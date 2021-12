Avec le développement d’internet, un nombre exponentiel de personnes transgenres ont pu enfin mettre des mots sur leur souffrances, et peuvent désormais opérer des transitions physiques de genre grâce au progrès récent de la médecine (hormonothérapie, chirurgies).

-- Publicité -- -------

Ce nombre croissant de transitions a permis de mettre en lumière un phénomène assez récent, les détransitions (ou retransitions), à savoir, le fait d’opérer physiquement une première transition de genre, puis de revenir au genre assigné initialement.

Les chiffres

Pour mesurer l’ampleur du phénomène, dans une étude aux USA publiée en 2015, plus de 27 000 personnes ont déclaré avoir initié une transition. Il en est ressorti que 2200 d’entre elles (13,1 %) ont déclaré avoir déjà “détransitionné”. Il n’est cependant pas ici question uniquement de détransitions dites “définitives” car l’étude inclut par exemple les transitions non médicales, ainsi que les arrêts temporaires d’hormones lors de simples phases de doutes, très courantes en début de transition.

Il existe des études qui se penchent spécifiquement sur cet aspect, comme ce papier, plus récent et publié en novembre 2020, qui fait état de 1% de regret et/ou détransition au sein de la clinique la plus fréquentée par les personnes transgenres en Espagne.

Cette autre étude (p.139) sur le sujet à été faite au Royaume-Uni sur 3400 personnes Transgenres sur les années 2016 et 2017. Les regrets de transitions concernaient 16 personnes, soit 0.47%, dont seulement 3 étaient déjà bien avancées dans leur processus de transition physique (chirurgies).

-- Publicité -- -------

Toutes les données actuelles récentes tendent donc vers un taux de regret de transition d’environ 1%.*

Pour savoir si et à quel point ces détransitions remettent en question l’intérêt de ces premières transitions physiques, nous devons d’abord nous pencher sur toutes les raisons qui poussent certaines personnes à faire une première transition de genre, puis à détransitionner par la suite.

Quand on se penche sur les témoignages et les études disponibles sur ce sujet, on distingue une bonne dizaine de raisons différentes se répartissant dans deux catégories distinctes. Les causes pré-transition qui poussent certaines personnes non transgenres à transitionner, puis les causes post-transition qui influencent certaines personnes transgenres à remettre en question leur première transition.

Groupe 1 : les pressions sociales pré-transition

1.1/ Expression corporelle et style vestimentaire

Certaines personnes passent ce cap, car elles pensent avoir besoin de changer de corps pour légitimer leurs goûts, pour pouvoir par exemple porter du maquillage ou des vêtements initialement prêtés au genre opposé au leur. Cela n’est asolument pas accepté aujourd’hui pour un homme de mettre un jupe, ou porter du maquillage, qu’il peut se sentir obligé d’avoir un corps feminin pour ne plus se sentir jugé.

On retrouve aussi cela non pas dans le style vestimentaire, mais dans le style expressif extérieur. Des personnes qui ont des traits de caractères jugés encore aujourd’hui comme “opposés” à leur genre, pensent parfois devoir transitionner physiquement pour avoir le droit d’être eux-mêmes. Les hommes qui ont des codes d’expressions dits “féminins”, n’ayant pas de problèmes avec leur genre et leur corps, ne devraient pas se sentir obligés de transitionner.. Au même titre qu’une femme qui ne se sent pas en phase avec les stéréotypes feminins, ne doit pas remettre en question son genre. Oui en 2021, une femme a le droit en porter des jeans, de ne pas se maquiller et d’avoir les cheveux courts, tout en restant une femme. C’est d’ailleurs ce cas précis qu’on retrouve dans la vidéo transphobe de VA+, qui instrumentalise une détransition d’une personne non-transgenre pour s’attaquer et extrapoler à toutes les personnes transgenres.

Quand ces besoins motivent la raison de votre transition, vous finissez forcément par vous rendre compte que le problème n’était pas votre corps, mais le jugement des autres.

1.2/ Homo-bi-pan-sexualité

On retrouve parfois le même résultat chez ceux qui transitionnent en lien avec leur orientation sexuelle, ou plutôt devrait-on dire, de la pression exercée sur leurs orientations sexuelles. Un homme homosexuel effeminé, ou une femme lesbienne qui ne rentre pas dans les stéréotypes de genre féminin, considèrent parfois la transition de genre comme une solution d’apaisement, car ils imaginent que cela leur permettra enfin de vivre leur sexualité “normalement” et diminuera le harcèlement à leur encontre. La société étant très hétéronormée, l’hypothèse d’une transition leur apporte parfois un peu de sérénité dans leur esprit, mais ne résoudra malheureusement pas ce problème, qui est ici plus sociétal que personnel.

