Tout a commencé en avril 2021, je scrutais depuis plusieurs mois déjà les “articles” postés par France Soir sur leur site ainsi que leurs vidéos diffusées sur leur chaîne YouTube. L’utilisation des guillemets dans la phrase précédente n’est pas fortuite car nous parlons ici bel et bien de France Soir – à savoir le plus gros blog complotiste français en terme d’audience – et j’aurais facilement pu remplacer le mot article par délire ou dérive sans que cela ne choque grand monde. Sauf les fans de France Soir peut-être mais ceci est une autre histoire et, pour être tout à fait honnête, c’est leur problème et non le mien. De toutes manières, ils s’offusquent de tout voire d’un rien. L’essentiel pour la majorité d’entre eux étant de ne pas être d’accord, qu’importe le sujet par ailleurs, tant qu’ils se sentent à contre courant des médias “mainstream” ils sont heureux.

---------- Publicité ---------- ---------------

Néanmoins, au fil de mes lectures, quelque chose m’a vite interpellé dans les diverses sections commentaires.

Les artistes

Chez les aficionados de France Soir revenait souvent cette question (que je reformule certes à ma manière mais vous allez vite en saisir l’idée) : “pourquoi diable les artistes n’ouvrent-ils pas plus leur gueule sur cette fichue dictature sanitaire ? Ils n’ont pas de c******* ou quoi ? Si on compte sur Bruel, Goldman ou Obispo on est pas dans la m****, etc, etc.”

Et il est vrai qu’à part Francis Lalanne, Booba et Keny Arkana, les complotistes (appelons un chat un chat) n’avaient pas grand chose à se mettre sous la dent musicalement parlant. Soulignons tout de même que lorsque la fanbase de France Soir parle “d’artistes” il faut comprendre “chanteurs à textes engagés”, c’est à dire textes qui vont dans le sens de leur propre pensée. Complotiste ou conspi, rayez la mention inutile.

Petite parenthèse – en plus des guillemets, oui je sais, je suis fatigant – à partir de maintenant nous allons écrire FS et non plus France Soir car au nom de l’éthique journalistique cela me brûle les doigts de salir le nom de cet ancien journal mythique devenu, par la force des choses – et surtout depuis l’arrivée de Xavier Azalbert à sa présidence fin 2016 – le plus gros blog complotiste français.

---------- Publicité ---------- ---------------

Bref, revenons à nos moutons.

Après m’être déchiré la rétine – j’ai d’ailleurs failli y perdre un œil – à éplucher des centaines et des centaines de commentaires à la fois bienveillants, inspirants et irradiants d’intelligence pondus par les lecteurs fanatiques de FS j’ai soudainement eu comme qui dirait une vision. Vous voyez, comme dans les vieux dessins animés, lorsqu’un petit démon apparaît soudainement sur votre épaule et vous susurre une bêtise à l’oreille. Cette petite voix m’a alors dit : “hey, pourquoi ne pas composer un morceau pourri, genre vraiment nul mais qui pourrait potentiellement plaire à ce genre de public car ce serait exactement ce qu’il aurait envie d’entendre ?”.

Je ne parle pas ici d’une quelconque expérience sociale mais bel et bien d’une tentative de blague potache pour tout simplement tendre un piège à FS, ses abonnés ainsi qu’à tous leurs alliés potentiels. Car les ramifications autour de FS sont nombreuses, nous y reviendrons plus tard,

J’en parle alors aux collègues de Fact & Furious et ils trouvent l’idée plutôt amusante. Nous décidons même d’y réfléchir assez sérieusement mais avec une certaine retenue car créer puis mettre en ligne un morceau tenant des propos ouvertement complotistes cela ne fait pas très sérieux pour un site qui vient de naître et qui se présente lui-même comme un site de fact-checking. Mais bon, l’idée reste néanmoins excitante et nous titille.

Naissance de MC Vladimir

Début mai 2021 je crée le concept en une journée. Le nom de MC Vladimir me traverse l’esprit d’un coup, comme ça, BAM. Ça sonne bien et c’est ridicule à la fois. J’invente une bio en vitesse au personnage, un père russe, une mère française – ou l’inverse on s’en fiche – il aurait une trentaine d’années et bricolerait des sons hip-hop sur un vieux ordi dans un appartement sordide d’une cité HLM. Je pars donc sur un gros cliché, volontairement.

