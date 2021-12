Vous avez été très nombreux à nous solliciter sur le témoignage de Francis Palombi, Président de la confédération des commerçants de France. Ce dernier a passé 3 jours en réanimation COVID alors qu’il n’était visiblement pas vacciné. Un détail qui n’a pas manqué de faire réagir de nombreux internautes alors même qu’il appelait les français à se faire vacciner dans un communiqué du mois de juillet. Le sujet a déjà été abordé par Libération et France Bleu.

Fact-Checking ?

Une situation comme celle-ci ne relève pas vraiment du fact-checking mais plutôt du cas de conscience et de la contradiction. Que faudrait-il vérifier au juste ?

Qu’il milite en faveur d’Emmanuel Macron ? Midi Libre a déjà rapporté ce fait en octobre.

Que tout cela n’est qu’une mise en scène pour inciter la population à se faire vacciner ? A moins d’avoir accès à son dossier médical (confidentiel), cela paraît difficilement vérifiable. Remettre en cause la parole de l’intéressé pourrait être compréhensible compte tenu des éléments contradictoires auxquels nous sommes confrontés. Celle des médias est de toute façon insignifiante pour les opposants à la vaccination COVID. Il reste le personnel médical de la réanimation pour lequel absolument rien ne permet de remettre en cause leur honnêteté.

Ce qui semble se dégager le plus clairement de cette situation, c’est le double jeu de Francis Palombi qui a pris fin au service réanimation de l’hôpital Ambroise-Paré.

L’intérêt d’une telle information

La pêche aux non vaccinés repentis semble être ouverte dans les médias. Cela peut être pertinent lorsqu’ils expliquent les raisons pour lesquelles ils se retrouvent en réanimation. Désinformation, complotisme, croyances, médecines alternatives…Mais de nombreux français associent encore la vaccination COVID à Emmanuel Macron ou aux gouvernements plus globalement. Une double méfiance amplifiée par des témoignages qui, même sincères, peuvent être assimilés à du militantisme politique. Le cas de Francis Palombi l’illustre parfaitement au regard des réactions sur les réseaux sociaux. La couverture de son témoignage par les médias aura eu plutôt l’effet inverse que celui d’une prise de conscience collective sur l’intérêt de se faire vacciner.

Capture d’écran d’une réaction sur Twitter

Ne politisons pas la science plus qu’elle ne l’est déjà. Tendre un micro à un militant politique pour témoigner de l’utilité de la vaccination aura un effet négatif sur les réfractaires. Il faut apaiser les débats et cesser de faire culpabiliser celles et ceux qui hésitent encore à se faire vacciner. Mais également se montrer plus ferme avec celles et ceux qui diffusent sciemment de la désinformation pour manipuler l’opinion.