participe encore à la confusion générale autour de la dénomination de tout ce beau monde.

Ensuite, on a une belle phrase mise en avant par la mise en page : « Des pratiques de plus en plus recommandées par les médecins ». Cette formulation suppose qu’il y a une évolution. Pour l’affirmer, il faut au moins 2 chiffres : un avant, et un maintenant. On a bien dans l’étude source 25% des consultants de MAC qui affirment consulter sur recommandation de leur médecin, mais on n’a aucun point de comparaison, donc on ne peut pas dire qu’il y en a plus, moins, ni autant qu’avant. D’autant qu’il faudrait également définir ce « avant ».

Sixième carton rouge pour cette affirmation sans preuve

On nous affirme alors que les MAC ne sont pas opposées à la médecine conventionnelle, mais que les deux sont « souvent complémentaires ». Or, selon le sondage, c’est complètement faux. Seulement à peine plus de 25% des répondants déclarent utiliser les MAC en complément d’un traitement de médicament. Plusieurs réponses étaient possibles en même temps, ce qui veut dire que près de 75% ne les utilisent jamais en complément de médicaments. De plus, plus de 10% ont consulté un praticien de MAC avant leur médecin, et plus de 5% déclare même avoir renoncé par principe à la médecine conventionnelle. Enfin, plus de 15% utilisent les MAC en cas d’échec d’un traitement médical conventionnel. Impossible de savoir si cela représente 15% ou 10+5+15=30% du panel, du fait des réponses multiples, mais ce n’est dans tous les cas pas une part négligeable.

Bref, 25%, ce n’est pas « souvent ».

Septième carton orange

Après cela vient un argumentaire basé sur un argument d’autorité et un appel à la popularité : les grands hôpitaux le font, donc c’est bien. Bien évidemment, pas de témoignage direct des praticiens hospitaliers qui recommanderaient les MAC, pas de nom, donc on en est réduit à faire confiance sans preuve.

En fouillant, on trouve effectivement un sophrologue et un ostéopathe qui consultent à l’Oncopole de Toulouse. Par contre, rien de tout ça à l’Institut Bergonié de Bordeaux.

Alors il existe par contre bien un Centre Intégré de Médecine Traditionnelle Chinoise adossé à l’APHP, qui semble très politique avec de forts liens diplomatiques avec le gouvernement chinois. A priori, l’objectif affiché par l’APHP est de développer la recherche clinique sur ces pratiques et de réserver ces pratiques aux professionnels de santé pour éviter les dérives. De manière plus élargie, l’APHP finance 78 praticiens en médecine alternative, dont 46 ne pratiquant pas de médecine conventionnelle. 78 praticiens de MAC, parmi 12300 médecins, 3800 internes, plus de 53000 personnels soignants. 78 praticiens sur 69100. 78 sur 69100. 0.11%. On est loin de l’approche multidisciplinaire qui intégrerait complètement les MAC au parcours de soin. Quant aux diplômes universitaires de MAC délivrés par certaines universités, ils sont en diminution depuis 2019 et le déremboursement de l’homéopathie suite au rapport de l’HAS démontrant l’absence totale d’efficacité de l’homéopathie supérieure au placebo. Parmi la moitié d’universités proposant encore un DU ou DIU d’homéopathie, Lille, Tours et Angers ont supprimé leur formation en 2019. La formation en MAC serait donc plutôt en recul dans les universités.

Huitième carton orange pour cette présentation franchement romancée des données

Et là, on arrive au neuvième carton rouge.

Parce qu’on nous dit que l’efficacité de certaines approches complémentaires est prouvée scientifiquement, mais sans nommer ces techniques.

Soyons clair, la seule MAC qui a démontré son efficacité de manière certaine, c’est l’hypnose médicale et quelques techniques dérivées, et uniquement dans certaines indications bien précises. C’est pour cela que l’hypnose médicale fait maintenant pleinement partie du champ de compétence de la médecine conventionnelle. Car c’est ce qui se passe quand une MAC fait ses preuves : cela devient de la médecine conventionnelle.

En revanche, parmi les pratiques évaluées dans le sondage, l’ostéopathie est en cours d’évaluation, l’homéopathie est reconnue inefficace, l’acupuncture est en cours d’évaluation, la psychologie et la diététique ne sont absolument pas des MAC, et c’est une énorme insulte faite à nos collègues qui utilisent des méthodes basées sur des preuves scientifiques, la naturopathie n’a jamais été évaluée correctement, la sophrologie semble être moins efficace que la psychologie, l’hypnose est une médecine conventionnelle, et la chiropraxie est inefficace et dangereuse.