Aucun mépris dans ce choix, je suis moi-même né dans le 93 et j’ai longtemps habité en HLM, dans des environnements bétonnés sinistres et sinistrés.

Bref, j’enregistre dans la foulée un morceau de rap tout pété. J’écris les trois couplets en une heure, j’écris vraiment n’importe quoi, tout ce qui me passe par la tête tant que ça sonne complotiste.

Mais complotiste bas de gamme, en version Wish, tendance lapin crétin si je peux me permettre cette image. Je peux ? Allez je me le permets tout de même.

Je me base sur des mots clés qui, je le sens, sauront résonner dans les oreilles visées et je brode tout mon texte autour. Je pose une liste de mots en vrac : crise sanitaire, bon sens, covid, vaccin, thérapie génique, Macron, Véran, piquouze, Bill Gates, médias, complotistes, pédosatanistes, Big pharma, etc, etc.

Je m’amuse comme un petit fou à écrire n’importe quoi sur trois couplets et plus ça avance plus cela devient franchement débile. Honnêtement cela sent le fake à 20 kilomètres à la ronde tellement c’est nul, lourd et mal écrit. De plus je n’y connais absolument rien en rap, je n’en écoute quasiment jamais – même si c’est un style musical que j’apprécie beaucoup – et j’ai un flow tout pourri.

Tout. Va. Bien.

J’appelle le morceau COVID 1984 en référence à 1984 d’Orwell, que les complotistes adorent citer sans en avoir lu ou saisi une seule ligne.

Nous avions d’ailleurs sorti avec Fact & Furious une vidéo sur ce sujet.

Je finis cette folle journée en faisant une séance de selfies dans ma cave, bouteille de Jack Daniel’s à la main histoire d’appuyer encore un peu plus sur les clichés et pour l’occasion je je bricole un tee-shirt COVID 1984 car plus c’est gros et plus ça passe.

Bon, je papote, je papote et pendant ce temps vous vous dites “oui c’est bien mignon tout ça mais nous on aimerait bien écouter ce morceau tout de même”. Il est donc temps de s’en faire une petite écoute. Je vous propose d’écouter la chanson en version V2. Les seules différences avec la V1 qui a été mise en ligne – puis retirée par mes soins – il y a un an sont de simples petits rajouts : un disclaimer en début de vidéo qui présente le tout comme étant un fake et un rajout de “petites voix à la Tiko” au dessus du morceau original histoire que l’on ne puisse plus penser que ce morceau puisse être pris au premier degré.

Car oui, comme vous allez le voir, à un moment j’ai perdu le contrôle du monstre que j’avais créé. D’où la nécessité d’en faire une V2 pour clarifier un peu plus les choses avant de le diffuser à nouveau.

Voilà, maintenant vous voyez de quoi on parle.

Et en bonus, voici l’incroyable making-of du morceau :

Nous sommes toujours début mai 2021 et je présente le morceau à mes deux compères pour avoir leur avis. Tous deux sont morts de rire et à fond sur le projet mais un premier élément commence à faire grincer notre petite entreprise de manipulation démoniaque.

Et là, désolé, mais on va faire un premier petit détour dans ma vie personnelle.

Deux mois auparavant – en mars 2021 donc – j’ai eu un rendez-vous avec un dermatologue pour un problème de peau que je ne prenais pas vraiment au sérieux et qui traînait depuis quelques années, genre un bouton/verrue sur le visage qui me paraissait bizarre mais bon, pas plus inquiétant que ça…

J’ai passé un examen et on m’a finalement recommandé une biopsie pour analyser tout ceci plus précisément. Quinze jours plus tard tombaient les résultats et ils n’étaient pas bons du tout.

On m’annonce que c’est une tumeur – un carcinome basocellulaire pour être précis – que je dois me faire retirer au plus vite et que cela impliquera également une reconstruction d’une partie de mon visage.