1.3/ Fantasmes et stéréotypes

On peut également retrouver quelques personnes qui fantasment un peu trop sur le genre opposé au leur et aux stéréotypes associés, et pensant que la transidentité est un d’effet de mode, qui font un aller retour de genre pour pouvoir se rendre compte que la réalité est souvent bien différente de ce que les médias, films et publicités nous racontent.

Une transition doit se faire parce que vous êtes une personne transgenre, mais pas dans l’espoir d’obtenir des potentiels privilèges ou changer de position sociale.

1.4/ Pression du personnel médical

Il faut savoir qu’encore aujourd’hui très peu de spécialistes/médecins sont formés à la question des Transidentités. Ce sont presque systématiquement des parcours individuels d’auto formation.

Cela peut donner des situations assez surprenantes, comme des personnes qui se questionnent sur la transidentité, et pendant une simple consultation d’information, le psy va les encourager de manière insistante, dans le sens d’une transition, sans réellement chercher à mettre à l’épreuve les ressentis de leurs patients. On retrouve même quelques témoignages de personnes qui se voyaient être qualifiées de transphobes par des psychiatres, simplement parce que le patient n’est pas d’accord avec le diagnostic de “transidentité”.

N’étant pas un trouble mental, la transidentité ne doit pas être une affaire de psychiatrie, mais il est important que ce personnel soit formé pour accompagner nos ressentis, et pas pour nous les suggérer.

Dans le même registre, nous avons des personnes en souffrances dans leur vie pour des raisons sans lien avec une quelconque transidentité (dépressions chroniques, TDI, troubles anxieux généralisés, etc.) à qui on propose la possibilité d’une transition comme résolution de leur problème. Cela amène parfois des transitions par des personnes qui se croient transgenres, uniquement parce que leur médecin, pas assez formé sur le sujet, les a convaincues de cela. Être transgenre, c’est avant tout un ressenti personnel, et non médical. C’est d’ailleurs ces cas là que l’on retrouve dans cette video de Va Plus.

1.5/ les thérapies de conversion

Punies par la loi depuis décembre 2021 (enfin !), les thérapies de conversion sont aussi responsables de certaines détransitions. Deux cas différents existent :

Le premier consiste à tenter, par des pratiques sexuelles forcées, des exorcismes, des prières etc, pour “annuler” la transidentité d’un être humain. Ces pratiques sont très violentes et traumatisantes, et réussissent parfois temporairement à faire détransitionnner une personne. “Temporairement” car on ne peut pas annuler un genre ou une attirance sexuelle qu’une personne a naturellement adopté.

Nous avons un deuxième cas beaucoup plus rare, où quand la “thérapie” échoue à annuler l’homosexualité d’une personne, on préféra la pousser à changer de genre pour qu’elle devienne ainsi hétérosexuelle.

Groupe 2 : les pressions post-transition

2.1/ Transphobie et Mégenrage

Megenrer : le fait de désigner une personne par un genre qui ne correspond pas à son identité de genre

Passing : le fait d’être socialement physiquement reconnue comme appartenant au genre vécu d’une personne transgenre ; soit le fait de ne pas “avoir l’air d’une personne transgenre

Certaines personnes sont bien transgenres, et ne transitionnent pour aucune des raisons du groupe 1. Seulement, elles se font bien trop souvent mégenrer pendant et après les étapes de leur transition (le fait d’attribuer verbalement un genre différent de celui ressenti). Parfois parce qu’elles n’arrivent pas à obtenir de passing dans leur vie sociale, parfois simplement parce que l’entourage persiste à ne pas reconnaître ce genre vécu, et ce malgré un très bon passing. Cela peut créer une pression trop forte, dont on peut avoir l’impression de ne jamais pouvoir se sortir.

2.2/ Les discriminations : emploi / amis / familles / logement / …

La personne se voit dépossédée de certains conforts de vie, initialement très précieux pour elle. Cela peut passer par la perte de son soutien familial et/ou amical, mais aussi la discrimination à l’emploi et au logement.

Plus de 25% des personnes transgenres témoignent d’une discrimination pour se loger. On comprend donc pourquoi, parfois elles préfèrent avoir de quoi se nourrir et se loger, quitte à rester enfermées dans un corps qui les dégoûte. La transition leur a apporté un bien être certain, mais sans argent et sans toit, on ne parle plus vraiment de vie.

La détransition est donc souvent une alternative privilégiée au suicide

2.3/ Médias et fake news

-les fakes news inondent de plus en plus le net en ces temps de crise sanitaire, et les personnes transgenres n’échappent pas à la règle.

Bon nombre de médias se donnent un mal fou pour faire comme si les détransitions remettaient totalement en question la transidentité dans sa légitimité même d’exister.

Cela concerne aussi les fausses informations concernant l’efficacité des hormonothérapies et des chirurgies, qui arrivent parfois à effrayer des personnes transgenres en pleine transition.