Et c’est là qu’on voit tout le problème de ce sondage et de l’utilisation qui en est faite. Les pratiques évaluées sont bien trop diverses pour permettre de les évaluer en même temps et d’en tirer des conclusions aussi tranchées.

On nous propose après une médecine tournée vers la prévention et l’hygiène de vie pour réduire les coûts et respecter davantage l’environnement. Et je ne peux qu’approuver. Les psychologues, les diététiciens, les nutritionnistes, les médecins du travail, les addictologues, les cardiologues et les médecins généralistes vous remercient de louer leur travail quotidien en médecine préventive pour améliorer l’état de santé de leur patient par des recommandations scientifiques connues depuis des années déjà et en constante évolution.

Les motifs de consultation semblent être des pathologies handicapantes pour lesquelles, il faut le reconnaitre, la médecine conventionnelle a souvent des difficultés à apporter des solutions par son organisation défaillante. En effet, on nous parle de « douleur, stress, sommeil, addiction ». Si les données scientifiques actuelles démontrent l’existence de nombreuses thérapeutiques efficaces dans ces pathologies, elles font souvent appel à des thérapies prodiguées par des psychologues cliniciens, professionnels de santé dont le recours vient seulement tout juste d’être rendu accessible à un remboursement par la sécurité sociale. Ajouté à la psychophobie française et l’amour tout aussi hexagonal de la psychanalyse (une autre pseudoscience qu’on sait pas plus efficace que le placebo), ces pathologies sont en effet mal prises en charge par le système de santé. Mais pour autant, les thérapies proposées par les psychologues conventionnels ont montré leur efficacité dans les cas cités.

Puis il est question de ne pas tout rejeter sous prétexte qu’il existe quelques cas minoritaires d’incompétents et d’escrocs. Mais une question surgit soudain : comment estimer la compétence d’un praticien de méthodes qui ne reposent que sur des dogmes ? On peut imaginer tester les compétences d’un physicien sur sa capacité à résoudre des équations quantiques, d’un mécanicien à reconnaitre l’origine du problème et à le régler, d’un médecin à ses connaissances en adéquation avec l’état actuel des connaissances scientifiques. Mais comment estimer le degré de fiabilité d’un astrologue ? d’un religieux ? Leurs connaissances reposent sur l’apprentissage studieux et dogmatique d’une doctrine écrite dans un ou plusieurs livres de référence. Or qui a écrit ces livres, et sur quelle base ?… Bien souvent, les ouvrages de réflexologie ou de phytothérapie ne citent aucune source et ne sont que des listes à apprendre. Parfois, ils essaient de donner des notions de physiopathologie qui, pour le coup, sont carrément fausses, empêchant donc tous les praticiens de MAC non professionnels de santé par ailleurs, de développer des capacités de réflexion autour des pathologies des consultants. Un électricien face à un problème nouveau pourra être capable de le résoudre car il sait comment fonctionne chaque pièce et il pourra donc imaginer une solution en considérant les éléments nouveaux et les éléments connus. Mais comme les praticiens de MAC se basent sur des postulats faux concernant la physiologie humaine, ils n’ont pas cette capacité.

Ils ne peuvent donc pas être compétents. Au mieux, ils reproduisent consciencieusement ce qu’ils ont appris dans les livres.

Dixième carton jaune pour l’emploi d’un qualificatif inadapté.

Voilà. On a bien étudié le fond des propos, et ce qu’on y a vu n’est pas folichon : 2 cartons jaunes, 4 cartons oranges et 4 cartons rouges. Ça semble assez aberrant d’être capable d’accumuler les erreurs et les affirmations sans preuve, et à la fois, c’est brillant de culot.

Cette tribune est mauvaise, elle raconte des salades, et elle fait le jeu des charlatans qui profitent de patients en demande d’aide.

Alors, qui sont les gens qui ont écrit ce chef d’œuvre ?

Ils ont tout de même dû s’y mettre à 16 pour pondre ça, et si l’analyse de leurs profils vous intéresse, je vous donne rendez-vous sur la vidéo de ma chaîne qui paraitra très bientôt à ce sujet.

Malgré mes tentatives de contacter M. Philippe Denormandie et M. Grégory Ninot, aucune réponse n’a été reçue à ce jour de leur part.