J’ai tout de même la chance d’être très vite pris en charge par un CHU et mi-mai je me retrouve hospitalisé. Pour passer le temps et penser à autre chose je bricole alors sur mon smartphone un petit teaser depuis mon lit d’hôpital. Et je le balance sur Twitter le lendemain de mon opération. Nous sommes alors le 16 mai 2021 et il est neuf heures du matin.

Je tague mes cibles préférées, FranceSoir, Francis Lalanne, Alexis Cossette-Trudel et je me rendors tranquillement, la tête dans un bandage… Mon corps entier bercé par un doux nuage de Tramadol.

En gros dans mon souvenir tout ceci est très flou et je ne sais même plus comment ni pourquoi j’ai lancé ce teaser à ce moment précis.

France Soir

Le soir même, surprise ! Je reçois sur Twitter (via mon compte MC Vladimir, fermé depuis) un DM d’une “journaliste” de FS qui semble intéressée par le projet.

Je rappelle tout de même qu’à ce moment le morceau n’est même pas sorti et que le teaser ne dure que 22 secondes. FS s’abonne même à mon compte, c’est la grande classe !

J’ai la tête en compote – complote ? – mais je réalise tout de même que le piège est doucement en train de se mettre en place.

Dans les minutes qui suivent Francis Lalanne retweete le teaser et RéInfoCovid envoie un like.

Les premiers commentaires commencent à tomber et tout le monde semble prendre le truc au premier degré, j’en suis à la fois atterré et ravi car tout fonctionne comme prévu pour le moment.

J’en parle à Antoine Daoust et Romain Aubert, mes deux collègues de Fact&Furious et ça nous fait tous les trois bien rigoler. Le poisson est ferré, à nous d’en faire alors quelque chose de plus gros.

Le 18 mai je suis de retour chez moi et j’envoie le morceau à FS en “exclusivité”.

FS me propose alors une interview par mail, ce que j’accepte avec plaisir car à ce moment là j’ai la tête en bouillie et ne peux pas trop parler suite à l’opération.

Avec Fact&Furious on décide qu’il faut vite répondre à cette interview mais de façon habile afin de pouvoir affirmer et prouver par la suite que nous sommes bien les responsables de ce piège grossier dans lequel la rédaction de FS a sauté les deux pieds joints, excitée à l’idée de donner la parole à un artiste engagé qui balance des vérités vraies.

On a alors une idée tout bête – mais terriblement efficace – pour s’assurer la paternité de la blague mais je vous l’expliquerai au paragraphe suivant.

Voici donc les réponses que j’ai envoyé à FS trois jours plus tard. Je vous préviens de suite, c’est chiant à lire mais j’ai joué le jeu et mon rôle à fond. Du coup cela sonne bien conspi comme il faut. Je me suis à nouveau servi de mots clés et, au passage, j’en profite pour cirer les pompes de Silvano Trotta et d’Alexis Cossette-Trudel histoire de tenter de me les mettre dans la poche. En gros je pense dire tout ce que FS et ses lecteurs veulent à la fois lire et entendre.

Fact And Furious

Alors quelle était donc cette fameuse ruse que nous avions concoctée pour pouvoir prouver par la suite que tout ceci n’était qu’une farce organisée par nos esprits diaboliques ? Tout simplement commencer chacune de mes phrases en utilisant une à une et dans l’ordre les lettres formant FACT AND FURIOUS.

Commencer ma première phrase par un F, la seconde par un A, la troisième par un C, etc.

Et voici ce que ça donne quand on connaît le truc :

C’était un gros coup de bluff car pour que le piège fonctionne il fallait que l’interview soit mise en ligne telle quelle pour qu’ensuite nous puissions sortir de notre côté un article dénonçant la supercherie.

FS ayant été ferré nous nous disions que toutes les personnes naviguant de près ou de loin dans leurs eaux troubles et marécageuses allaient également tomber dans le panneau et ainsi nous pourrions faire d’une pierre plusieurs coups.

Nous visions dans un premier temps principalement l’association BonSens dont le directeur était – et est toujours – Xavier Azalbert et dont le trésorier n’est autre que Silvano Trotta lui-même. Bref, deux belles personnes qui m’inspirent évidemment une grande confiance. Le reste de l’équipe de l’époque ne manquait pas de piquant également. Admirez la belle brochette de désinformateurs notoires constituant la liste des membres fondateurs de BonSens.