2.4/ Poids des courants religieux et sectaires

On retrouve ici encore une fois des dégâts perpétrés par des courants religieux, ayant une forte emprise mentale sur leurs partisans, qui arrivent parfois à pousser à une détransition avec divers arguments tels que :

-“Vous finirez en enfer si vous ne re transitionner pas”

-“personne ne vous aime mais Dieu pourra le faire si vous revenez à votre genre de naissance”

-“Votre transition est la source de tous vos malheurs car Dieu vous punit”

etc.

Les détransitions positives

Tout au long de cet article, nous sommes partis du principe que les détransitions sont forcément un processus de régression, un processus “négatif”, or il existe de nombreuses personnes qui ne voient pas du tout leur double transition comme quelque chose de regrettable.

Certains chercheurs comme Paddy McQueen se sont penchés sur les détransitions, en empruntant le point de vue du patient.

Sa conclusion part du principe qu’“Il y a des moments où le respect de l’autonomie du patient doit l’emporter sur le désir du clinicien d’empêcher le patient de regretter.”.

Ceci peut avoir tout son sens quand on sait que les doubles transitions ne sont pas toujours des erreurs. Cela est parfois un choix conscient, réfléchi et assumé, qui permet à la personne d’avancer et de, petit à petit, se trouver.

On trouve notamment des personnes en simple exploration de leur identité de genre, des personnes non binaires/agenres ayant un besoin de changement, et même des personnes simplement Genderfluid (personne dont le genre peut varier en fonction des jours/semaines/mois/années selon les cas).

Il semble important d’appuyer sur le fait qu’un regret de transition n’implique pas forcément que cette transition n’aurait pas dû avoir lieu, et que les détransitions ne sont pas toujours des regrets, des choses à éviter à tout prix. Certaines personnes épanouies après détransition, auraient pu ne jamais l’être sans ce processus.

Quelques leçons à tirer

1 : Vous avez le DROIT, d’être qui vous êtes, d’être un homme efféminé, ou d’être une femme masculine. Si vous ne vous ne ressentez pas de transidentité en vous, de besoin physique viscéral de transition, si votre corps ne vous dégoûte pas profondément et en toute circonstance, alors gardez bien à l’esprit que vous n’avez pas à transitionner.

Ne vous infligez pas de transition, en risquant une future détransition, simplement parce que les autres autour de vous ne savent pas vous accepter comme vous êtes. C’est aux autres de faire preuve d’acceptation, pas à vous de vous adapter à leur intolérance.

2 : Il faut renforcer les soutiens psychologiques à disposition des personnes transgenres en détresse. La perte d’un logement, d’un travail, d’amis, d’une famille, simplement parce que nous avons eu le courage d’être enfin nous-mêmes, a évidemment un impact lourd sur le moral.

Limitons ces détransitions en sanctionnant fermement et systématiquement ce type de discrimination. Et soyons là pour soutenir ceux qui en sont victimes. Les associations Transgenres et LGBT ont besoin de plus de bénévoles et de visibilité pour mener à bien cette mission.

3 : Les détransitions liées à des circonstances médicales se réduiront petit à petit, grâce à des formations systématiques des professionnels de santé et des services sociaux, mais il est essentiel d’ajouter des modules sur les transidentités dans tous les cursus médicaux afin d’armer le personnel médical, avec des données factuelles et pédagogiques.

Loin des fantasmes d’une “idéologie LGBT armée d’un puissant lobby” que l’extrême droite tente de pointer du doigt à répétition, il est ici simplement question d’informer sur ce qui existe déjà, que l’on soit concerné(e) ou non.

Conclusion

Il est important de rappeler les bénéfices largement démontrés des transitions, afin de rassurer les personnes réellement transgenres, dans leur parcours futur, qu’il soit médical/physique ou non.

Toutes les publications récentes, mettent en lumière que la grande majorité des personnes transgenres se sentent plus épanouies après leur transition, y compris chez les personnes mineures.

Les traitements actuels (hormonothérapie, chirurgie, etc) démontrent un taux de réussite significativement rassurant. Tous les papiers récents affichent moins de 1% d’insatisfaction.

Encore plus parlant, les personnes post transition regrettent même pour la grande majorité de ne pas l’avoir fait plus tôt !

Il faut savoir que la communauté des personnes transgenres n’est pas du tout hostile aux détransitions, comme tentent de le faire croire certains extrémistes. Des sites internet de référence comme wiki Trans, s’emploient même à créer des supports pour aider médicalement, socialement et juridiquement, les personnes qui souhaiteraient detransitionner.

Ceux et celles en questionnement, en pleine transition ou en deuxième/troisième transition, trouveront toujours le soutien de personnes transgenres pour les aider dans leur processus. Car oui, convertir les personnes cisgenres en personnes transgenres, est une réalité qui n’existe que dans l’imaginaire de ceux qui pensent encore que la transidentité est un choix.