Que. Du. Bonheur.

Personnellement je rêvais que Silvano Trotta partage MC Vladimir mais malgré mes tentatives d’approche cela ne prenait pas. Mais je ne doutais pas une seule seconde qu’il l’aurait fait sitôt que l’interview et le morceau auraient été diffusés par FS. Car pour Silvano, FS c’est LA référence en matière journalistique.

YouTube

Pendant ce temps-là Francis Lalanne continuait à retweeter gaiement le morceau sur Twitter lors de ses nuits blanches de dérive et les vues montaient sur YouTube. Plutôt faiblement pour être tout à fait honnête mais Francis jouait à la perfection son meilleur rôle, celui de l’idiot utile et les premiers commentaires commençaient à tomber sur Youtube.

Pour la plupart ils étaient assez savoureux.

FS tarde à donner des nouvelles suite à mon interview. Un peu inquiet je les relance pour savoir s’il y a un quelconque souci. Quelques jours plus tard ils me relancent en disant que tout va bien et que l’interview sortira prochainement.

Et là – on replonge dans ma vie privée – j’ai des complications liées à mon opération qui se déclarent le jour même et je dois retourner en urgence au CHU pour de gros problèmes de cicatrisation et de nécroses naissantes.

J’envoie donc un mail à FS juste avant mon départ pour l’hôpital et leur demande de ne pas sortir l’interview pour le moment, pour des raisons de santé.

Cela a été notre dernier échange.

Pour vous la faire courte j’ai du ensuite subir 4 opérations pour que tout rentre dans l’ordre.

J’ai eu la chance de tomber sur une équipe de chirurgiens plus que talentueux qui m’ont vraiment sauvé. Sauvé la vie dans un premier temps et sauvé mon visage ensuite.

Mille mercis à eux, ils ont fait un travail admirable.

Mais pendant ce temps là j’ai du mettre de côté le projet MC Vladimir car évidemment j’avais des soucis bien plus importants en tête.

Et là, de nouveaux éléments font de nouveau vaciller le projet MC Vladimir.

Fact&Furious reçoit l’agrément de la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse (CPPAP) après seulement trois mois d’existence. Nous en avions fait la demande mais ne nous attendions pas à être acceptés aussi rapidement.

Service de Presse En Ligne N° : 0523 Z 94567

Il faut dire que chez Fact&Furious on n’est pas des rigolos et qu’on travaille bien, n’en déplaise aux haters.

Forcément, nous sommes plus que ravis de la nouvelle mais il devient alors évident que sortir le projet MC Vladimir à ce moment là ne serait pas pertinent du tout en terme d’image.

On se met donc d’accord sur ce fait et je décide de continuer cette petite blague en solo afin d’en faire une vidéo perso dédiée à ma chaîne YouTube.

Je compte même affranchir Fact&Furious de cette histoire car je ne veux pas qu’elle nuise à la crédibilité de notre site et de notre travail commun au vu des enjeux liés à notre nouveau statut de presse en ligne. Et je décide donc de ne pas me servir de l’interview faite pour FS et de mettre ainsi de côté le coup des initiales formant le mot FACT AND FURIOUS.

Dans ma tête j’avais un nouveau délire en tête, faire copain copain avec Francis Lalanne et de lui proposer un duo. J’ai commencé à bosser sur ce nouveau morceau mais j’ai vite laissé tomber car j’étais fatigué de tout ceci, c’est néanmoins cette musique que vous pouvez entendre dans le teaser de cet article. Je comptais rapper à nouveau avec mon flow pourri et lui proposer de poser sa voix en mode poète révolutionnaire sur un couplet. L’idée était séduisante et amusante mais je n’avais plus la force ni l’envie pour tout ceci.

J’ai donc laissé tout ceci de côté, j’ai laissé ma créature vivre toute seule et cela a été une grave erreur. Francis Lalanne (sacré Francis) continuait à partager le morceau et les vues augmentaient sans que je n’y prête attention.

J’étais moi-même alors très préoccupé par ma santé et mon apparence physique et évidemment pas au meilleur de ma forme psychologiquement parlant.

J’ai alors ressenti le besoin de me recentrer sur moi-même et de mettre de côté tous les sujets stressants – dont les complotistes et leurs délires sans fin – afin de pouvoir me reconstruire au mieux. J’ai même annoncé à Fact&Furious que j’allais faire une pause à durée indéterminée histoire de me refaire une santé.

C’est d’ailleurs à ce moment-là que j’ai sorti sur ma chaîne une vidéo “Coup de mou” qui, pour ceux qui l’avaient déjà vue à l’époque, devrait prendre un éclairage nouveau maintenant que vous en savez plus sur le véritable contexte entourant sa création.

Dans cette vidéo je ne parlais évidement pas de mes soucis de santé, etc.

Par pudeur principalement.

Mais comme depuis peu un certain Titi MaisonNeuve s’est permis de parler de mon nouveau problème de santé – et oui, j’enchaîne – en divaguant sur le fait que mon cancer serait peut-être lié à la vaccination Covid alors que ce sinistre individu ne connaît absolument RIEN à mon dossier médical ni à mes antécédents médicaux j’ai du remettre quelques pendules à l’heure et dévoiler alors des informations personnelles qui auraient du rester confidentielles.

Je me permets de clore – provisoirement – ce passage sur ce triste sire qu’est Casasnovas en lui disant simplement ceci : quand on ne connaît rien au sujet, le mieux à faire c’est toujours de fermer sa gueule.

Et MC Vladimir dans tout ça ? Qu’est-il devenu ?

Et bien rien, j’avais laissé l’eau couler, j’en avais presque oublié que le morceau COVID 1984 traînait toujours sur YouTube.

Les stats n’étaient pas folles mais le morceau avait tout de même été écouté environ 2000 fois quand j’ai décidé de retirer la vidéo de YouTube et de fermer le compte Twitter.

J’ai tout clôturé quand j’ai reçu un message en DM sur Twitter d’une personne qui me disait qu’il trouvait mon morceau super et qu’il le passait à fond devant la mairie de son village pour protester contre la dictature sanitaire.

C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que la blague m’avait totalement échappé et qu’il était temps que je tue le monstre avant qu’il ne soit trop tard.

On était alors en juillet 2021 et chaque samedi les anti-tout manifestaient un peu partout en France et je ne voulais pas que mon morceau puisse servir d’étendard à ces résistants en carton.

Epilogue

Voilà, c’était la folle histoire de MC Vladimir.

Pas si folle que ça l’histoire en fait hein mais avec Fact & Furious on s’est dit que cela pouvait tout de même vous intéresser car un an après on en est toujours au même point. FS diffuse toujours des horreurs, jour après jour, sans jamais s’en lasser.

Vous me trouvez dur avec eux ? Mes mots ne sont pas sympas ni bienveillants ?

Je me suis retrouvé affiché dans leur torchon dans leur liste des personnes à guillotiner, lors de leur fameux appel à la Veuve en août 2021. Il y a des choses qui ne s’oublient pas.

Alors c’était pour moi un véritable plaisir de vous avoir présenté MC Vladimir et son tube COVID 1984 car ce morceau me fait toujours autant rire et que je trouvais dommage de le garder secret alors qu’il n’est en fait qu’une gigantesque blague. Blague à laquelle France Soir n’a pas su résister, irrésistiblement attiré par son désir de désinformer et de nourrir son audience d’infos sordides, détournées et factuellement fausses.

Leur business c’est la peur.

Maintenir leurs lecteurs dans la peur c’est ce qui les fait vivre.

France Soir a été un grand journal humaniste, Xavier Azalbert en a fait une honte pour la France.

Ce petit monsieur a d’ailleurs une nouvelle lubie en tête, faire modérer ou contrôler les fact-checkers.

Aurait-il peur de quelque chose ?

Un truc à se reprocher déontologiquement parlant ?

J’y reviendrai très prochainement, non pas sur Fact&Furious mais sous mon propre compte twitter : @TikoSkep

À bientôt Xavier.

Des bisous de la part de Tiko aka MC Vladimir

[NDLR : Tiko Skep étant un des cofondateurs du site Fact & Furious, la publication de cet article d’opinion reste sous pseudonymat à titre exceptionnel]